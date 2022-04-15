«Я иначе все представляла»: нижнекамские врачи дали свою оценку «Нижнекамскнефтехиму»

Для медицинского сообщества организовали экскурсию

Фото: Альберт Муклоков

Побывать на производствах одного из крупнейших предприятий страны, увидеть своими глазами, как нефтехимики заботятся об охране окружающей среде, какие мероприятия для этого проводят, и развеять мифы об опасности дымного горения факела — такова была цель поездки на «Нижнекамскнефтехим» врачей Нижнекамска. Какие впечатления они получили и что нового и полезного для себя узнали — в материале «Реального времени».

Увидеть своими глазами



Это первая поездка нижнекамских врачей на территорию крупнейшего нефтехимического гиганта. Заведующая отделением медико-социальной помощи детской поликлиники №1 Наталья Шишкина с детства мечтала увидеть то, что кроется за высоким забором. Когда предложили экскурсию на «Нижнекамскнефтехим», согласилась не раздумывая.



— В школе я ездила на Нижнекамский шинный завод. Это было много лет назад. А здесь еще не была, но всегда хотела. Мой муж работает на «Нижнекамскнефтехиме». Когда он рассказывает о производстве, я поражаюсь услышанному. Нефтехимический процесс — это так сложно, — с восхищением сказала она.



Более 10 нижнекамских медиков отправились на экскурсию на «Нижнекамскнефтехим». Группу специально собрали небольшую, чтобы каждый мог задать интересующие вопросы, подробно узнать о предприятии. Гидом в большой нефтехимический мир выступила помощник генерального директора по работе с муниципальными органами «Нижнекамскнефтехима» Эльвира Долотказина. Экскурсия началась еще в автобусе.

Гидом в большой нефтехимический мир выступила помощник генерального директора по работе с муниципальными органами «Нижнекамскнефтехима» Эльвира Долотказина

— В этом году «Нижнекамскнефтехим» отметит свое 55-летие. Это главное градообразующее предприятие города, которое сегодня входит в компанию СИБУР. Благодаря строительству нефтехимического комбината был построен Нижнекамск. Сегодня «Нижнекамскнефтехим» является крупнейшим налогоплательщиком. Его площадь 22 кв. километра. Это город в городе. Здесь трудятся более 15 тысяч человек, еще 5 тысяч — в дочерних предприятиях. Помимо этого, у нас 10,5 тысячи ветеранов труда, о которых мы не забываем, — отметила Эльвира Долотказина.



Она подчеркнула, что вопросы охраны окружающей среды находятся в постоянном фокусе внимания. За последние 20 лет предприятие направило на природоохранные мероприятия более 13 млрд рублей. Начиная с 2001 года выпуск продукции был увеличен почти в 2 раза, выбросы при этом снизились почти на 47%. В этом году было подписано соглашение о взаимодействии между Росприроднадзором и «Нижнекамскнефтехимом» о выполнении природоохранных мероприятий на сумму более 6 миллиардов рублей.



Чисто и без запаха



Оказавшись на территории предприятия, медики заметили, что здесь нет неприятных запахов. Качество воздуха контролирует система мониторинга. Пробы воздуха каждые 20 минут отбирают на пяти стационарных экологических постах. Результаты анализов никто не скрывает — их автоматически отправляют в Министерство экологии и природных ресурсов РТ, ознакомиться с ними также может каждый житель города в мобильном приложении «Мой нефтехим».

Качество воздуха контролирует система мониторинга. Пробы воздуха каждые 20 минут отбирают на пяти стационарных экологических постах

— «Нижнекамскнефтехим» — единственное предприятие в Татарстане, которое в режиме онлайн передает данные о состоянии атмосферного доступа госорганам. Хочется отметить, что в 2019 году мы приобрели передвижной экологический пост. Благодаря ему мониторим качество воздуха в ряде населенных пунктов, на границе санитарно-защитной зоны. Если возникают жалобы от нижнекамцев на неприятные запахи, оперативно выезжаем, отбираем пробы. После чего эти данные передаем в Министерство экологии, — подчеркнул руководитель по экологии «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков.



Далее гости отправились на первую установку ЦГФУ-1, где 55 лет назад была получена первая продукция. В память об этом историческом событии здесь был установлен символичный памятник в честь дня рождения предприятия.



— Здесь началась большая нижнекамская нефтехимия. А сегодня «Нижнекамскнефтехим» является глобальным игроком на мировом рынке. Наш каучук используют лучшие шинные компании в мире, — сказала Эльвира Долотказина.



На фоне стелы нижнекамские медики сделали общее фото на память и отправились дальше знакомиться с предприятием. В этот день гости также посетили завод синтетического каучука, цех выделения, сушки, формовки брикетов каучука.

В этот день гости также посетили завод синтетического каучука, цех выделения, сушки, формовки брикетов каучука

— Основные потребители нашего каучука — мировые шинные компании. Работаем в основном на экспорт, часть нашей продукции идет на соседний завод для изготовления ударопрочного пластика. Эта линия была запущена в 2012 году. Для снижения выбросов установлена газоочистительная установка. Она необходима для улавливания мелких частиц при осушке каучука. Вся крошка остается в отстойнике, в воздух выделяется только пар, — рассказал начальник цеха Дмитрий Савельев.



«Горения факелов не нужно бояться»



Затем медики побывали на заводе пластиков, осмотрели факельную установку и узнали о предназначении градирни.



— Горение факелов предусмотрено технологическим режимом, его не нужно бояться, — отметил Олег Гришаков. — Факельные установки нужны на всех технологических предприятиях для сжигания отдувок. Они предотвращают технологические утечки в атмосферу, нефтехимические продукты сгорают на факеле. Это целая система, включающая в себя сеть трубопроводов, факельные стволы с оголовками, горелки, затворы, средства автоматизированного управления и контроля, — дополнил руководитель по экологии НКНХ.



На протяжении всей экскурсии медики задавали наводящие вопросы. Интересовались, каким образом складируется продукция, как происходит тот или иной нефтехимический процесс, почему иногда из труб в промышленной зоне виден черный дым. Нефтехимики пояснили, что это защитная реакция на изменение параметров технологического режима и предусмотрено соответствующими нормативами, весь процесс находится под наблюдением экологов и надзорных органов, превышение ПДК в воздухе в этот период не наблюдается и никакой угрозы для населения и экологии не представляет.

На протяжении всей экскурсии медики задавали наводящие вопросы

Возвращаясь домой, гости поблагодарили организаторов за поездку. Кто-то признался, что ожидал увидеть совсем иную картину.



— Я иначе все представляла. На территории и в цехах царит чистота и порядок, а экология — под строгим контролем. Мне все очень понравилось. Теперь я понимаю: многое, что говорят о предприятии, не соответствует действительности, — отметила фельдшер Алина Миннахметова.



— Интересно. Завораживающе. Главный миф — «Нижнекамскнефтехим» является основным источником загрязнения воздуха, сегодня для меня был развенчан. Мы увидели автоматизированную систему мониторинга, а также узнали о других природоохранных мероприятиях, которые помогают сберечь окружающую среду, — сказала фельдшер Гузель Нуриахметова.



В завершение поездки Эльвира Долотказина рассказала, что летом, в канун Дня молодежи, на предприятии проходит ночная экскурсия. Желающих всегда много. Медики попросили их тоже взять с собой, чтобы вновь увидеть «Нижнекамскнефтехим», но уже при свете тысяч огней.

