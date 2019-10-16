«Нижнекамскнефтехим» принимает участие в международной выставке в Дюссельдорфе

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня в Германии открылась крупнейшая в мире специализированная выставка пластмасс и каучуков «К–2019».

Масштабное мероприятие проходит в Дюссельдорфе и завершится 23 октября. В течение недели весь спектр товаров и услуг на выставке продемонстрируют ведущие компании пластмассовой и каучуковой промышленности. В этом году «К–2019» насчитывает более 3 300 экспонентов и является идеальной площадкой для бизнеса и контактов.

Активное участие в выставке принимает делегация «Нижнекамскнефтехима» во главе с генеральным директором Азатом Бикмурзиным.

Собственный стенд ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлен в пятом павильоне. Здесь размещена информация о выпускаемых компанией пластиках (полипропилене, полиэтилене, полистироле, АБС-пластике), синтетических каучуках (СКИ-3, СКДН, СКДL, БК-1675Н, ХБК, ББК, ДССК 2012) и другой продукции.

По мнению экспертов, выставка объединяет участников и широкий спектр основных категорий продуктов. Высококвалифицированные посетители из более чем 100 стран используют показ как идеальную деловую платформу для поиска информации и привлечения инвестиций. К слову, в 2016 году выставка собрала 232 000 посетителей.

