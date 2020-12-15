Альберт Каримов: «Проект должен быть реализован в плановом режиме. Это крайне важно для экономики РТ»

Глава Минпромпторга республики посетил строящийся этиленник «Нижнекамскнефтехима» и поздравил нефтехимиков с наступающими праздниками

Фото: Александр Ильин

В нефтехимическую столицу Татарстана с рабочим визитом прибыл заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Он поздравил нефтехимиков с наступающим Новым годом и ознакомился с ходом строительства завода ЭП-600 НКНХ. К слову, это его первый визит на строящийся этиленник. Реализация проекта ведется в рамках меморандума о стратегическом сотрудничестве между группой «ТАИФ» и немецкой компанией Linde AG, заключенного в 2017 году на международном экономическом форуме. Несмотря на пандемию, монтаж оборудования идет четко по графику. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Год показал, как мы можем выходить из нестандартной ситуации»

Свой визит Альберт Каримов начал с посещения завода синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима». В этом году производство отметило полувековой юбилей. Сегодня здесь функционирует 10 основных технологических цехов и два цеха отгрузки.

На заводе выпускают каучуки марки СКИ-3, СКДН, СКД-L и ДССК. Эта продукция широко востребована мировыми компаниями при изготовлении легковых и грузовых шин, а также резинотехнических изделий. Полимеры, выпускаемые на «Нижнекамскнефтехиме», не уступают по характеристикам зарубежным аналогам и отличаются высоким качеством. Здесь также производят изопрен, изобутилен содержащего газа, алюмоорганические соединения и продукцию малотоннажной химии.

Заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов поблагодарил коллектив завода за плодотворную работу

На заводе СК трудятся свыше 1 700 человек — это самый многочисленное подразделение «Нижнекамскнефтехима». Заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов поблагодарил коллектив завода за плодотворную работу и поздравил всех с наступающими праздниками, отметив, что год выдался непростой для экономики всего мира.

— Мы находимся в новых реалиях. Никто в прошлом году и предположить не мог, что мы все будем ходить в масках на работу, что возникнет столько проблем. Эти сложности связаны не только с пандемией, наблюдается некоторое замедление глобальной экономики, автомобильной промышленности. Это сказывается на производстве синтетических каучуков. Тем не менее за всю многолетнюю историю «Нижнекамскнефтехим» проходил и не такие сложности. Вместе, дружно будем решать проблемы, достигать новых побед, строить новые планы, — сказал Каримов.

По его словам, Новый год — семейный и хороший праздник, но этом году его необходимо отмечать с соблюдением всех правил профилактики.

— Я хотел бы пожелать здоровья крепчайшего, беречь себя, смотреть за собой и окружающими. Ситуация на сегодняшний день хоть тяжелая, но стабильная. Это во многом благодаря дисциплине и усилиям, которые прикладываются на предприятии. Желаю реализации всех намеченных планов, такой же дружной работы для дальнейшего процветания нашей республики, — отметил Альберт Каримов.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин, в свою очередь, также поблагодарил коллектив «Нижнекамскнефтехима» за слаженную работу в период пандемии.

— Этот год был сложный. Дай бог, пройдем эти испытания. Я хотел бы сказать вам слова благодарности. «Нижнекамскнефтехим» всегда был, есть и будет опорой не только для Нижнекамска, но и всей Республики Татарстан. Предприятие дает гарантии и условия, которые позволяют повышать качество жизни людей. Большое вам спасибо, с наступающим Новым годом, — сказал он.

В компании на утверждении находится новая программа развития, которая рассчитана на 2025—2030 годы

К коллективу завода синтетического каучука обратился генеральный директор компании Айрат Сафин. Он сообщил, что, работая в Нижнекамске меньше года, еще раз убедился, в том, что здесь трудится легендарная команда, которая может решать любые задачи.

— Этот год показал, как мы можем выходить из нестандартной ситуации, не опустив руки. Хотя период был очень сложный. Но мы гордо прошли все трудности — не потеряли коллектив, заработную плату, идем и двигаемся дальше. Коронавирусная инфекция показала, что в данных нестандартных условиях можно пересмотреть свои внутренние резервы, и видим, что с таким коллективом, с такими кадрами можно решать самые сложные задачи, — отметил Айрат Сафин.

По его словам, в компании не была остановлена ни одна инвестпрограмма. Более того, на утверждении находится новая программа развития, которая рассчитана на 2025—2030 годы.

— Осуществим вместе с вами все планы. Будут у нас хорошие налоги и заработная плата, будет процветать Нижнекамск. Нам здесь работать и жить, растить детей. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья вам и близким, получать удовольствие от работы, расти профессионально и развиваться, — поздравил коллектив генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

Важный проект для экономики Татарстана

Далее делегация отправилась на строящийся олефиновый комплекс. Гостям рассказали, что, несмотря на трудности, вызванные коронавирусом, поставка оборудования ведется в соответствии с графиком. Работы по реализации проекта олефинового комплекса «Нижнекамскнефтехима», включенного в долгосрочную Стратегию развития нефтехимического кластера России, стартовали в феврале 2019-го. Запуск завода снизит экспорт нефтегазохимического сырья и увеличит выработку целевых продуктов (каучуков и пластиков) с высокой добавленной стоимостью.

