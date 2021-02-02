Гендиректор НКНХ Айрат Сафин: «Мы делаем все, чтобы каждый мальчишка во дворе своего дома мог играть в хоккей»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Хоккей стал ближе

В Нижнекамске с участием генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина открыли обновленный хоккейный корт, расположенный на территории подшефной гимназии №25. Вторую жизнь ледовая площадка получила по инициативе депутатов Нижнекамского городского Совета по Шинниковскому избирательному округу Родиона Булашова и Вокзальному избирательному округу Федора Томилова.

Открытие еще одного отремонтированного хоккейного корта состоится на территории школы №19 в 36-м микрорайоне на следующей неделе.

На обновление ледовых площадок в 21-м и 36-м микрорайонах «Нижнекамскнефтехим» выделил 600 тысяч рублей. На эти средства были заменены сетчатые ограждения и ворота, восстановлены скамейки, проведено освещение, обновлены раздевалки и установлены отопители. Кроме этого, участники дворовых команд этих подшефных школ получили комплекты игровых хоккейных форм.

«Мы создаем необходимую материальную базу»

В 25-й гимназии в честь открытия отремонтированного хоккейного корта состоялся символический матч между командами работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» — «Волки Нефтехима» и дворовым клубом «Факел». Открывая спортивный праздник, глава компании Айрат Сафин отметил, что поддержка и развитие спорта — приоритетное направление для «Нижнекамскнефтехима».

— Предприятие уделяет огромное внимание развитию массового спорта. Мы делаем все, чтобы каждый мальчишка во дворе своего дома мог играть в хоккей. Открытие обновленного корта — яркое тому свидетельство. Эта спортивная площадка — одна из 10 кортов, которые находятся в подшефных учебных заведениях «Нижнекамскнефтехима». Для занятий спортом и здорового образа жизни мы создаем необходимую материальную базу, — сказал генеральный директор НКНХ.



Он также пожелал участникам матча удачи и провел символическое вбрасывание шайбы.



Конкурсы, селфи с Волчонком и Каучонком

Игра проходила в два периода и отличалась захватывающими моментами. Болельщики не только наслаждались зрелищным матчем, но и участвовали в конкурсах, фотографировались с маскотами ХК «Нефтехимик» — Волчонком и Каучонком.

Завершился матч со счетом 1:1. Все игроки получили символический подарок и сладкий приз. По словам местных жителей, отремонтированная хоккейная коробка стала настоящим подарком для всех любителей зимних видов спорта.

К слову, ПАО «Нижнекамскнефтехим» много лет шефствует над 18 городскими учебными заведениями. В прошлом году эти отношения вышли на новый уровень — директора образовательных учреждений и руководители подразделений «Нижнекамскнефтехима» подписали соглашения о сотрудничестве и шефской помощи.

Нефтехимики и педагоги договорились вместе создавать благоприятные условия для всестороннего развития подрастающего поколения, профессиональной ориентации, популяризации рабочих профессий, укрепления связей семьи, школы и предприятия.

Партнерский материал



Лилия Егорова, фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»