«Вы приумножаете достижения предприятия»: женщины «Нижнекамскнефтехима» принимают поздравления

Фото: Ринат Назметдинов

Они талантливы, умны, красивы, целеустремленны, обаятельны и профессиональны — речь идет о женщинах ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сегодня на крупнейшем нефтехимическом предприятии России трудятся около 6 тыс. представительниц прекрасного пола. В преддверии 8 Марта женщины принимают искренние поздравления от мужчин, среди которых первые лица Татарстана, мэр Нижнекамска Айдар Метшин и генеральный директор НКНХ Айрат Сафин.

Женщина года — сотрудница НКНХ

В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева собрались успешные и неординарные женщины Татарстана — победительницы зональных туров республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Среди гостей — две представительницы «Нижнекамскнефтехима».

Наиля Ахметшина устроилась на предприятие в 2000 году. Год проработала транспортировщиком, позже перевелась аппаратчиком приготовления катализатора в цех №1508 завода СК.

— Здесь я работаю по сей день под руководством Олега Васильевича Рухлядева, — говорит Наиля. — На «Нижнекамскнефтехиме» для человека, который хочет трудиться, любит свою работу, всегда есть возможность расти по карьерной лестнице, но у меня такого желания не было. Я просто влюбилась в профессию аппаратчика, в свой цех, в свой ставший родным коллектив, где каждый готов прийти на помощь в трудную минуту, поделиться своим опытом. Даже не представляю себя на другом месте. Это мое, и другого мне не надо.

Наиля Ахметшина стала лучшей в номинации «Моя судьба — моя профессия». Фото: Ринат Назметдинов

По словам Наили, когда ей предложили принять участие в престижном конкурсе «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», согласилась не раздумывая. Семья, коллеги поддержали. Сегодня во время подведения итогов стало известно, что она стала лучшей в своей номинации «Моя судьба — моя профессия».

— Я не ожидала, очень волнительно, ощущения неописуемые. Хочу сказать большое спасибо нашему предприятию, профсоюзу, моему цеху за поддержку. Они в меня верили с самого начала, — сказала она.

В конкурсе «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» участвовала не менее яркая и талантливая Диляра Фазилова. Фото: Ринат Назметдинов

Вместе с Наилей в конкурсе «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» участвовала ее коллега, не менее яркая и талантливая Диляра Фазилова. Она работает начальником исследовательской лаборатории сополимеров Научно-технологического центра. Диляра — автор и соавтор четырех патентов на изобретение, 12 рацпредложений.

— Окончив институт с отличием и получив статус специалиста, я оказалась в ряду работников НТЦ «Нижнекамскнефтехима». В лаборатории аналитической химии я занималась разработкой новых методик измерений. В то же время меня не оставляло желание заниматься научной работой, поэтому я поступила в аспирантуру и защитила диссертацию на соискание степени кандидата химических наук. В 2017 году меня назначили на должность начальника исследовательской лаборатории сополимеров, где рождаются новые идеи, новые разработки, — рассказывает она.

Диляра участвовала в номинации «Женщина-ученый».

— Мне немного не хватило до победы, но я не переживаю из-за этого, в любом случае — это очень большой опыт. Мне посчастливилось попасть на потрясающий концерт. Я под впечатлением, — поделилась эмоциями Диляра.

Концерт с участием лучших творческих коллективов Татарстана длился несколько часов. По просьбе Министерства культуры Республики Татарстан на сцене большого концертного зала имени Салиха Сайдашева выступил мужской вокальный ансамбль ПАО «Нижнекамскнефтехим» — лауреат республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Душевные песни в исполнении нефтехимиков вызвали восторг и шквал аплодисментов.

Благодарственное письмо от Владимира Путина

Теплые поздравления в адрес женщин звучали накануне в нижнекамском Доме народного творчества. Здесь прошел праздничный концерт, посвященный 8 Марта.

Прекрасную половину Нижнекамска поздравил мэр города Айдар Метшин

Прекрасную половину Нижнекамска поздравил мэр города Айдар Метшин и вручил награды федерального, республиканского и местного уровней, в том числе сотрудницам ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Так, указом президента страны Владимира Путина за значительный вклад в развитие женского движения и институтов гражданского общества в России благодарственным письмом была награждена Эльвира Долотказина — председатель общественной организации «Женщины Нижнекамска», помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим».

За значительный вклад в развитие женского движения и институтов гражданского общества благодарственным письмом награждена Эльвира Долотказина. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Почетной грамотой главы района за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие нефтехимической промышленности удостоена Марина Жаворонкова — машинист насосных установок пятого разряда цеха дегидрирования изобутана, очистки и ректификации растворителей, получения дициклопентадиена завода по производству синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехима».

— Вы, наши дорогие женщины, являетесь нашим самым большим богатством. 8 Марта — замечательный день, когда сердца мужчин проникнуты особой благодарностью к тем, кто дарит жизнь, наполняет ее красотой, добром и высоким смыслом, — обратился к присутствующим Айдар Метшин.

Около 6 тысяч сотрудников НКНХ — женщины

Не менее трогательным выдался праздничный концерт в головном здании «Нижнекамскнефтехима». На торжественное мероприятие «Счастье там, где вы есть!» были приглашены представительницы всех подразделений компании, самых разных профессий.

В фойе здания женщин встречали представители молодежного актива и дарили букеты цветов. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Организаторы приготовили немало приятных сюрпризов. Так, в празднично украшенном фойе здания женщин встречали представители молодежного актива и дарили букеты цветов, а камерный оркестр создавал хорошее настроение, исполняя классические композиции. Здесь же были организованы две фотозоны, где каждый желающий мог сделать фотографию на память.

Основное действие развернулось на сцене. От лица всех мужчин нефтехимического предприятия и от себя лично женщин поздравил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. В своем выступлении он отметил их роль на производстве.

— Вы приумножаете успехи и достижения нашего предприятия. На сегодняшний день в компании трудятся почти 6 тысяч сотрудниц самых разных профессий. Своим ежедневным трудом вы вносите большой вклад в выпуск качественной продукции, в стабильную работу и развитие производств. Мы гордимся вашими профессиональными успехами, ценим вашу поддержку! В этот светлый мартовский день желаю улыбок, комплиментов и замечательного праздничного настроения! — торжественно сказал генеральный директор.

От лица всех мужчин нефтехимического предприятия и от себя лично женщин поздравил генеральный директор компании Айрат Сафин. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня женщины нефтехима работают по самым разным профессиям: аппаратчиками, изолировщиками, прессовщиками, слесарями КИПиА, сливщиками-разливщиками, инженерами, диспетчерами. И наравне с мужчинами справляются со своими обязанностями, внося серьезный вклад в профессиональные успехи предприятия, выполняя важную социальную роль.

В знак признательности за добросовестный труд и активную общественную деятельность 20 работниц компании удостоились наград — почетных грамот, благодарностей и благодарственных писем от генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим». Айрат Сафин вручал их лично каждой сотруднице, которая поднималась на сцену. После церемонии награждения было сделано общее фото на память.

Айрат Сафин вручал их лично каждой сотруднице, которая поднималась на сцену. После церемонии награждения было сделано общее фото на память. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Праздник продолжился яркой концертной программой с участием творческих коллективов города и предприятия. По мнению виновниц торжества, мероприятие прошло на высшем уровне, впрочем, по-другому нефтехимики не умеют.

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