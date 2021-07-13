Кадровая политика «Нижнекамскнефтехима»: как компания готовит профессионалов со школьной скамьи

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — градообразующее предприятия Нижнекамска, где трудятся около 16 тыс. сотрудников, 41% из них — люди в возрасте до 35 лет. Несмотря на то, что в нижнекамской промышленной зоне располагается много предприятий нефтехимического профиля, выпускники профильных сузов и вузов охотно идут работать именно в эту компанию. В чем секрет? Подробности — в материале «Реального времени».

Кузница кадров в новых условиях



Руководство страны и республики в последние годы неоднократно заостряло внимание на теме кадров. Именно они являются ключевым элементом для устойчивого роста экономики и модернизации производств. «Нижнекамскнефтехим», как одна из крупнейших нефтехимических компаний России и Европы, этому вопросу уделяет особое внимание.



Чтобы утолить кадровый голод, в компании приняли в работу специальную кадровую политику — сделали ставку на привлечение своих, татарстанских специалистов.

Чтобы утолить кадровый голод, в компании приняли в работу специальную кадровую политику — сделали ставку на привлечение своих, татарстанских специалистов

«Нижнекамскнефтехиму» удалось создать единую цепочку подготовки кадров «школа-ссуз/вуз — предприятие». Это позволило решить сразу несколько задач: иметь постоянный кадровый резерв молодых профессионалов и предотвратить «утечку мозгов» из республики. Работа идет в тесном взаимодействии с местными учебными заведениями — Нижнекамским химико-технологическим институтом (филиал КНИТУ), а также Колледжем нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева.

— Сотрудничество с базовыми учебными заведениями города позволяет компании ежегодно обеспечивать подразделения всеми необходимыми категориями работников, получать от учебных заведений подготовленные кадры в первую очередь технологического профиля, готовых решать сложные инновационные задачи, способные работать в условиях интенсивного, развивающегося производства. Учебные заведения готовят, а предприятие ежегодно трудоустраивает порядка 350 выпускников, — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим Родион Булашов.

По заявкам структурных подразделений компании постоянно идет плановый прием по ключевым технологическим профессиям: аппаратчик, машинист компрессорных и насосных установок, слесарь-ремонтник, слесарь по КИПиА и электромонтер. Распределяются они по основным заводам и цехам, в зависимости от потребности.

В рамках сотрудничества с учебными заведениями предприятие проводит многосоставную работу с молодежью. Будущих специалистов стараются заинтересовать с помощью интересных стажировок на производстве, выделения целевых квот на получение высшего образования, проведения научных конференций в сфере нефтехимии, а также регулярных конкурсов профмастерства.

— Учебные заведения готовят, а предприятие ежегодно трудоустраивает порядка 350 выпускников, — рассказал Родион Булашов

— Для стабильной и эффективной работы предприятия, состоящего из крупнотоннажных производств, необходимо иметь стабильный состав опытных высококвалифицированных работников и обеспечить постоянный приток молодых специалистов, — объяснил кадровые цели компании заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.

Регулярные стажировки на предприятиях и дуальная система обучения

Основой упор при работе с учебными заведениями НКНХ делает на организацию ежегодной производственной практики-стажировки для студентов. Это позволяет им быстро и эффективно применить свои теоретические знания при решении конкретных производственных задач. Такая практика создает бесшовную среду для молодых специалистов, давая им возможность заранее адаптироваться к условиям реального производства.

В рамках договоров с образовательными организациями в 2020 году в подразделениях предприятия практическую подготовку прошли 869 студентов.

Основой упор при работе с учебными заведениями НКНХ делает на организацию ежегодной производственной практики-стажировки для студентов

Немаловажную роль в повышении уровня профессионального образования будущих кадров для нефтехимического предприятия сыграло внедрение так называемой дуальной системы образования. Суть дуальной системы проста: теорию студенты изучают в учебном заведении, а практикуются в полученных знаниях сразу на производстве.

Таким образом, выпускникам Колледжа нефтехимии и нефтепереработки дают возможность пройти производственную практику на рабочих местах с оформлением трудового договора. В прошлом году такой возможностью воспользовались 112 студентов по специальностям аппаратчика, токаря, машиниста технологических установок, электромонтера и другим.

Нужно отметить, что «Нижнекамскнефтехим» — высокотехнологичное предприятие, и к сотрудникам образовательных учреждений здесь предъявляются очень высокие требования. Чтобы преподаватели и мастера производственного обучения обладали актуальными данными современного производства, НКНХ проводит стажировку преподавательского состава в структурных подразделениях предприятия. В 2020 году по этой программе свои знания обновили 18 работников образовательных учреждений Нижнекамска.

Экспериментальная площадка в действии

На протяжении последних 20 лет на базе ПАО «Нижнекамскнефтехим» работает Федеральная экспериментальная площадка, которая позволяет студентам Нижнекамского химико-технологического института трудоустроиться в подразделения предприятия еще на этапе обучения.

Суть программы в том, что студенты выпускного курса на весь учебный год становятся работниками НКНХ, тем самым проходя стажировку и получая необходимый опыт работы и зарплату.

