«Нижнекамскнефтехим» запустил выпуск нового продукта — твердого полиэтиленгликоля

Фото: предоставлено ПАО "Нижнекамскнефтехим"

На заводе олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» приступили к выпуску новой продукции — твердого полиэтиленгликоля (ТПЭГ). Эта продукция широко используется в фармацевтической, косметологической промышленностях.

Кроме того, ТПЭГ применяют в качестве регулятора вязкости, антистатика, смягчителя, таблетизирующих вспомогательных веществ, в керамической, резинотехнической промышленностях. Его массово используют в кремах для ухода за кожей, в производстве моющих средств. Потребителями продукции являются российские и зарубежные компании.

Чтобы ввести ТПЭГ в эксплуатацию, на «Нижнекамскнефтехиме» ввели новое уникальное оборудование — узел кристаллизации, а также роботизированную линию упаковки продукции.

Готовый ТПЭГ упаковывают в плотные трехслойные бумажные мешки вместимостью 25 кг. В будущем для упаковки твердого полиэтиленгликоля НКНХ планирует использовать полипропиленовую тару объемом до 1000 кг.

