В Нижнекамске студентам вручили стипендии имени Николая Лемаева

В Нижнекамске шестерых студентов колледжа нефтехимии и нефтепереработки и химико-технологического института наградили стипендиями имени Николая Лемаева. Это учащиеся, которые лучше всех проявили себя в учебной и научно-исследовательской деятельности.

— Это самые заслуженные студенты, которые показали себя не только в работе, но и в определенных новаторских идеях, которые в последующем мы сможем применить в повседневной работе в рамках нашего производственного процесса, — поздравил учащихся заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов.

Колледж нефтехимии и нефтепереработки, а также химико-технологический институт являются главными кузницами кадров для «Нижнекамскнефтехима», поэтому предприятие создает условия для развития подрастающего поколения, повышения популярности рабочих профессий и специальностей среди молодежи, сообщается на сайте «Нефтехим Медиа».

