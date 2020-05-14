За опытом — к «Полиматизу»: «дочку» «Нижнекамскнефтехима» ставят в пример производителям масок

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Месяц назад на АО «Полиматиз» из китайского города Тяньцзинь было доставлено оборудование для изготовления медицинских масок. Уже спустя сутки автоматизированная линия была смонтирована, начался выпуск дефицитной для всей страны продукции. К слову, такое же оборудование закупили еще ряд крупных татарстанских предприятий, однако максимальную и бесперебойную производительность продемонстрировала только дочерняя компания ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сегодня заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев вместе с представителями других компаний по производству медицинских масок побывали в цехах «Полиматиза» и узнали секреты успешной работы.

«Полиматиз» вступил в борьбу с COVID-19

АО «Полиматиз» основано в 2006 году. Сегодня это один из четырех крупных производителей нетканых материалов в России. Ассортимент охватывает многие сферы: строительство, аграрное хозяйство, косметологию. С первых дней объявления пандемии компания решает одну из главных республиканских задач — выпуск материалов медицинского назначения для изготовления одноразовых хирургических халатов и защитных костюмов.



— В первую очередь отгружаем продукцию татарстанским компаниям и единому оператору по Татарстану — «Таттехмедфарму». Затем — Росхимзащите — единому оператору по России, который формирует основные объемы. Оставшееся распределяем по другим, меньшим по объемам заказам, — рассказал директор АО «Полиматиз» Радик Яруллин.

АО «Полиматиз» основано в 2006 году. Сегодня это один из четырех крупных производителей нетканых материалов в России

Месяц назад, 10 апреля, на предприятие из Китая была доставлена автоматизированная линия по пошиву медицинских масок, которую закупил «Нижнекамскнефтехим». Оборудование было запущено в работу в рекордные сроки. 11 апреля его смонтировали, 12-го — линия стала выпускать продукцию, а 13 апреля прямо с конвейера нефтехимики получили первую партию медицинских масок. На третьи сутки работы было выпущено уже 4 тысячи масок.

Нефтехимики справились с поставленными задачами и единственными в Республике Татарстан достигли в самые минимальные сроки проектной мощности установленной линии.

Станок работает 24 часа в сутки

По словам директора «Полиматиза» Радика Яруллина, автоматизированная линия работает в круглосуточном режиме, не останавливаясь ни на минуту.



— Настрой у ребят положительный, глаза горят. Станок работает круглосуточно, в две смены, по 12 часов, задействованы четыре человека. Не прекращаем работу, потому что понимаем — маски востребованы, в настоящее время в сутки на линии выпускают до 65 тысяч штук масок, а в ближайшее время увеличат еще на 5 тысяч штук, — говорит Радик Яруллин.

С момента запуска автоматизированной линии «Полиматиз» выпустил более 1 миллиона 400 тысяч средств индивидуальной защиты. Безупречной работой предприятия заинтересовались в Министерстве промышленности и торговли РТ, посоветовав другим крупным компаниям брать с «Полиматиза» пример.

По словам директора «Полиматиза» Радика Яруллина, автоматизированная линия работает в круглосуточном режиме, не останавливаясь ни на минуту

— В апреле в Татарстане закупили линии различных производителей, в большей части — из Китайской Народной Республики. Мы проанализировали вместе с коллегами итоги работы за этот месяц. Самые значительные результаты с технической точки зрения достигнуты на «Полиматизе». Сегодня мы посмотрели, как налажена работа на предприятии. Вместе со мной приехали технические специалисты со всех предприятий, которые запустили такие же линии месяц назад, — рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев.



Представители шести республиканских компаний по производству медицинских масок ознакомились с опытом работы «Полиматиза». По мнению Алексея Савельчева, высоких показателей «дочке» «Нижнекамскнефтехима» удалось добиться благодаря профессиональной подготовке инженерных специалистов.



— Я благодарен ГК ТАИФ, «Нижнекамскнефтхиму» за оперативную колоссальную техническую работу. Линии пришли сюда 10 апреля, а уже 12 апреля здесь вышла первая продукция. Это говорит о высоком уровне инженерных специалистов компании «Полиматиз», которые в кратчайшие сроки организовали производство. И еще один очень важный показатель — линия здесь модернизируется. Производству удалось в кратчайшие сроки достичь проектной мощности. За этим опытом приехали коллеги, технические специалисты, которые эксплуатируют подобные линии, — сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ.

Представители шести республиканских компаний по производству медицинских масок ознакомились с опытом работы «Полиматиза»

Нефтехимики раздают медицинские маски бесплатно

Масками, выпущенными «Полиматизом», в первую очередь обеспечивают работников Группы ТАИФ, а также медработников и сотрудников правоохранительных органов, волонтеров — тех, кто продолжает работать в период самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19.



Уже более 20 тысяч средств индивидуальной защиты получили врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, более 5 тысяч — работники общественного транспорта, еще несколько тысяч медицинских масок раздали волонтерам и людям преклонного возраста. Благотворительную помощь в период особого режима оценило и правительство республики.

— Я бы не стал говорить о заслугах «Нижнекамскнефтехима» и Группы компаний ТАИФ, упоминая только о работе этой линии. Часть медицинских масок нефтехимики отдают бесплатно! Помимо этого, инвестиции «Нижнекамскнефтехимом» вложены в производство дезинфицирующего средства, которое получит свидетельство о регистрации. Средство можно будет использовать в медицинских целях. Все эти усилия помогают нам бороться с распространением коронавирусной инфекции, — отметил заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев.

Масками, выпущенными «Полиматизом», в первую очередь обеспечивают работников Группы ТАИФ

По примеру «Полиматиза» должны работать и другие компании по производству медицинских масок, уверен Савельчев. По его словам, в ближайшее время необходимо насытить рынок средствами индивидуальной защиты, поэтому опыт работы и знания сотрудников предприятия придутся как никогда кстати.

