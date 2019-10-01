Работники «Нижнекамскнефтехима» поздравили ветеранов с Днем пожилого человека

Фото: фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня ПАО «Нижнекамскнефтехим» поздравил своих ветеранов с Днем пожилого человека. На встречу в здании Нижнекамского нефтехимического института пришли более 500 человек. За праздничным столом ветераны и первостроители производства вспомнили о годах работы на предприятии.

Стоит отметить, что чествование ветеранов на «Нижнекамскнефтехиме» имеет давнюю традицию. Сегодня в адрес гостей прозвучало много слов благодарности и теплых пожеланий.

«Когда мы говорим: «Нижнекамскнефтехим», мы подразумеваем не просто аппараты и оборудование, а прежде всего наш большой дружный коллектив, ветеранов, нынешнее поколение и нашу молодежь. Сохраняются преемственность поколений и лучшие традиции, заложенные первым генеральным директором Николаем Васильевичем Лемаевым», — отметил первый заместитель, главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильфат Шарифуллин.

Перед ветеранами выступили участники молодежных музыкальных фестивалей и городские творческие коллективы. Кроме того, в фойе здания каждый желающий мог узнать о состоянии своего здоровья: измерить давление, определить уровень сахара в крови и сделать прививку от гриппа. Такой выездной медицинский пункт организовали специалисты ООО «Корабельная роща — НКНХ».

Всего в совете ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоят более 10,5 тысячи человек. Четверо из них — участники боевых действий, 128 — ветераны трудового фронта, которые ежегодно получают всестороннюю поддержку. Также в эти дни представители подразделений компании посещают ветеранов на дому, организуют встречи в коллективах.



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