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Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» награжден медалью «За доблестный труд»

16:04, 21.01.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» награжден медалью «За доблестный труд»
Фото: Ринат Назметдинов

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин Указом Президента РТ награжден медалью «За доблестный труд». Высокой награды руководитель предприятия удостоился за большой вклад в развитие нефтехимической промышленности республики и многолетнюю плодотворную работу, сообщается на сайте «Нижнекамскнефтехима».

Азат Бикмурзин возглавил ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2014 году. В октябре 2014 г. стал депутатом Государственного совета РТ пятого созыва, с декабря 2015 г. — президентом ХК «Нефтехимик».

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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