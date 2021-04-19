Опыт, создающий результат: в 2020-м НКНХ сохранил позиции на рынке и продолжил стратегическое развитие

Одно из крупнейших нефтехимических предприятий в Европе подвело итоги «коронакризисного» года

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В условиях экономического шторма флагман нефтехимии Татарстана не только удержался на плаву, но и не остановил реализацию масштабных инвестиционных проектов. Более того, расширил ассортимент продукции, сохранил профессиональный коллектив, запустил собственное производство масок, антисептиков и увеличил выпуск кислорода на азотно-кислородной станции для медицинских учреждений РТ. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться ПАО «Нижнекамскнефтехим» в прошлом году и как удалось выйти из непростой сложившейся ситуации, — в материале «Реального времени».

ВВП России в 2020 году снизился до 3,1%



Основными факторами, повлиявшими на производственные и финансовые показатели НКНХ, стали: политика жестких локдаунов, повсеместное введение ограничительных мер, а также чрезмерная — на фоне падения мировой экономики — эмиссия денежной массы мировых резервных валют.

Благодаря грамотным действиям руководства НКНХ и ГК ТАИФ удалось избежать распространения среди персонала коронавирусной инфекции, простоя основных производств и сокращения рабочего персонала

В России снижение ВВП в 2020 году составило 3,1%. «На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияли снижение внутреннего конечного спроса (минус 5,0%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (минус 13,7%) по сравнению с экспортом (минус 5,1%)», — говорится в сообщении Росстата.



Сложная экономическая обстановка отразилась на работе ПАО «Нижнекамскнефтехим». Основным сегментом, испытывающим на себе серьезнейший удар последствий пандемии, стало производство каучуков. Товарные запасы этого вида продукции в начале мая в НКНХ достигали критических отметок.



Основным продуктовым сегментом компании традиционно являются синтетические каучуки, на долю которых в 2020 году пришлось около 41% выручки от продажи продукции собственного производства

Благодаря грамотным действиям руководства НКНХ и ГК ТАИФ удалось избежать распространения среди персонала коронавирусной инфекции, простоя основных производств и сокращения рабочего персонала.



Для исключения останова производств на простой были проведены ранее установленного срока капитальные ремонты на заводах бутилового каучука и ДБ и УВС, на участке МТБЭ завода ИМ, что позволило частично снять напряженность с перепроизводством продукции. Компания максимально направила свои усилия для сохранения объемов производства продукции во II квартале и ее увеличения в III—IV кварталах 2020 года.



В четвертом квартале объем продаж каучуков достиг среднеквартального значения 2019 года.



Положение в отрасли



Всего в 2020 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» выпустило более 2,4 млн тонн продукции. Основным продуктовым сегментом компании традиционно являются синтетические каучуки, на долю которых в 2020 году пришлось около 41% выручки от продажи продукции собственного производства. Свыше одной трети выручки принесли пластики — 34%. Еще 25% было обеспечено продажей остальных видов продукции.

Продажи компании в России и на экспортных направлениях имели примерный паритет. Так, в 2020 году на продажи продукции в Российской Федерации пришлось 52% в объеме реализации, за рубеж — 48%.



Компания занимает 37,8% на глобальном рынке по выпуску изопренового каучука, 16,3% — бутилового каучука, 4,7% — бутадиенового каучука.

Пластики НКНХ пользовались спросом в России



В 2020 году «Нижнекамскнефтехим» сохранил стратегическое направление по продажам пластиков на территории стран Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС).

Во втором полугодии 2020 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» увеличило долю поставок пластиков на рынки стран ЕТТ ЕАЭС — России, Беларуси и Казахстана — до 98,2% от общего объема производства.

Помимо каучуков и пластиков, НКНХ также производит и реализует прочую нефтехимическую продукцию на основе олефинов и их производных — полиэфиры, гликоли и гликолевые эфиры, тримеры и тетрамеры пропилена, поверхностно-активные вещества и другие виды продукции.



В 2020 году около 76% продукции в этом сегменте было реализовано в Российской Федерации.



