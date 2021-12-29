В подшефных учебных заведениях «Нижнекамскнефтехима» подвели итоги акции «Пластик, сдавайся!»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В подшефных учебных заведениях «Нижнекамскнефтехима», в которых установлены фандоматы, подвели итоги новогодней акции «Пластик, сдавайся!» Школьники активно соревновались в личном первенстве по сдаче пластиковых бутылок на переработку.

В ходе конкурса в 36-й и 32-й школах, в 37-м и 35-м лицеях, в 25-й гимназии, а также в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева определились по три победителя. Им вручили призы от компании СИБУР. Обладателей первого места наградили мультикубиком Cinemod, за второе место вручили умную колонку «Яндекс», за третье место подарили беспроводные наушники JBL.

— В канун Нового года проведено личное первенство среди учащихся подшефных учебных заведений. Ребята соревновались каждый индивидуально, их ждали хорошие призы, которые мы сегодня вручили победителям, и было приятно видеть их счастливые лица, — отметила помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина.

— Я очень счастлив и рад, что занял первое место, спасибо папе и маме, они помогали, мы собрали 411 бутылок, чтобы сдать их на вторичную переработку, — поделился радостью ученик 3В класса 36-й школы Ансель Хикматуллин.

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов поздравил школьников с победой, призвал их и в дальнейшем также активно вносить свой вклад в защиту природы и сдавать пластиковую тару на вторичную переработку. Всех ребят он поздравил с наступающим Новым годом и вручил классам-победителям билеты в кино.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» поддержал инициативу СИБУРа, начиная с сентября реализует совместные мероприятия в области экономики замкнутого цикла, в том числе и в подшефных школах. Одним из направлений является развитие вторичной переработки пластика. Собранный пластик передается на вторичную переработку, после чего подготовленное вторичное сырье отправится на предприятие «ПОЛИЭФ» в Башкирии для производства «зеленой» ПЭТ-гранулы Vivilen rPET.

Из этого экологичного материала с содержанием вторсырья можно будет произвести новые бутылки, товары народного потребления и упаковку для них. За счет использования переработанного пластика такая продукция будет иметь меньший углеродный след по сравнению с изделиями из первичного сырья.

Партнерский материал