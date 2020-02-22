Айдар Метшин: «Нам удалось продвинуться по ряду вопросов в сфере экологии»

На итоговой сессии НМР отметили эффективную работу БОС НКНХ и создание полноценного отдела Росприроднадзора

«Мы, что называется, осязаемо ощущаем результат. А точнее — отсутствие запахов от биологических очистных сооружений», — поделился впечатлениями мэр Нижнекамска с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным на итоговой отчетной сессии. Она состоялась накануне в нижнекамской мэрии. Какие еще существенные меры были приняты в защиту экологии — в материале «Реального времени».

Заработная плата нижнекамцев выросла на 4,6%

Главные итоги 2019 года Нижнекамского района на отчетной сессии озвучил Айдар Метшин. В своем докладе мэр постарался отразить все сферы жизни нижнекамцев. По его словам, средняя зарплата в НМР выросла на 4,6 % и составила 42,3 тыс. рублей. Оказалось, что больше всех зарабатывают сотрудники градообразующих предприятий.

— На малых и средних предприятиях города, где трудится 15 тыс. нижнекамцев, в среднем зарабатывают 28 тыс. рублей; на градообразующих предприятиях заняты 29,5 тыс. человек, средняя заработная плата достигает 58 тыс. рублей; в сельском хозяйстве средняя заработная плата в отчетном году составила 26,9 тыс. рублей. В бюджетной сфере заработная плата 5,5 тыс. сотрудников этой важной социальной сферы составила 31,6 тыс. рублей, — рассказал Айдар Метшин.

Экономическим фундаментом района Метшин назвал нижнекамские градо- и бюджетообразующие предприятия. По итогам 2019 года отгружено 18,5% промышленной продукции РТ на 532,8 млрд руб. Объем инвестиций составил чуть более 60 млрд рублей. В рейтинге муниципальных образований РТ Нижнекамский район занял 1-е и 2-е место по привлечению инвестиций.

— Малые и средние предприятия — основа роста среднего класса нашей территории! Для Нижнекамска, где расположены крупные сырьевые промышленные предприятия, важнейшим качеством малого бизнеса является диверсификация. Эта работа, с учетом получения статуса ТОСЭР, является для нас одним из основных направлений стратегического развития территории. Мы наблюдаем рост количества компаний в сфере среднего и малого бизнеса, — сообщил он.

Айдар Метшин также рассказал об успехах в сельском хозяйстве: хорошем надое молока, богатом урожае картофеля, модернизации овощного кластера.

Фарид Мухаметшин заметил, что благополучие Татарстана в частности зависит от экономики Нижнекамского района. Фото tatarstan.ru

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, в свою очередь, заметил, что благополучие Татарстана в частности зависит от экономики Нижнекамского района.

— В копилку успехов республики ваш вклад, как всегда, значителен. Это промышленный центр, многовекторная экономика, огромные предприятия с огромным количеством работающих людей, и от того, какая здесь атмосфера, как предпринимательские способности реализуются хозяйствующими субъектами, зависит успех РТ. Мы должны благодарить то поколение, от которого нам досталась такая промышленная база, сельское хозяйство, авиастроение, мы продолжаем добывать нефть и можем нарастить объемы добычи , у нас развита такая современная нефтехимия.

«Мы, что называется, осязаемо ощущаем результат»



Одной из главных тем отчетной сессии стала экология. Айдар Метшин рассказал, что в прошлом году удалось продвинуться по ряду вопросов в этом направлении. В Нижнекамске был создан полноценный отдел Росприроднадзора, завершена работа по утверждению единой санитарно-защитной зоны. Существенный вклад в улучшение экологического фона также внесло ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— В 2019 году завершен масштабный экологический проект АО «Нижнекамскнефтехим» — реконструкция биологических очистных сооружений, и мы, что называется, осязаемо ощущаем его результат. А точнее — отсутствие запахов от биологических очистных сооружений, — акцентировал внимание градоначальник.



На модернизацию БОС «Нижнекамскнефтехим» направил 3 млрд рублей

Вот уже более 50 лет ПАО «Нижнекамскнефтехим» содержит на своем балансе биологические очистные сооружения (БОС), где происходит очистка промышленных и городских стоков. За полвека появились новые производства, выросло население города, нагрузка на БОС увеличилась в разы. Их масштабная реконструкция стала жизненно важным проектом для всего региона и республики в целом. С 2015 года были реализованы два этапа. Сначала модернизировали узел механической очистки хозбытовых стоков, а затем узел механической очистки промышленных стоков. Были построены новые здания и сооружения, введены дополнительные ступени очистки. Все объекты, которых коснулась реконструкция, стали герметичными. Дополнительно установили новейшие газоочистные сооружения — биофильтры. Населяющие блокбоксы фильтров особые микроорганизмы работают круглосуточно, нейтрализуя неприятные запахи. Завершено строительство нового коллектора промливневых стоков протяженностью около 15 километров. Он увеличит пропускную способность системы транспортировки стоков до очистных сооружений, что также снизит экологическую нагрузку на окружающую среду.

