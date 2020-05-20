Заместитель мэра Нижнекамска Эльвира Долотказина уходит в «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня на очередной сессии Нижнекамского городского совета рассмотрели вопрос о прекращении полномочий заместителя мэра города. По словам градоначальника Айдара Метшина, Эльвира Долотказина уходит с этой должности по собственному желанию и будет работать помощником генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим».



— Эльвира Рафгатовна будет продолжать работу в качестве помощника генерального директора нашего главного градообразующего предприятия — «Нижнекамскнефтехима». Она будет осуществлять взаимодействие и с депутатским корпусом, и с исполнительными, территориальными, республиканскими органами власти. Это будет способствовать той работе, которая была налажена и будет приумножена. Все впереди, мы вместе! Еще раз спасибо! — поблагодарил своего заместителя Айдар Метшин.

Эльвира Долотказина стояла у истоков формирования органов местного самоуправления. В нижнекамскую администрацию пришла молодым специалистом организационного отдела.

В 2006 году назначена руководителем аппарата совета Нижнекамского муниципального района. В 2010 году была избрана заместителем мэра Нижнекамска и главы района Айдара Метшина.