Студенты выпускного курса на весь учебный год становятся работниками НКНХ, тем самым проходя стажировку и получая необходимый опыт работы и зарплату

Федеральная экспериментальная площадка проходит в несколько этапов: первые два — трудоустройство и производственное обучение. После этого практиканты сдают квалификационный экзамен, по результатам которого им присваивают соответствующий разряд и выдают свидетельство о присвоении рабочей квалификации.

Кроме того, предприятие предоставляет стажерам учебные отпуска, вместе с преподавателями института подбирает темы дипломных проектов. После защиты проектов выпускники возвращаются на свои рабочие места, имея возможность карьерного роста. В 2020 году в эксперименте приняли участие 25 студентов.

Не меньшее внимание предприятие уделяет целевому обучению, такие места ежегодно выделяются для перспективных работников. Расходы на обучение в этом случае берет на себя бюджет. В прошлом году такими «целевиками» стали 12 работников предприятия, с которыми заключены договоры, предусматривающие отработку на предприятии после завершения обучения в течение 5 лет. С 2016 года такой возможностью воспользовались свыше 60 работников компании.

В нефтехимики пойду, пусть меня научат

Привлечение и закрепление кадров на градообразующем предприятии возведено в целую систему, которая начинает действовать еще со школы. Помочь в выборе профессии и создать собственное представление о том, что такое работа на большом нефтехимическом предприятии, — этому способствует личное знакомство с «Нефтехимом».

В прошлом году состоялось пять экскурсий для школьников Нижнекамска. Всего же в рамках этой работы производственные площадки предприятия посетили 186 школьников

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. К слову, родители большинства нижнекамских школьников так или иначе связаны с производством и наверняка рассказывали им о том, как работает большое предприятие.

Увидеть своими глазами, как творится волшебство химических реакций внутри гигантских установок, а затем с конвейера выходят упругие прямоугольники каучука или блестящие гранулы полистирола, — этого никакими рассказами не заменишь. Поэтому экскурсии на НКНХ для школьников уже давно вошли в добрую традицию.

В прошлом году состоялось пять таких экскурсий для школьников Нижнекамска. Всего же в рамках этой работы производственные площадки предприятия посетили 186 школьников.

Чаще всего в качестве экскурсоводов выступают руководители производств. Уж они-то умеют заинтересовать школьников увлекательными рассказами о мире нефтехимии. И нередки случаи, когда будущие выпускники, побывавшие в экскурсионной поездке, вновь появляются на территории предприятия, но уже в качестве его полноценного сотрудника.

— Экскурсия сочетает в себе наглядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, сравнивать, делать выбор. В ходе экскурсий мы раскрываем содержание профессий, специфичных для нефтехимии. Ребята учатся самостоятельно проводить анализ профессий, знакомятся не только с содержанием и характером труда, но и со средствами и условиями труда, с требованиями, предъявляемыми профессией к личным качествам человека, — объяснил Родион Булашов.

Аналогичные экскурсии проводятся и для студентов первого курса Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, в прошлом году в технологических цехах побывали 220 учащихся.

WorldSkills: вклад нижнекамских нефтехимиков

Соревновательный азарт и здоровое желание быть лучшим в своем деле — неотъемлемая часть не только спорта, но и любой профессии. Узнать о своем потенциале и профессиональных возможностях будущим специалистам «Нижнекамскнефтехима» помогают регулярные конкурсы профмастерства, проводимые как на базе предприятия, так и на базе колледжа.

Одно из таких мероприятий состоялось в этом году — студенты нефтехимического колледжа наравне с работниками компании стали участниками республиканского конкурса профмастерства. Организаторами состязаний профессионалов стали «Нижнекамскнефтехим» совместно с Росхимпрофсоюзом.

На базе колледжа идут регулярные тренировки по подготовке работников предприятия к чемпионатам Worldskills

Татарстан не первый год является активным регионом-участником всемирного движения WorldSkills. На территории республики действуют десятки учебных заведений, которые готовят ребят для профильных соревнований по стандартам WorldSkills. Не стал исключением и Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, который является специализированным центром компетенций в области лабораторного химического анализа и изготовления изделий из полимерных материалов.

На базе колледжа идут регулярные тренировки по подготовке работников предприятия к чемпионатам Worldskills

Кроме того, работники «Нижнекамскнефтехима» в роли экспертов участвуют в региональных чемпионатах по стандартам Worldskills. Параллельно с 2019 года специалисты предприятия участвуют в оценке студентов нефтехимического колледжа имени Н.В. Лемаева в рамках демонстрационного экзамена, проводимого по стандартам Worldskills, пояснил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим Родион Булашов.

Еще один эффективный инструмент привлечения молодежи, который практикует «Нижнекамскнефтехим» — именные стипендии, которые предприятие присуждает с 2019 года. Получить выплаты могут наиболее активные студенты базовых образовательных учреждений Нижнекамска.

Еще один эффективный инструмент привлечения молодежи, который практикует «Нижнекамскнефтехим» — именные стипендии, которые предприятие присуждает с 2019 года

В заключение отметим, что главный ресурс любого предприятия — человеческий капитал. Но важно помнить, что какой бы успешной ни была компания, нужно постоянно заниматься подготовкой кадров, их развитием и совершенствованием. Только при этом условии у предприятия в современном мире есть будущее. Кадровая политика «Нижнекамскнефтехима» в очередной раз доказывает это.



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