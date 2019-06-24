«Штаб татар» Москвы — достойная опора татар и Татарстана

Стратегия развития татарского народа, работа над которой ведется активно благодаря усилиям заместителя премьер-министра Татарстана — председателя национального совета «Милли Шура» Василя Шайхразиева, учитывает интересы всех татар, проживающих в разных регионах страны и за рубежом. Общественность также принимает участие в разработке документа, главная цель которого — объединить татарский народ. Своим бесценным опытом в вопросах сплочения нации во время обсуждения Стратегии в этом году поделился и лидер московского «Штаба татар» Рустэм Ямалеев. Скажем откровенно, далеко не каждая автономия ведет настолько масштабную, насыщенную и содержательную работу, как «Штаб татар». Этой организации можно гордиться достойными проектами, которые воплощаются в жизнь ради будущего нации, ради сплочения не только татар, но всех тюркских народов.

Гордиться общими успехами

В свое время знаменитый Фикрят Ахмеджанович Табеев, будучи первым секретарем Татарского обкома КПСС, сделал многое для развития Татарской АССР. При нем были построены КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», КАПО, «Казаньоргсинтез», новое здание Татарского академического драмтеатра им. Камала, гостиница «Татарстан». Современники признают, что каждый его шаг по развитию республики был досконально просчитан, поэтому Фикряту Ахмеджановичу удавалось реализовывать проекты, определившие судьбу республики на десятилетия вперед. Но не все знают, что уже в постсоветскую эпоху в его биографии была еще одна блестящая страница, связанная со сплочением татар Москвы, среди которых оказалось немало представительных личностей, деятелей искусства, врачей, предпринимателей. Фикрят Ахмеджанович фактически стал инициатором создания клуба, который стал единым домом для татар и выходцев из Татарстана, способствующим скреплению поколений, единению, братству. Этот выдающийся человек был главным наставником для нынешнего лидера «Штаба татар» Москвы Рустэма Ямалеева.

Слева направо: академик Мирфатых Закиев, глава «Штаба татар Москвы Рустэм Ямалеев, профессор Индус Тагиров

Без сомнения, сегодня он бы порадовался за своего преемника, ведь фактически выполняются два завета Фикрята Ахмеджановича — это продвижение татарстанских кадров и сохранение татарской культуры в Москве. «Штаб татар» возник как молодежное крыло клуба Фикрята Табеева «Деловые люди — ДЛ-16». Сегодня обе структуры принимают активное участие в формировании татарской политики в Москве.



Заслуги Рустэма Фаизовича неоднократно отмечались благодарственными письмами и наградами от президента Татарстана, от полномочного представительства Республики Татарстан в Москве, от других структур. Возглавляемый им «Штаб» растет количественно, привлекая в свои ряды новых участников, в том числе студентов разных вузов.

Даже если перечислить все мероприятия, которые состоялись только в первой половине нынешнего года, уже понадобится немало времени, потому что «Штаб» проводит вечера памяти выдающихся соотечественников, активно поддерживает спортивные и творческие акции, национальные праздники, особое внимание уделяет религиозным вопросам, выпускает книги и снимает фильмы. А еще «Штаб» — это множество круглых столов с журналистами, блогерами, писателями, политологами, активистами татарских автономий и студенческих землячеств высших учебных заведений Москвы и Татарстана, фактически со всеми, кто неравнодушен к вопросам сохранения нации.

— Душа болит, когда понимаешь, что наступил переломный момент — либо мы сплотимся и спасем свою нацию, либо потеряем себя как народ, — говорит Рустэм Фаизович, — надо мобилизоваться, далеко не случайно «Штаб татар» ведет большую работу с первокурсниками и в целом со студентами. Одна из основных целей клуба заключается в том, чтобы татары гордились своими корнями и могли бы на самом высоком уровне успешно решать национальные вопросы. Вокруг нас стали объединяться патриоты своей нации, клуб растет, и, самое главное, приходят активные люди со своими идеями, предложениями, проектами. Это очень важно, сейчас особенно, в преддверии переписи населения страны, которая дает возможность многим реально ощутить свою принадлежность к татарскому народу. Молодые люди должны осознавать, хранителями какого богатого культурного наследия они являются. В истории нашего народа много достойных страниц, достижений, о которых надо знать и помнить. Причем кряшены, мишары — это тоже татары, и не надо пытаться их делить по надуманным причинам. Надо гордиться нашими общими успехами и вместе переживать неудачи. Вот, к примеру, представители «Штаба» не пропускают в Москве спортивные матчи с участием татарстанских команд — «Рубина», «Ак Барса», «Нефтехимика». И проигрыш наших любимых клубов в текущем сезоне, я считаю, результат того, что на трибунах в других городах было мало зрительской поддержки. Преданные фанаты должны всегда, при любых обстоятельствах, болеть за своих кумиров.

«Штаб» проводит десятки мероприятий ежегодно: вечера памяти соотечественников, спортивные и творческие акции и национальные праздники

Молодежь «Штаба» с удовольствием ходит и на концерты татарских исполнителей, на спектакли, на Сабантуй (который с каждым годом в Москве проходит все масштабнее). В этом году мы принимали у себя актеров Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, коллектив Башкирского государственного академического театра им. М. Гафури и театра К. Тинчурина. Прекрасные были встречи, эмоциональные, насыщенные, яркие, и каждый из представителей «Штаба» получил настоящее удовольствие от общения с любимыми актерами.



