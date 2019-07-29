Азат Бикмурзин: «Наша миссия — быть единой командой, одной семьей»

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В минувшие выходные на учебно-тренировочной базе «Алмаш» в Нижнекамске прошла военно-патриотическая игра «Патриоты «Нижнекамскнефтехима». Название спортивным соревнованиям дали неслучайно: молодые люди, работающие в различных подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим», защищали честь своих коллективов, демонстрируя смелость и свою спортивную подготовку. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».



«Я не буду желать кому-то выиграть»

Более 100 молодых сотрудников «Нижнекамскнефтехима» в субботу собрались на базе отдыха «Алмаш», чтобы помериться спортивной удалью. Несмотря на здоровое соперничество, стремление победить не было главным — всех этих людей объединило желание провести выходной день среди друзей, зарядиться позитивом и насладиться летней погодой, которая ненадолго воцарилась в нашем регионе.

В торжественном открытии игр приняло участие руководство компании: генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов, председатель объединенной профсоюзной организации Фанис Муртазин. Приветствуя участников соревнований, глава компании отметил значимость военно-патриотических игр «Патриоты «Нижнекамскнефтехима»:

— Что такое патриотизм? Это преданность своей Родине, республике, своему городу, своей компании, работе. Патриотизм — это честность и справедливость. Нужно быть патриотом не только на полях сражений, но и всегда и везде. Мы должны сохранять и приумножать традиции нашего государства. Многое сейчас делается для того, чтобы переписать историю. И сейчас, в преддверии 75-летия Великой Победы, мы должны сохранить память о подвигах наших дедов и прадедов, продолжить традиции, сложившиеся веками, жить одной семьей — у нас многонациональная, многоконфессиональная страна и республика. Я не буду желать сегодня кому-то победы — я хочу пожелать всем участникам получить огромное удовольствие от соревнований, от замечательной погоды и от общения друг с другом. Быть одной командой, одной семьей — наш девиз.

До начала соревнований организаторы провели инструктаж со всеми 20 командами и жеребьевку

Как это было? Первый этап соревнований — туристическая полоса

До начала соревнований организаторы провели инструктаж со всеми 20 командами и жеребьевку. Участников познакомили с порядком прохождения этапов, показали туристическую полосу, подробно рассказав о каждом ее элементе и правилах выполнения действий. Желающим даже дали попробовать пройти тот или иной элемент. Многие хотели пройтись по подвесному коридору, а кто-то сразу отправился ползком в тоннель. Эти репетиции проходили оживленно и с ироничными комментариями.

Наконец, дан старт. Настроение у всех приподнятое — особенно после переноски «пострадавшего», которая выполняется на финише. Давились смехом практически все — и оттого, что «пострадавшие», словно сговорившись, укладывались на носилки в забавной позе, и оттого, как несли этого «страдальцев», и от комментариев болельщиков. Шутки одних команд над другими создавали впечатление, что это и не соревнования вовсе, а игра давних друзей.

За ребят болели их коллеги, семьи, дети и, конечно, профсоюзные лидеры. Председатель объединенной профсоюзной организации Фанис Муртазин отметил:

— Молодежь — это большой потенциал, огромная армия, на нашем предприятии это почти половина трудового коллектива. Поэтому работа с молодыми кадрами для нас очень важна, она ведется, еще начиная с наших базовых учебных заведений — колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева, Нижнекамского химико-технологического института. А когда ребята приходят к нам на работу, они втягиваются в нашу насыщенную общественную жизнь.

Настроение у всех приподнятое — особенно после переноски «пострадавшего», которая выполняется на финише

«Заблудитесь — придется вас в лесу искать»

Задача каждой команды на следующем этапе — пройти по маршруту с картой и найти контрольные пункты, после чего выйти к финишу. Судья на старте шутливо предупреждает: «Если за полчаса не найдете ни одного КП — лучше выходите на финиш, а то заблудитесь, придется вас в лесу искать».

Заблудиться, к слову, вряд ли получится: трасса на 3 км, чаще именуемая «тройкой», известна всем, кто хоть раз в жизни катался на лыжах в «Алмаше». Уж химикам она известна точно по многочисленным соревнованиям. Да и широкая просека, метки на деревьях и указатели не дадут заблудиться. Но все же предупреждают всех. Команды уходят на трассу, полные ожидания легкого поиска. Возвращаются, разводя руками: «Только три КП, больше нет. Зато комаров и крапивы сколько угодно».

