Своевременная поддержка: «Нижнекамскнефтехим» вручил планшеты многодетным семьям

НКНХ обеспечил сотрудников, у которых более четырех детей, гаджетами, так необходимыми для онлайн-обучения

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамские школы, как и учебные заведения по всей стране, перешли на дистанционное обучение. Далеко не все многодетные семьи оказались готовы к такому повороту событий. Отсутствие компьютерной техники повлияло на качество обучения, выполнение домашних заданий. Понимая сложность ситуации, «Нижнекамскнефтехим» поддержал семьи сотрудников, в которых воспитывается четверо или более детей. Ребятам подарили планшеты, а в придачу сладости и продуктовые наборы. Раздача подарков проходила с соблюдением всех мер безопасности во время введенных карантинных мер.

Шесть школьников в одной семье

В семье Мустаевых девять детей. Старшей дочери 23 года, младшей — полтора. Глава семейства работает механиком цеха на «Нижнекамскнефтехиме». Супруга Гульнара находится в декретном отпуске. По словам женщины, семья живет дружно, споры возникают лишь из-за компьютера, которого на всех не хватает.

— В нашей семье шесть школьников. Всем необходимо рабочее место, оснащенное техникой. Сами понимаете, купить компьютер каждому ребенку мы не можем. Это очень дорого. Дети пользуются телефонами, компьютер распределяют между собой по дням недели, — рассказала многодетная мать Гульнара Мустаева.

В семье Мустаевых девять детей. Старшей дочери 23 года, младшей — полтора

— Я сажусь за компьютер раз в три-четыре дня. Уроки делаю с помощью телефона, приходится ждать очереди, чтобы выполнить некоторые задания от учителя, — рассказал восьмилетний Тимур.

В это сложное время на помощь Мустаевым пришел «Нижнекамскнефтехим». Делегация предприятия, в состав которой вошли волонтеры и профсоюзные работники, отправилась в гости, чтобы вручить детям планшет, сладкие подарки, два продуктовых набора и медицинские маски. Передача пакетов проходила в коридоре, чтобы не подвергать семью опасности заражения COVID-19. У всех были надеты перчатки и медицинские маски.

— Желаем вашей семье крепкого здоровья, благополучия. Мы постарались сделать так, чтобы этот непростой период прошел с наименьшими потерями для образовательной программы. Надеемся, что планшет поможет улучшить качество обучения, — обратилась к многодетной семье Елена Велик, заместитель председателя профсоюзного комитета «Нижнекамскнефтехима».

— Спасибо большое за оказанную поддержку, очень приятно. Мы всегда чувствуем вашу заботу, — поблагодарил в ответ Сергей Мустаев.

«Как раз не хватало еще одного планшета»

Поддержку от «Нижнекамскнефтехима» получила и многодетная семья Ахметшиных. Равиль Ахметшин более 20 лет трудится на заводе бутилового каучука слесарем-ремонтником, воспитывает четверых детей. Все они в настоящее время проходят дистанционное обучение и остро нуждаются в компьютерной технике.

Поддержку от «Нижнекамскнефтехима» получила и многодетная семья Ахметшиных

— Вот вам от нас продуктовые наборы, родителям — чак-чак, детям — торт и планшет, — бодро сказал Олег Шумков, начальник отдела по работе с молодыми специалистами «Нижнекамскнефтехима», передавая подарки.

— Спасибо большое, нам как раз не хватало еще одного планшета. Теперь никаких трудностей с обучением не будет. Вы всегда находите для нас время, не забываете, поддерживаете в тяжелые минуты, — с благодарностью ответил многодетный отец Равиль Ахметшин.

Ребята также поблагодарили сотрудников «Нижнекамскнефтехима» за оказанное внимание, пообещав учиться на отлично.

«15 лет работаю на предприятии и всегда чувствую поддержку»

Счастливыми обладателями нового планшета стали дети аппаратчицы «Нижнекамскнефтехима» Эльмиры Давлетшиной. У нее их четверо. Старшая дочь учится в медицинском колледже, средняя — в 6 классе, во время занятий девочки делят ноутбук на двоих.

— Когда у меня урок заканчивается, я уступаю ноутбук сестре. Когда у нее завершается занятие, она его возвращает. Вот так и меняемся весь день, — рассказала 12-летняя Галия Давлетшина.