Месяц добрых дел

В месяц Рамазан в этом году «Штаб татар» несколько раз проводил ифтар в Москве, один — в Казани (в мечети «Ярдэм» — для незрячих, глухонемых, инвалидов с ДЦП), и еще один — в подшефной мечети «Штаба татар» в Агрызском районе Татарстана. В каждом из них приняли участие сотни татар и мусульман других национальностей. Были организованы ифтары для ветеранов и аксакалов татарского движения, для татарских и башкирских студентов и ифтар тюрских народов. Рустэм Ямалеев убежден, что ифтары должны нести идеологическое воспитание населению. То есть речь идет не только о разговении, но и об обсуждении актуальных вопросов, например о религиозном просвещении, о необходимости составления родового древа, о действенных мерах сохранения языка и о многом другом.

Ифтар в мечети «Ярдэм»

Важным событием для «Штаба татар» стал совместный ифтар татарской и башкирской молодежи, во время которого представитель землячества Башкортостана профессор Наиль Гареев рассказал о братских узах обоих народов и призвал молодежь принимать активное участие в совместных проектах своих соотечественников в Москве.



Кроме того, в месяц Рамазан «Штаб татар» организовал поход в театр Вахтангова на спектакль с участием Василия Ланового для ста аксакалов татарской общины Москвы. Благодаря инициативе «Штаба татар» несколько сот подшефных ветеранов и более двухсот малоимущих семей получили подарки.

Также активисты организации посетили «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» в Калужской области, где медико-психолого-педагогическую реабилитацию получают дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Московские гости порадовали детей специальными подарками, причем на эту акцию откликнулись многие активисты, что говорит о возрождении традиций меценатства и благотворительности.

Связи с зарубежными соотечественниками

В этом году в «Штабе татар» прошла встреча с представителем татарской общины ОАЭ Альфией Бадретдиновой, которая оценила деятельность автономии как эталонную для татарских организаций других регионов. Кроме того, координатор «Штаба татар» Гульнара Яруллина в апреле с деловым визитом посетила Турцию, где встретилась с представителями татарской общины Стамбула, в том числе с актрисой и режиссером документальных фильмов исторического направления Айгуль Галиуллиной. В будущем «Штаб татар» и татарская община Стамбула планируют реализовывать совместные проекты этнокультурного характера.

Чтобы помнили!

«Штаб татар» не только отмечает дни рождения своих аксакалов, но и проводит вечера памяти тех, кого уже нет рядом с нами, но чьи великие дела никогда не забудутся. Например, в этом году в организации вспоминали Героя Социалистического Труда, экс-председателя Государственного комитета СССР по снабжению нефтепродуктами Талгата Хурамшина, первого секретаря Татарского обкома КПСС Фикрята Табеева, любимого многими певца Ильхама Шакирова. «Штаб» в текущем году выпустил на свои средства книгу о Фикряте Ахмеджановиче с воспоминаниями друзей и соратников.

В книгах о Фикряте Ахмеджановиче собраны воспоминания друзей и соратников

В ближайшее время планируется провести вечер памяти почетного профессора МГИМО, выдающегося ученого, аксакала татарской московский общины Абдулхана Ахтамзяна, который родился в Нижнекамске. Также состоится мероприятие в память об известном государственном деятеле Татарстана Василии Лихачеве и Николае Лемаеве.



Социальные сети — в действии

«Штаб татар» Москвы наладил сотрудничество с известными блогерами татарского мира, среди которых Татар малай, Кызык-мызык и другие популярные активисты социальных сетей. Кстати, некоторые из них уже побывали на встречах с молодежью «Штаба». Впрочем, сайт самой организации не менее активен, он регулярно пополняется новостями и информацией о будущих проектах. Хотите убедиться? Перейдите по ссылке: www.tatar-shtab.ru (12+).

На днях «Штаб татар» Москвы организовал историческую встречу с татарскими блогерами в Казани. На мероприятие собрались ведущие блогеры татарского мира, в том числе Татар малай и Кызык-мызык. В первую очередь выступил лидер «Штаба татар» Москвы Рустэм Ямалеев, который подробно рассказал о проектах движения.

Московский гость призвал блогеров активно участвовать в освещении татарской жизни и особенно делать акцент на переписи населения 2020 года. Также перед блогерами выступил историк, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов.

Он поднял проблемы развития татарской городской культуры и национального образования.

В ближайших планах стоит задача увеличения подписчиков с 20 тысяч до 60 тысяч и дальнейшее развитие татарского медиапространства. На сайте, помимо прочего, размещено множество видеороликов с различных мероприятий, встреч, поездок.

«Штаб татар» Москвы проводит множество встреч и тематических мероприятий для земляков

Безусловно, количество этих роликов будет расти в преддверии переписи населения и 100-летия ТАССР. У «Штаба татар» множество проектов, планов, перспектив, и нет сомнения в том, что все они будут осуществлены. Потому что у «Штаба» есть главное — огромное желание созидать, приносить пользу обществу, своему народу и Татарстану. «Штаб татар» Москвы реальными делами показал себя достойной опорой татар России и Татарстана.



Активисты организации убеждены: в борьбе против равнодушия и за сохранение татарской идентичности каждый из нас должен начинать с себя, вносить свою лепту в общее дело. Важно достучаться до каждого татарина, пробудить его самосознание. И тогда за будущее можно быть спокойными.

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