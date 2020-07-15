«Видим большой потенциал»: «Нижнекамскнефтехим» и КФУ обсуждают новые проекты

Фото: Максим Платонов

Руководители «Нижнекамскнефтехима» и Казанского федерального университета провели встречу по вопросам сотрудничества в научной деятельности. Много лет химики вуза и предприятия успешно реализуют совместные проекты, например, в части разработки отечественных катализаторов. В этот раз представителям компании презентовали новые перспективные разработки. Гостей провели по лабораториям и опытно-промышленному цеху Химического и Инженерного институтов КФУ. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Неподдельный интерес» к отечественным катализаторам

Первой точкой в маршруте делегации «Нижнекамскнефтехима» в Казани стал опытно-промышленный цех Инженерного института КФУ на ул. Тинчурина. Здесь гостям продемонстрировали выпущенные вузом промышленные образцы катализаторов — веществ, играющих ключевую роль в нефтехимии, в частности для получения синтетических каучуков, основным российским производителем которых и выступает «Нижнекамскнефтехим».

Первой точкой в маршруте делегации «Нижнекамскнефтехима» в Казани стал опытно-промышленный цех Инженерного института КФУ на ул. Тинчурина. Фото: Арсений Фавстрицкий

— Практически все катализаторы вызывают неподдельный интерес «Нижнекамскнефтехима». Тем более мы с ними работали в данном направлении, они нас достаточно хорошо знают, и у нас есть определенные успехи. НКНХ построил по нашим разработкам два завода по производству крупнотоннажных катализаторов. Очень много денег вложили, и эти заводы сейчас функционируют, решают свои задачи, — отметил заместитель директора Химического института им. А.М. Бутлерова по коммерциализации разработок Александр Ламберов.

Речь идет о заводах «Нижнекамскнефтехима» по производству изопрена-мономера и этилена. Данные катализаторы могут быть адаптированы и для «Казаньоргсинтеза», объяснили в КФУ. Таким образом, совместная работа вуза и предприятия направлена на импортозамещение, и университет в данном случае пока конкурентен.

Речь идет о заводах «Нижнекамскнефтехима» по производству изопрена-мономера и этилена. Фото: Олег Тихонов.

— К примеру, мы вытеснили из практики «Нижнекамскнефтехима» использование катализаторов марок Shell и BASF. Сейчас предприятие эксплуатирует наши катализаторы. Пылевидный катализатор, который мы для них разработали, — один из лучших в мире. Нам уступает и фирма Haldor Topsoe, у которой тоже есть аналог данного катализатора, — заметил Ламберов.



В цехе создана уникальная экспериментальная установка, полностью автономная и управляемая через оператора с ноутбука. Ее создавали под дегидрирование изоамилена в изопрен, но можно использовать и для дегидрирования этилбензола в стирол. В России таких установок больше нет. В целом технические ресурсы вуза обеспечили все необходимые условия для воссоздания производственных циклов НКНХ, а также любого другого нефтегазохимического производства.

База для роста возможностей

Из цеха представители «Нижнекамскнефтехима» проследовали в Химический институт им. Бутлерова, новое здание для которого несколько лет назад построил ТАИФ. Здесь гости прошлись по нескольким лабораториям, в которых разрабатывают катализаторы.

— Мы приехали ознакомиться с опытом КФУ в области лабораторных испытаний и разработки новых материалов, понять аппаратно-техническое оснащение вуза. Мы считаем, что фундаментальная наука, исследования — это база для роста коммерческих возможностей предприятия. Мы понимаем, что наработки КФУ могут принести серьезный синергетический экономический эффект, поэтому мы взаимодействуем на постоянной основе. Внедряем новые катализаторы, проявляем интерес к новым материалам, которые можно внедрить на нашем предприятии. Видим в этом большой потенциал, — подчеркнул заместитель генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» Борис Аверьянов.

Гости прошлись по лабораториям Химического института КФУ, где разрабатывают катализаторы. Фото: Максим Платонов

— Мы здесь очень часто бываем, и я рад в очередной раз ознакомиться с новшествами, которые нам представили: и по лабораторному оборудованию, и по возможностям университета. Приятно иметь такого надежного партнера, как КФУ. Наше сотрудничество — яркий пример интеграции науки и реального сектора экономики, — отметил заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по производству Олег Нестеров.



«Нижнекамскнефтехим» заинтересован в получении новых материалов, например, композитных на основе сополимеров. В лаборатории руководителям предприятия продемонстрировали интересные образцы, которые по своим физическим свойствам сопоставимы с металлическими изделиями.