Масштабная реконструкция БОС стала жизненно важным проектом для всего региона и республики в целом. Фото Рината Назметдинова

Социально ориентированный бизнес

В своем докладе Айдар Метшин рассказал об успехах достигнутых в сфере здравоохранения.

— В прошлом году оборудование получили в детскую и взрослую сеть, существенно обновился автопарк Станции скорой медицинской помощи. При поддержке группы компаний ТАИФ в 2019 году на базе Нижнекамской центральной районной больницы открылся современный ожоговый блок. Необходимое оборудование для операционной ожогового блока было приобретено компанией «Татнефть». В рамках развития системы медицинской помощи по профилю «Гериатрия», направленного на оказание помощи людям старшего поколения, открыты 12 гериатрических коек, налажена работа двух профильных кабинетов, — рассказал Метшин.

Напомним, открытие ожогового блока состоялось летом 2019 года. Проект был полностью реализован на средства «Нижнекамскнефтехима». Модернизировали нефтехимики и поликлинику на территории промышленной зоны. Здесь провели масштабный капитальный ремонт и приобрели новое современное медицинское оборудование. На сегодняшний день в этой поликлинике медицинскую помощь получают 16 тыс. работников «Нижнекамскнефтехима» и ГК ТАИФ, а также 6 тыс. сотрудников других дочерних организаций.

«Нижнекамскнефтехим» за последние 5 лет направил на благоустройство города и района 522 млн рублей. На эти деньги отремонтированы муниципальные, внутриквартальные и промышленные дороги, нефтехимики приняли финансовое участие в реконструкции набережной реки Камы и благоустройстве площади имени Николая Лемаева. За счет средств компании обустроена пешеходная зона ледового дворца «Нефтехим Арена», отремонтирован и безвозмездно передан городу Дом народного творчества. Немалые средства вкладываются в реконструкцию стадиона «Нефтехимик».

Сегодня на «Нижнекамскнефтехиме» трудятся свыше 15 тыс. человек. С 1 февраля выросла заработная плата у каждого работника. Она изменилась индивидуально и повышение составит от 5 до 15%. Руководство и акционеры компании уверены — несмотря на сложную экономическую ситуацию на глобальном рынке, ожесточение конкуренции, спад в мировом автопроме, повлиявший на котировки натурального и синтетического каучуков, пластиков и пластмасс, рост цен на сырье и тарифы на энергоносители, необходимо поддерживать высокий уровень жизни работников. Так, в 2019 году, по сравнению с 2018-м, зарплата выросла на 13%, сохранились все виды надбавок, доплат, премий и иных стимулирующих выплат.

Большая часть жителей Нижнекамска занимается спортом на спортивных объектах «Нижнекамскнефтехима». Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Каждый пятый нижнекамец занимается спортом



Говоря о социальной политике, Айдар Метшин обратил внимание на достижения в сфере спорта и физической культуры. Каждый пятый из 276 тыс. нижнекамцев регулярно занимается спортом. Для этого в городе и районе создаются необходимые условия. Градоначальник сообщил, что Нижнекамску необходим 50-метровый бассейн, добавив, что надеется на финансовую помощь руководства республики и ГК ТАИФ.

К слову, большая часть жителей Нижнекамска занимается спортом в спортивных объектах «Нижнекамскнефтехима». За счет нефтехимиков построены и содержатся спорткомплекс «Нефтехимик», два ледовых дворца спорта (на 6 000 и 2 000 мест), спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», спортивный зал «Факел», учебно-тренировочная база «Алмаш», спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец», стрелковый стенд и тир для пулевой стрельбы. Услугами спортивных объектов пользуются все желающие горожане. Ежемесячно матчи футбольных и хоккейных команд посещают порядка 25 000 зрителей.

Компания оказывает благотворительную помощь при организации и проведении различных международных турниров, республиканских и городских спартакиад и соревнований. «Нижнекамкнефтехим» поддерживает футбольный и хоккейный клубы «Нефтехимик». С 2016 года является генеральным спонсором футбольного клуба «Рубин».

Кроме того, в прошлом году компания оказала финансовую поддержку РСОО «Федерации практической стрельбы» для расширения полигона практической стрельбы ради популяризации спорта. Выделила средства РВПООРТ «Полевая почта Герат» на проведение II Республиканского турнира среди юношей и девушек по дзюдо, посвященной памяти Героя Советского Союза, полковника пограничных войск Н.Ф. Кайманова.

На отчетной сессии также шла речь о реализации республиканской программы ремонта придомовых территории, лестничных клеток в подъездах. Фото tatarstan.ru

На отчетной сессии также шла речь о реализации республиканской программы ремонта придомовых территории, лестничных клеток в подъездах. Напомним, что в прошлом году 10 современных детских игровых комплексов появилось при поддержке депутатов Государственного совета республики Гульнары Музиповой, Руслана Гиззатуллина и Азата Бикмурзина.



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