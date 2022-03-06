Цветы и признания в любви: женщины Татарстана принимают поздравления в преддверии 8 Марта

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Казани подвели итоги республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». В нем приняли участие более 300 человек, среди которых две сотрудницы «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР. Победу в номинации «Моя судьба — моя профессия» одержала аппаратчик предприятия Розалия Парфенова. В торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, и в награждении победителей конкурса принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. О том, как поздравляли женщин Нижнекамска, — в материале «Реального времени».

Женщина года — сотрудница «Нижнекамскнефтехима»



— Современную жизнь невозможно представить без представительниц прекрасного пола. Вклад женщин в экономику, образование, здравоохранение, культуру, науку, спорт, жилищно-коммунальную сферу воистину огромен, и конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» ежегодно демонстрирует нам ваши успехи в профессиональной деятельности, — сказал на сцене Государственного большого концертного зала имени Сайдашева премьер-министр РТ Алексей Песошин во время подведения итогов финала конкурса.

Алексей Песошин также поздравил всех женщин с наступающим праздником.

— Нет в нашей стране другого торжества, которое бы доставляло нам, мужчинам, столько приятных праздничных хлопот, как в Международный женский день. Именно в этот день мы получаем дополнительную возможность проявить любовь, заботу к своим матерям, спутницам жизни, сестрам и дочерям. Традиция отмечать этот праздник за прошедшие столетия настолько укоренилась в нашем многонациональном народе, что мы уже не мыслим без него сам приход весны, — сказал он.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил всех женщин с наступающим праздником

На церемонии стали известны имена 36 героинь — победительниц проекта в восьми номинациях: «Женщина-мать», «Женщина-лидер», «Женщина — культура и духовность», «Моя судьба — моя профессия», «Женщина-ученый», «Героиня третьего возраста», «Бизнес-леди» и «Женщина — пример года».



Розалия Парфенова аппаратчик завода ИМ «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР, стала лучшей в номинации «Моя судьба — моя профессия (Женщина производства)».



Розалия с детства отличалась активностью и решительным характером. Занималась легкой атлетикой и баскетболом. В 90-х, после закрытия шахтерского города Кизел, семья переехала в Нижнекамск. В 2007 году Розалия устроилась на «Нижнекамскнефтехим» в должности аппаратчика конденсации. Два года назад выучилась на машиниста насосных установок. При этом Розалия успевает уделять время семье. Вместе с детьми любят выбираться на природу и путешествовать.

— Мы — женщины. А для женщин нет преград. Женщины умеют все. У нас цель — всегда двигаться вперед. И для меня это — самая главная цель в жизни. В конкурсе принимаю участие впервые. Благодарна всем, кто верил в меня — своим близким, друзьям, родственникам, а также руководству предприятия, — говорит Розалия Парфенова.

Розалия Парфенова аппаратчик завода ИМ «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР, стала лучшей в номинации «Моя судьба — моя профессия»

Ведущий инженер-технолог и уполномоченный по охране труда Управления железнодорожного транспорта «Нижнекамскнефтехима» Гульчачак Зиганшина также участвовала в конкурсе «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» и в зональном туре конкурса в номинации «Пример года» одержала победу. Гульчачак из трудовой династии, общий трудовой стаж которой составляет 200 лет.



— Депо, в котором я работаю, — единственное в Татарстане. Оно оснащено всем необходимым оборудованием, что позволяет выполнять широкий спектр работ. Я очень рада, что принимала участие в этом конкурсе. Мы получили большое удовольствие от концерта, — отметила она.



«Каждая из вас достойна внимания 365 дней в году»

Теплые поздравления с 8 Марта принимали женщины Нижнекамска и от главы исполкома НМР Рамиля Муллина. Торжественное мероприятие состоялось в Доме народного творчества. При входе представительницам прекрасного пола дарили цветы, в фойе играла музыка, работала фотозона.



Торжественное мероприятие состоялось в Доме народного творчества. При входе представительницам прекрасного пола дарили цветы

Обращаясь к присутствующим глава исполкома НМР Рамиль Муллин подчеркнул, что женщина всегда ассоциируется с красотой, нежностью, весной. Она наполняет мир добром и высоким смыслом, вносит гармонию в любое дело и начинание, дарит вдохновение и поддержку.



