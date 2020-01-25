Нефтехимики принимают участие во II зимней спартакиаде работников Росхимпрофсоюза

Фото: ПАО "Нижнекамскнефтехим"

«Нижнекамскнефтехим» выступил организатором II зимней Спартакиады Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза. Сегодня на базе детского оздоровительного лагеря «Юность» состоялось торжественное открытие соревнований, посвященных 115-летию профсоюзного движения в России.



В этом году II зимняя спартакиада Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза расширила географию участников. За победу борются 7 команд — ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Аммоний», АО «Кварт», АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», АО Холдинговая компания «Татнефтепродукт». Всего зарегистрировалось около 200 участников.

Заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов горячо поприветствовал участников зимней спартакиады.

— Очень рады всех видеть на гостеприимной нижнекамской земле, погода прекрасная, ветра нет, уверен, все пройдет очень хорошо. Хочется отметить, что группа компаний «ТАИФ», в которую входит «Нижнекамскнефтехим», на протяжении долгих лет поддерживает все виды спорта, особенно детско-юношеские направления. Если говорить о массовых видах спорта, то и нефтехимики, и жители Нижнекамска могут с удовольствием заниматься лыжами, футболом, плаванием, хоккеем, легкой атлетикой. У «Нижнекамскнефтехима» имеется очень богатая спортивная база — 18 спортивных объектов: «Алмаш», «Дубравушка», «Юность», «Дружба», «Факел» — их можно еще долго перечислять, где постоянно проходят соревнования различного уровня, — рассказал Родион Булашов.

Спартакиада будет идти в течение двух дней, в программе 8 видов спорта. На базе ДОЛ «Юность» пройдут соревнования по шахматам и шашкам, а также стрельбе из пневматической винтовки, в СОК «Дружба» сразятся пловцы, в УТБ «Алмаш» — лыжники, в спортивном зале «Факел» состоятся игры по настольному теннису. Команда, набравшая самое большое количество баллов, займет высший пьедестал почета.

К слову, в прошлом году команда «Нижнекамскнефтехима» одержала уверенную победу в I зимней спартакиаде работников Росхимпрофсоюза, подтвердив звание самого спортивного химпредприятия Татарстана.



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