Несмотря на все реалии и трудности, в 2020 выручка НКНХ составила порядка 148 млрд рублей, прибыль от продаж — 20,5 млрд рублей, чистая прибыль — 4,4 млрд рублей. На показателе чистой прибыли компании отразилась возрастающая финансовая нагрузка, связанная с реализацией крупномасштабной инвестиционной программы. В результате переоценки кредитного портфеля отрицательная курсовая разница составила более 16 млрд рублей.



Расширение ассортимента и модернизация производств



Весь 2020 год коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно работал над выпуском новых марок продукции, модернизацией действующих производств и повышением их эффективности.



Продолжилась реализация программ по импортозамещению и энергосбережению, охране окружающей среды, цифровизации. Предприятие расширяло ассортимент выпускаемой продукции, модернизировало действующие и строило новые производства.

Весь 2020 год коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно работал над выпуском новых марок продукции, модернизацией действующих производств и повышением их эффективности

Так, в 2020 году в НКНХ получены: 9-миллионная тонна пропилена, 11-миллионная тонна каучука СКИ-3, 19-миллионная тонна этилена. Разработаны новые марки бутадиеновых и бутадиен-стирольных каучуков, предназначенных для изготовления легковых всесезонных, летних и зимних, а также высокоскоростных шин.



Качество продукции вновь получило высокую оценку потребителей. Полипропилен марки РР 7540U стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Еще два продукта ПАО «Нижнекамскнефтехим» — «Метоксиполиэтиленгликоль (МПЭГ) 1000М» и «Каучук СКД неодимовый (СКДН) марка 44М1» — признаны дипломантами I степени по итогам конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».



Были разработаны новые марки сополимера пропилена с этиленом, линейного полиэтилена низкой плотности, обладающие высокой молекулярной массой, высокими механическими свойствами, высокой прочностью, эластичностью, жесткостью, низким содержанием гелей. Новые марки проходят омологацию у переработчиков.



Кроме того, был произведен выпуск высокомолекулярного оксиэтилированного продукта Н-PEG-2400, который успешно испытан у потребителей в производстве суперпластификаторов бетонных смесей пятого поколения. В перспективе — проектирование и строительство новой установки мощностью 50 000 т в год.



Каучук пятого поколения

В 2020 году на финансирование проектов, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, создание новых производств по выпуску абсолютно новой продукции было направлено более 60 миллиардов рублей с НДС.

Новый каучук представляет интерес для производителей шин. ДССК обеспечивает лучшее сцепление с мокрой дорогой и, таким образом, повышает безопасность езды

Одним из итогов инвестиций компании в развитие стали пусконаладочные работы на производстве дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) пятого поколения (бутадиен-стирольный каучук растворной полимеризации) мощностью 60 тыс. тонн в год.



Новый каучук представляет интерес для производителей шин. ДССК обеспечивает лучшее сцепление с мокрой дорогой и, таким образом, повышает безопасность езды. Такие шины обладают низким уровнем шума при движении и экономят топливо из-за низкого сопротивления качению. ДССК также является основой для производства экологически чистых, «зеленых» шин.



Также на заводе синтетического каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» было завершено техническое перевооружение установки приготовления каталитического комплекса с монтажом установки получения низкотемпературного холода. Установка низкотемпературного холода на заводе СК необходима для выработки этиленового холода.



Масштабное строительство этиленника



В 2020 году НКНХ приступил к активной фазе строительства нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год. Проект реализуется с применением самых современных экологичных технологий.



Олефиновый комплекс станет драйвером для появления и развития множества производств по выпуску конечных товаров в Татарстане и России, которые будут использовать полимерную продукцию, получаемую на производствах комплекса. Это полностью соответствует реализуемой на федеральном уровне программе импортозамещения.



В 2020 году НКНХ приступил к активной фазе строительства нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год. Проект реализуется с применением самых современных экологичных технологий

В прошлом году на строительной площадке смонтировано 17 единиц крупногабаритного колонного оборудования. Доставлено оборудование для факельной установки — емкость холодной продувки и факельный сепаратор.



