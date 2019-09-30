BASF Polyurethanes: иск подмосковной компании к нижнекамскому «Эластокаму» — раздутый и фиктивный

В Арбитражном суде Татарстана состоялось рассмотрение претензий почти на 282 млн рублей от ООО «Спектр» к совместному российско-германскому предприятию «Эластокам»

Куда делись 170 тыс. якобы бракованных железных дверей, почему в иске подмосковной компании к совместному предприятию германского BASF и татарстанского «Нижнекамскнефтехима» нет ни одного бухгалтерского документа, что не устроило ответчика в приложенных к делу результатах экспертиз. Почти час в Арбитражном суде РТ кипели юридические страсти. На кону деловая репутация, почти 282 млн рублей и реальный риск банкротства успешного предприятия с почти 20-летней историей. Подробности — в материале «Реального времени».

Предыстория

Сама история началась еще в 2012 году. ООО «Эластокам» — одно из инновационных и успешных предприятий в нефтехимической отрасли (созданное в Нижнекамске в 2000 г. в равных долях ПАО «Нижнекамскнефтехим» и фирмой Elastogran GmbH, дочерним предприятием концерна BASF SE). Между нижнекамским производством и ООО «Метэкс» был заключен договор на поставку полиуретановой системы «Эластопор», состоящей из двух компонентов: А и Б. Первая производится в Татарстане, вторая — эксклюзивный продукт немецкого BASF Polyurethanes.

Как оказалось, получатель не был конечным потребителем. Дальнейшая цепочка образовалась довольно длинная: от ООО «Метэкс» — в ООО «Спектр», а от него — в ООО «Промет-сейф» и ООО «Узловские двери». Собственно, для серийного изготовления металлических дверей, точнее для заполнения их внутреннего пространства, «Эластопор» и предназначался. Получатели сами смешивали компоненты для запенивания.

Проблемы начались в 2014-м: в январе ООО «Спектр» получило претензии и требование об одностороннем расторжении договора от «Промет-сейфа» и «Узловских дверей» с тем, что произведенные двери деформировались. И якобы причина крылась именно в полиуретановом наполнителе. Что интересно, несмотря на это, «Спектр» еще в феврале и марте 2014-го продолжал получать полиуретановую систему от «Эластокама». Дальше — больше: в 2015 году «Промет-сейф» и «Узловские двери» подали в суд. «Метэкс» к тому времени, уже был поглощен путем присоединения к нескольким юрлицам. Поэтому претензии на ущерб от возврата (внимание!) 170 тыс. металлических дверей, совокупный ущерб от которого истцы оценили почти в 282 млн рублей, были адресованы ООО «Спектр», причем ответчик сопротивлялся недолго и претензии признал. Но… 5 сентября 2016 года суд первой инстанции в иске полностью отказал. Формулировка: «Очевидная аффилированность участников судебного процесса» («Метэкс» и «Спектр» принадлежали компании «Промет»).

Дело ожило лишь в марте 2019 года, когда апелляционная инстанция все-таки приняла решение в пользу компании «Промет». В июне 2019 года кассация оставила это решение в силе, а «Спектр» решил, что пришло время вернуть отсуженные у него деньги с «Эластокама». Из Подмосковья разбирательство переместилось в Татарстан.

Только на первый взгляд дело, что сейчас рассматривает Арбитражный суд РТ, может показаться обычным экономическим спором двух хозяйствующих субъектов. Фото Максима Платонова

Дело о несостоятельности или несостоятельное дело?

Только на первый взгляд дело, что сейчас рассматривает Арбитражный суд РТ, может показаться обычным экономическим спором двух хозяйствующих субъектов. Подводных камней в нем — как в горной реке, и риск — не меньше. Сама формулировка «о несостоятельности» сообщает, что для одного из фигурантов дело может завершиться банкротством.

Представители истца — компании «Спектр», пытаются доказать, что речь идет о преюдиции, то есть перевести всю вину на производителя полиуретановой системы.

