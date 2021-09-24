Нефтехимики высадили в Нижнекамске первую аллею из каштанов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Каштановая аллея украсила один из зеленых уголков Парка нефтехимиков. Автором экоинициативы выступил профсоюзный актив «Нижнекамскнефтехима» во главе с его председателем Олегом Шумковым. Акцию приурочили ко Дню профсоюзов РТ.

Участников акции поддержал директорский корпус. Вместе с профсоюзным активом они высадили 30 каштанов.

— Посадка деревьев — это что-то святое. Мы оставляем все это будущим поколениям, вносим вклад в экологию нашего и так зеленого города, для того чтобы было желание здесь жить, работать, созидать! — прокомментировал акцию, сажая деревья, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

— Сегодня мы отмечаем День профсоюзов Республики Татарстан. Высадкой каштанов в нашем Парке нефтехимиков мы хотели отметить эту замечательную дату, а также сделать еще зеленее наш город. Экология — один из основных приоритетов нашего ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом группы компаний «ТАИФ». Также сегодня возле двух учебных заведений Нижнекамска, входящих в мой Шинниковский одномандатный округ, где я являюсь депутатом, мы вместе с руководителями СТОС, старшими по домам и активными жителями также высадили деревья для того, чтоб благоустроить территории дворов, территорию нашего замечательного города, — рассказал заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.



Саженцы были привезены из лесопитомника, расположенного в Набережных Челнах. Для посадки использовали двух- и трехлетние деревца.

Для посадки каштан выбран не случайно. Растение играет большую роль в вопросе улучшения экологических условий окружающей среды — оно способно очищать воздух. Кроме этого, каштан неприхотлив в уходе — дерево растет на всех видах почв, и одинаково хорошо как на солнце, так и в тени. Отныне в Нижнекамске в Парке нефтехимиков можно будет гулять по каштановой аллее и любоваться ее необыкновенной красотой во время цветения.

Партнерский материал