Счастливыми обладателями нового планшета стали дети аппаратчицы «Нижнекамскнефтехима» Эльмиры Давлетшиной

Родители Галии и рады бы купить дочери планшет для занятий, но лишних денег в семье нет.

— Мы дарим планшет, чтобы вы могли хорошо заниматься в школе. Можете открыть коробку, посмотреть, что в ней. Сейчас у вас техники будет в достаточном количестве, трудностей с обучением быть не должно. Также дарим сладости и продуктовые наборы. В пакете лежат медицинские маски, чтобы вы не подвергали себя опасности в общественных местах, — сообщила Елена Велик, заместитель председателя профсоюзного комитета «Нижнекамскнефтехима».

— Выражаю «Нижнекамскнефтехиму» огромные слова благодарности от нашей большой дружной семьи. Я 15 лет работаю на предприятии и всегда чувствую поддержку. Спасибо большое, — поблагодарила коллег многодетная мама.

«Ура, это самый лучший подарок»

Навестила делегация «Нижнекамскнефтехима» и семью аппаратчика Сергея Маркушина. Многодетный отец воспитывает четырех дочерей и сына. Дистанционное обучение, по словам мужчины, дается нелегко. Периодически происходят сбои с интернетом, а телефон не позволяет полноценно погрузиться в учебный процесс.

— Обучение — ужас. Это и не обучение. У нас трое детей учатся в школе, еще двое — студенты, а дома один компьютер на всех. Приходится пользоваться телефонами, качество обучения страдает, — рассказал расстроенный Сергей Маркушин.

Поэтому новенький планшет в этой семье тоже оказался как нельзя кстати.

— Ура, — не сдержал эмоций пятиклассник Тимур, крепко сжимая в руках коробку с планшетом, — это самый лучший подарок. Давно о нем мечтал.

— Будьте здоровы, берегите себя. «Нижнекамскнефтехим» всегда на страже интересов семей наших сотрудников. Звоните, мы всегда на связи, поможем, — обратился к отцу Олег Шумков, начальник отдела по делам молодежи и спорту «Нижнекамскнефтехима».

Два дня — 20 семей

Еще три многодетных отца получили подарки в здании профкома, без отрыва от производства. Планшеты и продуктовые наборы многодетным семьям вручил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.

Еще три многодетных отца получили подарки в здании профкома, без отрыва от производства

— Время сейчас очень непростое, жизнь нам такой «сюрприз» в виде коронавируса преподнесла, когда школьники учатся дистанционно, а технические возможности для этого есть не у всех. Понимая, как это непросто, когда дома четверо, а то и пятеро детей учится удаленно, чтобы упросить доступ к знаниям, было приятно и поддержано генеральным директором Айратом Сафиным решение закупить и раздать гаджеты. Давайте держаться вместе. Только сообща мы победим этот вирус, — обратился к своим сотрудникам Родион Булашов.

В этой ситуации активно помогает профсоюзная организация.

— В нынешнее время в компании предпринимается много профилактических мер, чтобы уберечь жизнь и здоровье сотрудников «Нижнекамскнефтехима». ГК ТАИФ вносит в это огромную лепту. Сейчас все сотрудники компании оснащены масками, мы их также раздаем жителям города, социальным службам. Акция добрых дел в компании началась давно. Мы поддержали наших уважаемых ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, инвалидов первой и второй группы, обеспечили их продуктовыми наборами, медицинскими масками. Сейчас уделяем внимание многодетным семьям. Сначала мы раздали 10 планшетов, потом отвезли подарки еще семерым семьям. Желаем крепкого здоровья, успехов, выполнять все требования, которые необходимы для недопущения распространения инфекции, — отметил, обратившись к собравшимся, председатель профсоюзной организации Фанис Муртазин.

За два дня «Нижнекамскнефтехим» подарил планшеты 20 многодетным семьям, тем, кто особенно нуждался в поддержке предприятия

За два дня «Нижнекамскнефтехим» подарил планшеты 20 многодетным семьям, тем, кто особенно нуждался в поддержке предприятия. К слову, до этого сотрудники компании сшили и раздали более 70 тыс. медицинских масок жителям Нижнекамска.



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