Изготовлено 54 000 куб. м железобетонных конструкций, смонтировано более 3 000 тонн металлоконструкций

— С февраля компания «Линде АГ» приступила к поставке оборудования. Первая партия крупногабаритного технологического оборудования была доставлена в Нижнекамск в мае. А уже в июне на площадке установили первую колонну, — сообщил директор строящегося комплекса Ленар Нагимуллин.

Всего с июня по декабрь на «Нижнекамскнефтехим» доставили более 400 единиц оборудования, в том числе 17 единиц крупнотоннажного. Поставки осуществлялись водным и автомобильным транспортом. Сейчас на строительной площадке мобилизованы более 1 400 сотрудников «Гемонт» и более 100 единиц строительной техники. Изготовлено 54 000 куб. м железобетонных конструкций, смонтировано более 3 000 тонн металлоконструкций. На фундамент установлены 95 единиц статического оборудования. Всего 109 единиц оборудования планируется установить до конца 2020 года. Ведется изготовление трубных узлов на базе перефабрикации.

Сейчас идет сборка печей пиролиза, предназначенных для цеха пиролиза углеводородного сырья и фракционирования. Параллельно идут работы по установке паровых котлов. Они необходимы для выработки пара высокого давления из подготовленной воды, которым будут снабжаться турбинные приводы компрессоров и насосов завода, а также будут нагреваться теплообменные аппараты.

В следующем году на стройплощадке приступят к монтажу трубопроводов, продолжат сборку металлоконструкций и установку оборудования.

Градоначальника заверили, что работы ведутся с соблюдением всех необходимых экологических норм

— Инвестиции, которые вкладываются, то развитие, которое мы видим сегодня на площадке, приведут к созданию новой добавленной стоимости, к появлению новых продуктов, к удвоению мощностей «Нижнекамскнефтехима». Республика будет оказывать всяческую поддержку в реализации этого важного для экономики республики проекта. Проект должен быть реализован в плановом режиме. Это крайне важно для экономики РТ, — сказал во время визита на ЭП-600 заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Свои очистные и факел бездымного горения

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин поинтересовался, как запуск нового производства повлияет на экологический фон в регионе. Градоначальника заверили, что работы ведутся с соблюдением всех необходимых экологических норм. Внедрение передовых технологий сведет к минимуму вредное воздействие на окружающую среду. Об этом свидетельствуют положительные заключения государственной экологической и главной государственной экспертизы.

Здесь разместятся собственные локальные очистные сооружения. Это позволит снизить потребление ресурсов Камы: технологическая вода будет очищена и повторно использована на заводе. Факел будет работать бездымно: углеводород на выходе будет сжигаться и в атмосферу будет попадать лишь углекислый газ.

— Для того чтобы было социальное развитие, а это всегда стоит во главе угла любого развитого общества, нужна мощная экономика. Кратное увеличение производства этилена — это те базовые условия, которые будут обеспечивать экономическую стабильность и развитие. Важно, чтобы это устойчивое развитие было связано с экологической и техногенной безопасностью. Поэтому экологическая экспертиза нового этиленового комплекса была пройдена с повышенным вниманием и требовательностью. И те подходы технологических и экологический решений, которые здесь применены, будут обеспечивать снижение воздействия на окружающую среду. Это очень важно для нашей территории, на которой сконцентрированы большие производства. Это тот необходимый баланс, который нам нужно совместно обеспечивать, и мы с «Нижнекамскнефтехимом» для этого делаем все необходимое. Новый этиленовый комплекс — очень важный и масштабный проект для жителей нашего города, — сообщил мэр.

Запуск завода позволит увеличить поступление налоговых поступлений в бюджеты всех уровней

Запуск завода позволит увеличить поступление налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. На территории комплекса будет создано 600 новых рабочих мест. Треть из них составят инженерно-технические работники, две трети — рабочий персонал. Набирать сотрудников планируется с действующих производств, к ним присоединятся прошедшие стажировку выпускники вузов.



— К этому проекту приковано пристальное внимание. С учетом сложившейся ситуации, когда экономика на спаде, наши руководители приехали лично ознакомиться с ходом работ, увидеть, все ли намеченные графики выполняются. И действительно, они убедились, что стройка идет полным ходом, идет продолжение мобилизации трудовых ресурсов, поступают техника и оборудование. Есть небольшие трудности с мобилизацией наших иностранных партнеров, но мы их решаем с помощью правительства республики. Причин для беспокойства нет. Надеемся, что заявленные сроки реализации проекта будут соблюдены, — заключил генеральный директор компании Айрат Сафин.

Ввод в эксплуатацию комплекса ЭП-600 запланирован на 2023 год. На новом производстве будут выпускать этилен в количестве 600 тысяч тонн в год, пропилен — 272 тысяч тонн в год, бензол — 248 тысяч тонн в год, бутадиен — 89 тысяч тонн в год.