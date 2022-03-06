Цветы и признания в любви: женщины Татарстана принимают поздравления в преддверии 8 Марта
В Казани подвели итоги республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». В нем приняли участие более 300 человек, среди которых две сотрудницы «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР. Победу в номинации «Моя судьба — моя профессия» одержала аппаратчик предприятия Розалия Парфенова. В торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, и в награждении победителей конкурса принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. О том, как поздравляли женщин Нижнекамска, — в материале «Реального времени».
Женщина года — сотрудница «Нижнекамскнефтехима»
— Современную жизнь невозможно представить без представительниц прекрасного пола. Вклад женщин в экономику, образование, здравоохранение, культуру, науку, спорт, жилищно-коммунальную сферу воистину огромен, и конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» ежегодно демонстрирует нам ваши успехи в профессиональной деятельности, — сказал на сцене Государственного большого концертного зала имени Сайдашева премьер-министр РТ Алексей Песошин во время подведения итогов финала конкурса.
Алексей Песошин также поздравил всех женщин с наступающим праздником.
— Нет в нашей стране другого торжества, которое бы доставляло нам, мужчинам, столько приятных праздничных хлопот, как в Международный женский день. Именно в этот день мы получаем дополнительную возможность проявить любовь, заботу к своим матерям, спутницам жизни, сестрам и дочерям. Традиция отмечать этот праздник за прошедшие столетия настолько укоренилась в нашем многонациональном народе, что мы уже не мыслим без него сам приход весны, — сказал он.
На церемонии стали известны имена 36 героинь — победительниц проекта в восьми номинациях: «Женщина-мать», «Женщина-лидер», «Женщина — культура и духовность», «Моя судьба — моя профессия», «Женщина-ученый», «Героиня третьего возраста», «Бизнес-леди» и «Женщина — пример года».
Розалия Парфенова аппаратчик завода ИМ «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР, стала лучшей в номинации «Моя судьба — моя профессия (Женщина производства)».
Розалия с детства отличалась активностью и решительным характером. Занималась легкой атлетикой и баскетболом. В 90-х, после закрытия шахтерского города Кизел, семья переехала в Нижнекамск. В 2007 году Розалия устроилась на «Нижнекамскнефтехим» в должности аппаратчика конденсации. Два года назад выучилась на машиниста насосных установок. При этом Розалия успевает уделять время семье. Вместе с детьми любят выбираться на природу и путешествовать.
— Мы — женщины. А для женщин нет преград. Женщины умеют все. У нас цель — всегда двигаться вперед. И для меня это — самая главная цель в жизни. В конкурсе принимаю участие впервые. Благодарна всем, кто верил в меня — своим близким, друзьям, родственникам, а также руководству предприятия, — говорит Розалия Парфенова.
Ведущий инженер-технолог и уполномоченный по охране труда Управления железнодорожного транспорта «Нижнекамскнефтехима» Гульчачак Зиганшина также участвовала в конкурсе «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» и в зональном туре конкурса в номинации «Пример года» одержала победу. Гульчачак из трудовой династии, общий трудовой стаж которой составляет 200 лет.
— Депо, в котором я работаю, — единственное в Татарстане. Оно оснащено всем необходимым оборудованием, что позволяет выполнять широкий спектр работ. Я очень рада, что принимала участие в этом конкурсе. Мы получили большое удовольствие от концерта, — отметила она.
«Каждая из вас достойна внимания 365 дней в году»
Теплые поздравления с 8 Марта принимали женщины Нижнекамска и от главы исполкома НМР Рамиля Муллина. Торжественное мероприятие состоялось в Доме народного творчества. При входе представительницам прекрасного пола дарили цветы, в фойе играла музыка, работала фотозона.
Обращаясь к присутствующим глава исполкома НМР Рамиль Муллин подчеркнул, что женщина всегда ассоциируется с красотой, нежностью, весной. Она наполняет мир добром и высоким смыслом, вносит гармонию в любое дело и начинание, дарит вдохновение и поддержку.
— Женщина — это в первую очередь мама, а мама — самый родной человек. Каждая из вас достойна внимания 365 дней в году, а не только 8 Марта. Самое главное, чтобы мужчины не забывали о своих половинках. Я желаю вам благополучия, здоровья, мирного неба над головой, чтобы наш город развивался, а вы чаще улыбались. Мы, мужчины, будем для этого трудиться и создавать условия, — сказал градоначальник.
Самым активным женщинам Нижнекамска, среди которых были врачи, учителя, инженеры, работники промышленных предприятий, Рамиль Муллин вручил почетные грамоты. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие нефтехимической промышленности почетной грамотой была награждена
сотрудница «Нижнекамскнефтехима» Светлана Сырова.
На предприятие она устроилась 45 лет назад. Последние 15 — работает в должности инженера-технолога производственно-технического отдела завода ДбиУВС. Принимала активное участие в разработке документации по внедрению технологии совместного дегидрирования на производстве ДБО, курировала работы по замене внутренних устройств в колоннах и других проектах.
— Я очень люблю свою работу и коллектив. Начинала свою деятельность в 70-х годах, когда на «Нижнекамскнефтехиме» еще только запускались первые установки. В наш цех не раз заходил первый директор химкомбината Николай Лемаев. Предприятие и сегодня развивается, наращивает мощности, я горжусь тем, что являюсь частью большой профессиональной команды, — сказала Светлана Сырова.
Почетную грамоту из рук главы исполкома НМР получила и ее коллега Елена Козина, аппаратчик химводоочистки четвертого разряда УВК и ОСВ «Нижнекамскнефтехима». По ее словам, в компании нельзя стоять на месте, нужно постоянно развиваться, учиться, осваивать новые технологии. Елена Козина является наставником молодых специалистов. Под ее руководством стажировку прошли 10 молодых сотрудников.
— Я рада, что связала свою судьбу с «Нижнекамскнефтехимом», который теперь входит в большую компанию СИБУР. Я никогда не сомневалась в выборе профессии. У нас очень дружный коллектив. С удовольствием хожу на работу, чего и всем желаю. Спасибо за чудесный праздник, цветы и хорошее настроение, — сказала Елена Козина.
Камерный оркестр и праздничный фуршет
Прекрасную половину коллектива сегодня поздравляли мужчины «Нижнекамскнефтехима». На проходных предприятия и в центральных офисных зданиях звучала музыка. На 4-х площадках были установлены фотозоны «Супергерои». В первой половине дня в здании центрального офиса состоялось праздничное мероприятие. Торжество посетили около 200 сотрудниц «Нижнекамскнефтехима». Настрой создавали музыканты камерного оркестра, при входе в зал женщинам вручали цветы. Здесь же был организован праздничный фуршет.
Вклад женщин в развитие «Нижнекамскнефтехима» отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.
— В этот особый праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш труд, за умение вопреки всем невзгодам радоваться жизни, дарить веру и надежду, любить и бережно нести через годы это прекрасное, доброе чувство. Вам мы обязаны всем самым лучшим, добрым и святым. На ваших плечах лежат семейные и производственные заботы, и при этом вы всегда находите достаточно душевного тепла, чтобы помочь нам своими пониманием и поддержкой. Огромное вам спасибо за все, что сделано вашими руками, талантом и старанием для предприятия, — торжественно сказал он.
20 самых активных сотрудниц предприятия в этот день получили благодарственные письма и почетные грамоты различного уровня за многолетний и плодотворный труд. Праздник продолжился концертной программой с участием лучших творческих коллективов предприятия, города и победителей республиканского конкурса «Безнен заман».
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