«Драйвовый пейнтбол» и долгожданное награждение

Самый долгий этап — пейнтбол. Двадцать команд играли на выбывание по олимпийской системе. Казалось бы, выбывшие должны быть недовольны долгим ожиданием. А они сели в беседке всей большой профессиональной семьей, что-то обсуждали, делились впечатлениями, смеялись. Кто-то загорал. Многие приехали с семьями — дети играли на свежем воздухе.

Самый долгий этап — пейнтбол. Двадцать команд играли на выбывание по олимпийской системе

Наконец, завершен последний бой. Судьи быстро подсчитывают баллы. Победитель — команда завода изопрена-мономера, второе место — у коллектива завода стирола и полиэфирных смол, замыкает призовую тройку команда управления железнодорожного транспорта.

Начальник отдела по делам молодежи и спорту ПАО «Нижнекамскнефтехим», главный судья мероприятия Олег Шумков после окончания соревнований рассказал корреспонденту «Реального времени»:

— Мероприятие проходит второй год, традиционно участвуют в нем 20 команд, представляющие разные заводы, цеха, управления, дочерние предприятия. Для нас важно, что у участников данных соревнований формируются такие качества, как командный дух и взаимовыручка. Поэтому мероприятие и было названо «Патриоты «Нижнекамскнефтехима», оно призвано пробуждать патриотизм к своему предприятию, городу, в котором мы живем, к своей стране. Мы не ограничиваем команды при выборе участников по половому признаку или другим критериям, хотим, чтобы молодежи было интересно, этапы проходили мобильно, быстро.

Мероприятие проходит второй год, традиционно участвуют в нем 20 команд, представляющие разные заводы, цеха, управления, дочерние предприятия

Три вида — оптимальный вариант, не особо затратно по времени и не слишком утомительно для участников. Мы привлекаем в судейство людей опытных, профессионалов, поэтому нет претензий к организации. Прохождение туристической полосы всегда интересно для команд, спортивное ориентирование также увлеченно проходит, а пейнтбол — сам по себе драйвовый вид. Если будут какие-то интересные предложения — мы готовы их рассмотреть, чтобы в следующем году это мероприятие могло привлечь больше участников.

В свою очередь капитан команды завода олигомеров и гликолей Айрат Сабиров поделился:

— Это мероприятие позволяет нам активно проводить выходные, встретиться с коллегами в нерабочее время. Это объединяет наш коллектив, да и погода позволила нам в полной мере насладиться спортивными состязаниями, отдохнуть хорошо. Я второй год участвую в этом мероприятии, оно способно заинтересовать любого активного молодого человека: есть и элементы туризма, и физическая нагрузка, посильная любому, и пейнтбол — любимый многими вид спорта. Когда я формировал команду, предлагал поучаствовать, пришлось даже провести отбор, потому что желающих было много, а в команду входят пять человек. Сейчас уже позади все три этапа — мы не вошли в число победителей, но не расстроены.

Азат Бикмурзин: «В основе работы ПАО «Нижнекамскнефтехим» с молодыми кадрами лежит концепция: компания, которая интересна ее работникам, в которой комфортно и безопасно трудиться, с которой здорово отдыхать»

«Компания, с которой здорово отдыхать»

Рассказывая об организации прошедших соревнований корреспонденту «Реального времени», Азат Бикмурзин отметил:

— Это не единичное мероприятия, а сложившаяся за долгие годы система работы с молодежью, которая призвана вовлечь наших работников, особенно молодых специалистов, в активную жизнь не только на работе, но и вне ее. Это касается и спорта, и мероприятий военно-патриотической направленности, и развлекательных, и культурно-массовых мероприятий. Главная их задача — создание и культивирование командных отношений, командного духа, лояльности к своей компании, своей работе.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый член коллектива чувствовал: «Я — часть компании». Ребятам, которые сегодня принимают участие в мероприятии, в ближайшие десять лет предстоит взять на себя ответственность за управление компанией. Это не секрет. Именно так и проявляется преемственность поколений. Современной молодежи хочется, чтобы было комфортно и на работе, и после нее. Поэтому в основе работы ПАО «Нижнекамскнефтехим» с молодыми кадрами лежит концепция: компания, которая интересна ее работникам, в которой комфортно и безопасно трудиться, с которой здорово отдыхать».