— Женщина — это в первую очередь мама, а мама — самый родной человек. Каждая из вас достойна внимания 365 дней в году, а не только 8 Марта. Самое главное, чтобы мужчины не забывали о своих половинках. Я желаю вам благополучия, здоровья, мирного неба над головой, чтобы наш город развивался, а вы чаще улыбались. Мы, мужчины, будем для этого трудиться и создавать условия, — сказал градоначальник.



Самым активным женщинам Нижнекамска, среди которых были врачи, учителя, инженеры, работники промышленных предприятий, Рамиль Муллин вручил почетные грамоты. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие нефтехимической промышленности почетной грамотой была награждена

сотрудница «Нижнекамскнефтехима» Светлана Сырова.



Теплые поздравления с 8 Марта принимали женщины Нижнекамска и от главы исполкома НМР Рамиля Муллина

На предприятие она устроилась 45 лет назад. Последние 15 — работает в должности инженера-технолога производственно-технического отдела завода ДбиУВС. Принимала активное участие в разработке документации по внедрению технологии совместного дегидрирования на производстве ДБО, курировала работы по замене внутренних устройств в колоннах и других проектах.



— Я очень люблю свою работу и коллектив. Начинала свою деятельность в 70-х годах, когда на «Нижнекамскнефтехиме» еще только запускались первые установки. В наш цех не раз заходил первый директор химкомбината Николай Лемаев. Предприятие и сегодня развивается, наращивает мощности, я горжусь тем, что являюсь частью большой профессиональной команды, — сказала Светлана Сырова.



Почетную грамоту из рук главы исполкома НМР получила и ее коллега Елена Козина, аппаратчик химводоочистки четвертого разряда УВК и ОСВ «Нижнекамскнефтехима». По ее словам, в компании нельзя стоять на месте, нужно постоянно развиваться, учиться, осваивать новые технологии. Елена Козина является наставником молодых специалистов. Под ее руководством стажировку прошли 10 молодых сотрудников.

Почетную грамоту из рук главы исполкома НМР получила и ее коллега Елена Козина, аппаратчик химводоочистки четвертого разряда УВК и ОСВ «Нижнекамскнефтехима»

— Я рада, что связала свою судьбу с «Нижнекамскнефтехимом», который теперь входит в большую компанию СИБУР. Я никогда не сомневалась в выборе профессии. У нас очень дружный коллектив. С удовольствием хожу на работу, чего и всем желаю. Спасибо за чудесный праздник, цветы и хорошее настроение, — сказала Елена Козина.



Камерный оркестр и праздничный фуршет



Прекрасную половину коллектива сегодня поздравляли мужчины «Нижнекамскнефтехима». На проходных предприятия и в центральных офисных зданиях звучала музыка. На 4-х площадках были установлены фотозоны «Супергерои». В первой половине дня в здании центрального офиса состоялось праздничное мероприятие. Торжество посетили около 200 сотрудниц «Нижнекамскнефтехима». Настрой создавали музыканты камерного оркестра, при входе в зал женщинам вручали цветы. Здесь же был организован праздничный фуршет.



Вклад женщин в развитие «Нижнекамскнефтехима» отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.



Вклад женщин в развитие «Нижнекамскнефтехима» отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин

— В этот особый праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш труд, за умение вопреки всем невзгодам радоваться жизни, дарить веру и надежду, любить и бережно нести через годы это прекрасное, доброе чувство. Вам мы обязаны всем самым лучшим, добрым и святым. На ваших плечах лежат семейные и производственные заботы, и при этом вы всегда находите достаточно душевного тепла, чтобы помочь нам своими пониманием и поддержкой. Огромное вам спасибо за все, что сделано вашими руками, талантом и старанием для предприятия, — торжественно сказал он.



20 самых активных сотрудниц предприятия в этот день получили благодарственные письма и почетные грамоты различного уровня за многолетний и плодотворный труд. Праздник продолжился концертной программой с участием лучших творческих коллективов предприятия, города и победителей республиканского конкурса «Безнен заман».