Изготовлено 50 тысяч куб. метров железобетонных конструкций, смонтировано более 2 тысяч тонн металлоконструкций, установлены на фундамент 62 единицы статического оборудования. Проведены работы по возведению панелей радиантных секций печей пиролиза. Смонтированы два паровых котла, ведутся подготовительные работы по установке третьего.



Лидер природоохранной деятельности в России — 2020



Одним из приоритетных направлений работы ПАО «Нижнекамскнефтехим» является обеспечение экологической безопасности. В 2020 году предприятие завершило реализацию четвертой экологической программы, рассчитанной на 2014—2020 годы. За 7 лет было выполнено 490 природоохранных мероприятий, профинансировано на 7,96 млрд рублей.



За счет внедрения мероприятий с 2014 по 2020 год удалось предотвратить:



3,6 тысячи тонн выбросов вредных веществ в атмосферу;

8,7 миллиона кубометров сбросов сточных вод в водоем;

6,2 тысячи тонн сбросов загрязняющих веществ в водоем;

образование 15,2 тысячи тонн неутилизируемых отходов, 46,5 тысячи тонн утилизируемых отходов;

потребление 36,6 тысячи тонн углеводородного сырья, 11,1 миллиона кубометров речной воды.

Самыми значимыми проектами последних лет стоимостью более 3 млрд рублей стали реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) и строительство нового 15-километрового коллектора промливневых стоков.

С пуском нового коллектора в 2020 году была исключена угроза попадания стоков в почву и водоемы, обеспечена надежность транспортировки стоков с промплощадки до очистных сооружений

С пуском нового коллектора в 2020 году была исключена угроза попадания стоков в почву и водоемы, обеспечена надежность транспортировки стоков с промплощадки до очистных сооружений. Проведенная реконструкция позволила обеспечить улучшение качественного состава химзагрязненного стока, поступающего в дальнейшем на биологическую очистку, а также очистку загрязненного воздуха до уровня нормативных требований.



Всего в 2020 году было выполнено 61 природоохранное мероприятие, объем финансирования которых составил 828,1 млн рублей. Это замена насосного и технологического оборудования на герметичное, замена около 12 тыс. метров трубопроводов воды и канализационных сетей, развитие системы учета водопотребления.



Итогом 2020-го стало снижение, по сравнению с 2019 годом, потребления речной воды на 9,57 млн кубометров (14,8%), объема сточных вод на 3,17 млн кубометров (7%), выбросов в атмосферный воздух на 2,77 тыс. тонн (13,8%).



Нефтехимики принимали участие в экологических акциях. В октябре прошлого года в рамках «Зеленой волны — 2020» высадили 300 саженцев ели и рябины вдоль городской автодороги.

Нефтехимики принимали участие в экологических акциях. В октябре прошлого года в рамках «Зеленой волны — 2020» высадили 300 саженцев ели и рябины вдоль городской автодороги

Результатом эффективности работы стало признание «Нижнекамскнефтехима» по итогам года победителем XVI Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2020» сразу в двух номинациях — «За экологическую ответственность» и «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».



Завершение четвертой программы энергосбережения



Колоссальная работа была проделана для энергообеспечения и повышения энергоэффективности действующих и будущих производств. Невзирая на пандемию, в 2020 году продолжалась реализация проекта строительства собственной электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.



Это еще один масштабный проект компании. Теплоэнергостанция предназначена для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии. Парогазовая установка снизит потребление энергоресурсов со стороны, что положительно скажется на себестоимости готовой продукции предприятия.

Невзирая на пандемию, в 2020 году продолжалась реализация проекта строительства собственной электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт

В целях повышения надежного и бесперебойного газоснабжения действующих производств ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также новых производственных объектов в рамках реализуемых инвестиционных проектов в 2020 году закончено строительство и подключение перемычки-газопровода к новому газопроводу высокого давления от ГРС-2 (Центральная) г. Елабуга



Всего в рамках IV Программы энергосбережения в 2020 году было реализовано 48 энергосберегающих мероприятий. Это позволило сэкономить 7,2 млн кВт·ч электрической энергии, 53,2 тыс. Гкал тепловой энергии и 1 903 тонны условного топлива на общую сумму 93,16 млн рублей с НДС.