— На самом деле это полимерные материалы с добавлением определенных веществ, имеющие заданные физико-механические свойства и характеристики. С помощью этих материалов, например, в строительстве можно будет заменить металлические изделия и использовать полимерный крепеж. В шинной промышленности можно будет заменить металлический корд шины полимерным, и по эксплуатационным характеристикам эти изделия будут даже лучше, — отметил Борис Аверьянов.

Среди других новых разработок КФУ представителей НКНХ интересуют катализаторы селективного гидрирования (в рамках импортозамещения, способ Гудри), а также ряд стирольных катализаторов, работа над которыми уже в стадии завершения. В планах вуза поставлять катализаторы для производства стирола не только «Нижнекамскнефтехиму», но и на внешний рынок — в первую очередь в арабские страны. Катализатор уже прошел испытания, и в вузе убедились, что по своим свойствам он превосходит импортные аналоги.

— КФУ по нашему заказу работает над катализаторами дегидрирования изобутана и катализаторами ЖКД дегидрирования изоамиленов в изопрен. Перечислять можно много, есть проекты на перспективу. Сейчас проводится работа в рамках Стратегии развития «Нижнекамскнефтехима» до 2030 года, в которой предусмотрено строительство новых производств, где могут применяться данные катализаторы. Требования к производителям каучуков постоянно растут, появляются запросы — изменить качество или характеристики продукции. Мы направляем в КФУ техзадание, ученые приезжают и совместными усилиями у нас рождается проект, проводятся лабораторные испытания. Затем вуз изготавливает катализатор, — описал процесс взаимодействия предприятия с вузом Олег Нестеров.

Можно будет заменить металлический корд шины полимерным, и по эксплуатационным характеристикам эти изделия будут даже лучше, — отметил Борис Аверьянов. Фото: Максим Платонов

Еще одно направление сотрудничества — подготовка кадров. Многие специалисты, работающие на предприятии, защищали здесь кандидатские и докторские диссертации. Среди них и замгендиректора НКНХ Олег Нестеров.

Примеры успешного сотрудничества

Сотрудничество «Нижнекамскнефтехима» с КФУ дает свои результаты. Катализаторы в процессах нефтехимии определяют качество и себестоимость конечной продукции. При этом от 50 до 90% из них — импортные продукты. Чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков, НКНХ совместно с КФУ несколько лет назад начал разработку отечественных катализаторов.

В начале 2000-х годов в вузе создали лабораторию адсорбционных и каталитических процессов, основным заказчиком которой выступил «Нижнекамскнефтехим». КФУ выиграл два федеральных гранта на 600 млн рублей. В рамках первого — было организовано производство высокоэффективного железокалиевого катализатора — того самого, что заменил железокалиевые катализаторы марок Shell и BASF.

Удачным примером работы КФУ и компаний ТАИФа стала разработка катализаторов для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: Максим Платонов

Второй грант университет получил на разработку катализатора, используемого при производстве изобутилена и изоамилена. КФУ и НКНХ создали совместное предприятие ООО «Катализ-Пром». «Нижнекамскнефтехим» вложил около 700 млн рублей в данный проект. Производство запустили в 2014 году.



В 2018 году вуз выиграл третий грант на 160 млн рублей и совместно с ОАО «СКТБ «Катализатор» из Новосибирска разработал для НКНХ катализаторы дегидрирования этилбензола в стирол. Стирол применяют для производства каучуков и полистирола, из которого изготавливают широчайшую гамму изделий, например, одноразовую посуду, упаковку, игрушки. Полистирол также применяют в строительстве (сэндвич-панели, теплоизоляционные плиты, облицовочные материалы), шинной индустрии (каучуки для создания шин), в медицине (одноразовые инструменты, чашка Петри), при сборке бытовой техники и электроники (корпусные элементы).

В планах дальнейшего сотрудничества ТАИФа с вузом — разработка катализаторов одностадийного вакуумного дегидрирования н-бутана в бутадиен, используемого в производстве синтетических каучуков, хлоропрена, термоэластопластов и латексов. Бутадиен-стирольные каучуки широко применяются в шинной, резинотехнической, кабельной, обувной, пищевой (жевательная резинка) и других отраслях промышленности.

— Наше сотрудничество с КФУ длительное, имеет богатую историю и большие перспективы. Самое главное — мы видим, что работа и сотрудничество реального сектора, производства и фундаментальной науки, в том числе в рамках импортозамещения, позволяют нам разрабатывать интересные решения, создавать новые материалы, т. е. использовать дополнительные возможности для развития бизнеса, — подытожил заместитель гендиректора НКНХ Борис Аверьянов.