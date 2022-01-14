Парк нефтехимиков удостоился диплома за оригинальное новогоднее оформление

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Парк нефтехимиков ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в объединенную компанию СИБУР, стал одной из лучших новогодних площадок, расположенных на территории Нижнекамска. Излюбленное место отдыха горожан и гостей по итогам муниципального конкурса удостоилось диплома в номинации «В вихре новогоднего настроения». Награду предприятию вручили 13 января на празднике «Мелодии Нового года», организованном в парке «Семья» в честь старого Нового года.



Диплом из рук руководителя исполкома НМР РТ Рамиля Муллина получил начальник управления по обеспечению условий труда и работе с персоналом ПАО «Нижнекамскнефтехим» Денис Баландин.

— Сегодня я от всей души хочу поблагодарить за тот труд, за то отношение к нашему любимому городу, и дай Бог нам эту традицию продолжать и преумножать. И чтобы город мы сделали еще лучше, краше, а для этого нужно здоровье, счастье, благополучие. С праздником, спасибо! — отметил, выступая на празднике, Рамиль Муллин.

Как и в предыдущие годы, организаторы елочного городка в Парке нефтехимиков подготовили немало новшеств. Жители города уже оценили большое количество безопасных игровых ледяных площадок и горок для детей самых разных возрастов, световое новогоднее оформление парка, оригинальность ледяных скульптур и высокий уровень безопасности. Парк стал местом притяжения в новогодние дни для горожан.

В этот период в парке была организована обширная программа — здесь проходили красочные театрализованные представления, спортивные состязания, игры и мастер-классы — всего около 20 различных мероприятий, которые посетили свыше 10 тысяч человек.

— Ежегодно традиционно в Парке нефтехимиков мы создаем новогоднее настроение для наших работников и жителей нашего города, и этот год не был исключением. В этом году, необходимо отметить, мы создали новый ледовый городок АЙС-СИТИ, который полюбился как работникам «Нижнекамскнефтехима» и их детям, так и нашим горожанам, жителям микрорайона, где находится наш замечательный парк, — сказал начальник управления по обеспечению условий труда и работе с персоналом ПАО «Нижнекамскнефтехим» Денис Баландин.