— Хотел бы обратить внимание суда на то, что постановлением арбитражного апелляционного суда от 6 марта с ООО «Спектр» в рамках удовлетворения требований «Промет-сейфа» и «Узловских дверей» были взысканы убытки на 281 млн 736 тыс. 122,6 рубля. Требование было мотивировано тем, что по договору с указанными третьими лицами был поставлен некачественный товар, а именно система «Эластопор», которая состояла из двух компонентов, А и Б. Была проведена судебная экспертиза, было установлено, что причиной возникновения брака в конечном изделии — металлических дверях, которые изготавливали истцы, был некачественный пенополиуретан. Брак образовывался вследствие некачественности именно компонента А. И неоптимального соотношения этих компонентов, которое было определено самим производителем. Экспертиза указала, что производителем и поставщиком был «Эластокам» по отношению к «Спектру», далее «Спектр» поставлял продукт истцам по «московскому делу», — постарался обосновать свою позицию представитель истца.

Что же касается связи между компаниями, оказавшимися по разные стороны баррикад в прошлом судебном разбирательстве, то факт аффилированности представители истца не признают. Но при этом допускают оговорку:

— Сам факт аффилированности никак не отменяет того, что могут иметь место реальные договорные отношения и убытки могли возникнуть.

Истец уверен, что тех доказательств, что были собраны и предоставлены суду во время «московского дела», когда они сами выступали в роли ответчика, по их мнению, вполне достаточно.

«Эластокам» настоял на том, чтобы в договоре были прописаны инструкции по приемке продукции, принятые еще в 1966 году, но не потерявшие своей актуальности. Фото rupec.ru

Позиция ответчика, компании «Эластокам», и присоединившегося к судебному разбирательству на правах третьей стороны представителя BASF Polyurethanes прямо противоположна:

— Заявляем о том, что это дело не может быть основано на тех экспертизах, что приобщил истец. Во-первых, экспертиза была проведена с многочисленными нарушениями, о чем мы не раз заявляли. Кроме того, в рамках данного дела участвует третье лицо — BASF, которое не являлось участником по тому процессу, и все те обстоятельства, на которые ссылается истец и которые могут быть поставлены в вину BASF, должны быть доказаны. Этого истец не сделал. Кроме того, указанная экспертиза не затронула существенного именно для этого дела обстоятельства — соответствия поставленного товара качеству согласно договору, заключенному между ответчиком и ООО «Метэкс». И это краеугольный камень, этот момент должен быть доказан истцом. Судебной экспертизой по тому, московскому, делу было установлено, что весь поставленный нами товар соответствовал техническим условиям заключенного договора. Кроме того, истец ничем не доказывает свое право на правопреемственность от ООО «Метэкс», которое путем присоединения к ряду юридических лиц, прекратило свое существование. А вместе с прекращением существования прекращаются и все отношения.

Это лишь часть несостыковок в позиции истца, на которые указал ответчик. Есть и другие, не менее важные моменты:

— Чтобы доказать сам факт убытка, нужно сначала доказать факт поставки, потом факт несоответствия этой поставки тому, что прописано в договоре, и лишь потом можно переходить к факту исследований убытков. Но ничего этого нет, — подчеркнул представитель «Эластокама» в своем выступлении.

Техническими условиями прописывается гарантийный срок хранения компонентов полиуретановой системы — 6 месяцев с момента производства. И это если соблюдаются условия хранения. Кроме того, «Эластокам» настоял на том, чтобы в договоре были прописаны инструкции по приемке продукции, принятые еще в 1966 году, но не потерявшие своей актуальности:

— Только соблюдение указанного согласованного сторонами порядка фиксации несоответствия качества товара позволяет получить достоверные доказательства. А несоблюдение порядка, означает отказ суда от принятия доказательств, полученных вне его.

«Наше мнение, что «Спектр» должен обращать претензии по убыткам или к себе, или к ООО «Промет», которое производило бракованные двери, продавало бракованные двери и проводило испытания бракованных дверей, причем получается, что испытания завершились успешно и не вызвали нареканий», — считает ответчик. Фото 4vsar.ru

И если товар был доставлен до складов ООО «Метэкс» в оговоренное время, в должных объемах и соответствующий ТУ, то где он мог потерять в качестве, нужно искать уже на других этапах его дальнейшей передачи.

