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Заместитель мэра Нижнекамска Эльвира Долотказина уходит в «Нижнекамскнефтехим»

16:11, 20.05.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Заместитель мэра Нижнекамска Эльвира Долотказина уходит в «Нижнекамскнефтехим»
Фото: Nk-online.ru

Сегодня на очередной сессии Нижнекамского городского совета рассмотрели вопрос о прекращении полномочий заместителя мэра города. По словам градоначальника Айдара Метшина, Эльвира Долотказина уходит с этой должности по собственному желанию и будет работать помощником генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Эльвира Рафгатовна будет продолжать работу в качестве помощника генерального директора нашего главного градообразующего предприятия — «Нижнекамскнефтехима». Она будет осуществлять взаимодействие и с депутатским корпусом, и с исполнительными, территориальными, республиканскими органами власти. Это будет способствовать той работе, которая была налажена и будет приумножена. Все впереди, мы вместе! Еще раз спасибо! — поблагодарил своего заместителя Айдар Метшин.

Эльвира Долотказина стояла у истоков формирования органов местного самоуправления. В нижнекамскую администрацию пришла молодым специалистом организационного отдела.
В 2006 году назначена руководителем аппарата совета Нижнекамского муниципального района. В 2010 году была избрана заместителем мэра Нижнекамска и главы района Айдара Метшина.

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