Борьба с коронавирусной инфекцией



Весомый вклад «Нижнекамскнефтехим» внес в борьбу с коронавирусом. На базе дочерней компании АО «Полиматиз» компания наладила производство защитных медицинских масок.



Ввиду высокой востребованности дезинфицирующих средств нефтехимики приступили к выпуску собственного антисептика ДС-1. В период пандемии коронавируса все работники компании обеспечены защитными масками, перчатками, дезинфицирующими средствами.



Особую поддержку предприятие оказало больницам Татарстана. Компания обеспечила их необходимым медицинским оборудованием, материалами, масками, другими средствами защиты, а также увеличила выпуск кислорода, необходимого для спасения жизни больных.



В прошлом году врачам было передано медицинское оборудование, защитные костюмы и средства на сумму более 33 млн рублей.

Компания обеспечила больницы необходимым медицинским оборудованием, материалами, масками, средствами защиты, а также увеличила выпуск кислорода, необходимого для спасения жизни больных

Всего с 2019 по 2020 год городским и республиканским медицинским учреждениям была оказана благотворительная помощь на сумму свыше 160 миллионов рублей. Из них более 140 млн рублей — для нужд Нижнекамской центральной районной больницы.



Компания не оставила без внимания наиболее уязвимую категорию граждан — организовала доставку продуктовых наборов для инвалидов первой и второй группы, состоящих на учете в Совете ветеранов войны и труда ПАО «Нижнекамскнефтехим».



В период распространения коронавируса выплата заработной платы, а также всех видов доплат и надбавок к ней производилась своевременно. По итогам 2020 года средний размер заработной платы на предприятии составил 61 тысячу 748 рублей. За прошедшие 3 года она увеличилась на 19%. Также все работники компании обеспечены весомым социальным пакетом, который составляет 17,5% от суммы годового фонда оплаты труда



Предприятие продолжило свое участие в благотворительной деятельности и в развитии социальной инфраструктуры Нижнекамского муниципального района. Яркими, запоминающимися событиями в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия Республики Татарстан стали: открытие музея «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик» и нового офиса Совета ветеранов войны и труда предприятия.



Свое второе рождение получил футбольный стадион «Нефтехимик». Его открытие после масштабной реконструкции по стандартам Российского футбольного союза стало настоящим подарком для любителей этого вида спорта. Свои двери также распахнул спортивный стрелковый комплекс ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Перспективы развития

Благодаря высокой эффективности производства, вертикальной интеграции и клиентоориентированности «Нижнекамскнефтехим» продолжает стабильное развитие.



Нефтехимики уверены, полученный в 2020 году опыт позволит и дальше решать текущие задачи и успешно реализовывать масштабные планы. Главными проектами стратегической программы развития до 2025 года являются строительство нового комплекса по производству олефинов и производных, ввод в эксплуатацию новой энергостанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

Благодаря высокой эффективности производства, вертикальной интеграции и клиентоориентированности «Нижнекамскнефтехим» продолжает стабильное развитие

Суммарная стоимость проектов составляет порядка 400 миллиардов рублей без НДС. Результатом стратегической программы станет рост ежегодного производства этилена к 2025 году до 1,2 млн тонн, синтетических каучуков — до 0,8 млн тонн, пластиков — до 1,4 млн тонн.



Невзирая на падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса в 2020 году, предприятие не утратило темпов выполнения инвестиционных проектов развития и не допустило нарушений по принятым кредитным обязательствам. Своевременная реализация перспективных планов развития еще более укрепит позиции «Нижнекамскнефтехима», создавая прочный фундамент для обеспечения дальнейшего развития и процветания города и повышения качества жизни нижнекамцев и всех жителей республики.



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