Есть вопросы у ответчика и относительно реальных размеров якобы понесенных убытков, и если вдруг они все-таки были, то где кроется виновный:

— В деле имеются акты о проведении экспериментальных работ с использованием системы «Эластопор». От 4 июня и 31 июля 2015 года, подписано именно с участием «Промет» и нашим представителем. Согласно испытаниям, в двери закачивались эти самые продукты — результат их смешивания. И никаких претензий не было. Апелляция пишет, что утяжка дверного полотна происходит в течение 30—40 дней. Но с 4 июня по 31 июля 40 дней-то прошло. Почему ООО «Промет» никаких претензий, связанных с этими испытаниями, не предъявляет. И почему не предъявляются претензии к самому ООО «Промет», которое провело испытания этих дверей? Никто не отслеживал их судьбу. Эти вопросы могли быть подняты «Спектром», но этого не произошло. Соответственно, наше мнение, что «Спектр» должен обращать претензии по убыткам или к себе, или к ООО «Промет», которое производило бракованные двери, продавало бракованные двери и проводило испытания бракованных дверей, причем получается, что испытания завершились успешно и не вызвали нареканий.

Представитель компании BASF Polyurethanes, ознакомившийся с теми испытаниями, тоже озвучил немаловажный вопрос, касающийся самих дверей:

— Ответчик поставляет только компоненты полиуретановой системы, и мы не знаем, кто был поставщиком металла. А он был очень тонкий — 0,8 мм. То есть вопрос в экспертизе не исключает обстоятельств, что даже если совсем не нанести пену на дверные конструкции, они все равно будут деформироваться. Это не дверная продукция. Согласно ГОСТ РФ, дверная продукция — это металл в 1,5 мм, который нельзя погнуть. Какая разница, будет ли там полиуретан, или нет, утяжки двери будут из-за качества металла. И нет технических характеристик, и нет описания конструкции. Должен быть ГОСТ. «Промет» не хочет тратиться, экономит на толщине металла, потом якобы происходит возврат. Но мы не знаем — был ли возврат… Потом компания выходит в суд с иском к своему ООО «Спектр», создается правовая конструкция, что «Спектр» поставил некачественный материал. Так создается косвенный иск, — отметил он.

По мнению представителей «Эластокама», истец пропустил предельно возможный срок для обращения в суд со своими требованиями. Фото Ирины Плотниковой

Кроме того, представитель германской компании всерьез удивился тому, что при заявленных 170 тыс. дверей, что якобы получили деформации, были демонтированы и возвращены производителю, в деле нет никаких упоминаний о том, проводилась ли их экспертиза.

— Ни одного бухгалтерского документа нет в «московском деле». Мы бы очень хотели посмотреть на документы, которые подтверждают возвраты продукции от недовольных конечных потребителей. Существуют только двусторонние документы между ООО «Промет» и ее же аффилированной компанией ООО «Промет-Астана», ООО «Промет- Чебоксары». Нет оригиналов бухгалтерских документов. Сумма ущерба состоит из неких бумажек — актов сверки, подписанных должностными лицами без каких-либо реальных бухгалтерских документов. По закону документом, подтверждающим возврат от конечного потребителя бракованной двери, является расчетно-кассовый ордер №2, на основании которого назначается экспертиза конкретной двери. Но этого нет. Это раздутый, фиктивный иск, цель которого — претензия на денежные средства совместного предприятия с немецким капиталом, — уверен представитель BASF Polyurethanes.

Точку в деле планируют поставить в октябре

Ответчик также попросил суд назначить дополнительные экспертизы: по соответствию поставленного продукта прописанным в договоре с ООО «Метэкс» техническим условиям, на соответствие им же компонента Б, что производится BASF Polyurethanes. Суд в удовлетворении этой просьбы отказал. Слишком много времени прошло. Гарантийный срок хранения компонентов давно вышел. Впрочем, относительно самого времени у ответчика тоже есть вопрос. По мнению представителей «Эластокама», истец пропустил предельно возможный срок для обращения в суд со своими требованиями.

Выслушав стороны и приняв во внимание новые факты, судья постановил, что разбирательство будет продолжено на следующем заседании — 11 октября. К этому моменту представители подмосковного «Спектра» должны или доказать, что подали иск вовремя, или смириться с тем, что упустили время.