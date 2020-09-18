На этиленнике «Нижнекамскнефтехима» началась установка стандартного оборудования

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Индивидуальный подход для каждого подъема оборудования



На строительной площадке нового этиленового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим» начался монтаж стандартного по габаритам и технологическому исполнению оборудования. 17 единиц основного крупногабаритного оборудования были смонтированы в течение лета.

— В этот раз идет монтаж колонны позиции ДА07401. Она предназначена для отделения бутадиена от остатков растворителя. Ее высота составляет 31 метр, ее произвели в Южной Корее, — пояснил Искандер Валиев, начальник цеха ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На строительной площадке нового этиленового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим» начался монтаж стандартного по габаритам и технологическому исполнению оборудования

Колонну весом 25 тонн на строительную площадку доставил самоходный трейлер. Поднимали ее при помощи специальных кранов — колесного и гусеничного. К слову, для каждого подъема оборудования разрабатывается индивидуальный план, в котором учитываются габариты оборудования и погодные условия.

— Я, как инженер, за несколько месяцев до этого разрабатывал план подъема. После этого монтаж проходит быстро и без проблем: в течение полутора часов колонна была смонтирована из горизонтального состояния на трейлере и до вертикального состояния на фундаменте, — рассказал Иван Михайлов, инженер подрядной организации «Mаммут».



Основной этап строительства завершится в декабре 2022 года

Напомним, последнюю, 17-ю единицу крупнотоннажного оборудования — реактор гидрирования на ЭП-600 — смонтировали в начале сентября. Колонна предназначена для очистки этан-этиленовой фракции от ацетилена. Несмотря на скромные габариты, ее вес — 170 тонн. Подъем и монтаж оборудования также осуществляла компания «Маммут».



По словам специалистов, поставка и сборка оборудования ведутся строго по графику. Основной этап строительства завершится в декабре 2022 года. Во второй половине 2023-го будет выпущена первая продукция.



По словам специалистов, поставка и монтаж оборудования ведутся строго по графику. Основной этап строительства завершится в декабре 2022 года

«Этилен-600» — один из главных стратегических проектов «Нижнекамскнефтехима». Комплекс позволит обновить и расширить линейки выпускаемой продукции. На производстве, в процессе переработки сырья планируется также получать 600 тыс. тонн этилена, 272 тыс. тонн пропилена, 246 тыс. — бензола, 88 тыс. — бутадиена.



Проектом этиленника «Нижнекамскнефтехим» занимается совместно с немецким концерном «Линде», базовое соглашение с которым было подписано в июне 2017 года в Санкт-Петербурге.



Комплекс будет работать по новейшим технологиям в области переработки углеводородного сырья, что обеспечит надежность, безопасность и эффективность производства. Собственные локальные очистные сооружения позволят снизить потребление речной воды из Камы, что поможет избежать негативного воздействия на окружающую среду.

Комплекс будет работать по новейшим технологиям в области переработки углеводородного сырья, что обеспечит надежность, безопасность и эффективность производства

— Вся образующаяся технологическая вода будет очищена и повторно использована на заводе. Сократить выбросы позволит факел бездымного горения. Самое главное — не сбросить углеводород в атмосферу, а сжечь его. При сжигании образуется только углекислый газ, — говорит об особенностях проекта Ленар Нагимуллин, директор завода «Этилен-600».



Наращивание производства и выпуск новой продукции будут способствовать

социально-экономическому развитию региона. На территории комплекса будет

создано 600 новых рабочих мест, увеличится объем налоговых поступлений в

бюджет города и республики.



Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»