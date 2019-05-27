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В Нижнекамске студентам вручили стипендии имени Николая Лемаева

17:58, 27.05.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
В Нижнекамске студентам вручили стипендии имени Николая Лемаева
Фото: medianknh.ru

В Нижнекамске шестерых студентов колледжа нефтехимии и нефтепереработки и химико-технологического института наградили стипендиями имени Николая Лемаева. Это учащиеся, которые лучше всех проявили себя в учебной и научно-исследовательской деятельности.

— Это самые заслуженные студенты, которые показали себя не только в работе, но и в определенных новаторских идеях, которые в последующем мы сможем применить в повседневной работе в рамках нашего производственного процесса, — поздравил учащихся заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов.

Колледж нефтехимии и нефтепереработки, а также химико-технологический институт являются главными кузницами кадров для «Нижнекамскнефтехима», поэтому предприятие создает условия для развития подрастающего поколения, повышения популярности рабочих профессий и специальностей среди молодежи, сообщается на сайте «Нефтехим Медиа».

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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