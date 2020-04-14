Главврач ЦРБ: «Мы всегда чувствуем поддержку и заботу «Нижнекамскнефтехима»

Нефтехимики передали медикам около 6 тысяч медицинских масок

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Флагман нефтехимии Татарстана продолжает оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе сотрудники предприятия передали руководству города свыше 20 рулонов нетканого материала для пошива более 100 тысяч масок. Сегодня помощь пришла в Центральную районную многопрофильную больницу. Благодаря стараниям нефтехимиков больные будут снабжены средствами индивидуальной защиты.

За неделю сшили и раздали 32 тысячи масок

В условиях пандемии нефтехимики как никогда проявили сплоченность и корпоративный дух. Сотрудники предприятия, находящиеся на удаленной работе и имеющие навыки шитья, приступили к изготовлению медицинских масок на дому. Материал и резинки волонтерам предоставил «Нижнекамскнефтехим». Тонну нетканого материала флагман нефтехимии приобрел у дочерней компании «Полиматиз». Буквально за неделю добровольцы сшили более 32 тысяч масок.

— Люди относятся с душой к этой работе, с удовольствием шьют маски, которые мы раздаем нашим сотрудникам, ветеранам производства, работникам социальной сферы. На предприятии создан кол-центр, куда стекаются заявки от наших волонтеров. Все 30 тысяч масок мы уже раздали, — рассказал корреспонденту «Реального времени» директор учебного центра по подготовке персонала ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алексей Бочкарев.

В условиях пандемии нефтехимики как никогда проявили сплоченность и корпоративный дух

Раздачей медицинских масок занимается специально созданный волонтерский штаб, куда вошли 11 молодых сотрудников «Нижнекамскнефтехима». Ежедневно с 8 утра и до 5 часов вечера они развозят по квартирам материал для пошива масок, забирают готовые изделия и раздают их нуждающимся.

— Штаб находится на базе общежития Колледжа нефтехимимии и нефтепереработки имени Лемаева, где мы формируем пакеты. Нашим умельцам каждый день мы отвозим более 50 метров ткани. Этого хватает для изготовления 100 масок. Потом приезжаем, забираем, оставляем материал для новой партии масок. Проблем с доставкой нет, предприятие выделило для этих целей автомобиль, — поделился заместитель начальника отдела по делам молодежи и спорта ПАО «Нижнекамскнефтехим» Евгений Рябов.

«Это очень дорогой для нас и для нашего населения подарок»

Нефтехимики стараются помогать всем, кто обратится к ним за помощью. В этот раз просьба поступила от администрации Центральной районной многопрофильной больницы.

— Работники «Нижнекамскнефтехима» понимают всю работу, которую сейчас проводят медицинские учреждения. Врачи, медсестры находятся на передовой. Их труд невозможно переоценить, им нужно помогать, — сообщил Фанис Муртазин, председатель профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехима».



Около 6 тысяч медицинских масок, сшитых руками добровольцев, сотрудники предприятия передали лично в руки главному врачу Хабибулле Ахмедову.

— Несмотря на то, что все сотрудники НЦРМБ обеспечены сертифицированной продукцией: медицинскими масками, респираторами, халатами и перчатками — мы не отказываемся от помощи «Нижнекамскнефтехима». Маски, подаренные предприятием, мы будем раздавать пациентам. Это значит, что каждый человек, зашедший на территорию больницы, будет защищен от коронавируса. Это очень дорогой для нас и для нашего населения подарок, — сказал главврач НЦРМБ.

Около 6 тысяч медицинских масок, сшитых руками добровольцев, сотрудники предприятия передали лично в руки главному врачу Хабибулле Ахмедову

Хабибулла Ахмедов отметил во время интервью, что компания всегда идет навстречу больнице, проявляет заботу о пациентах.

— Спасибо «Нижнекамскнефтехиму» за поддержку и внимание. С какими бы мы вопросами не обращались к руководству предприятия, никогда не получали отказ. Гордимся, что на территории нашего района действует такое мощное производство, готовое оказать помощь в любую минуту.



Особый режим работы

«Нижнекамскнефтехим» на время пандемии перешел на особый режим работы. В компании работает оперативный штаб, который ежедневно ведет контроль за текущей эпидемиологической ситуацией в компании.

Сотрудники предприятия обеспечены памятками, антисептиками, медицинскими масками, бесконтактными термометрами, тепловизорами, настенными диспенсерами и бактерицидными рециркуляторами.

Дважды в день, включая выходные, спецтехника проводит санитарную обработку дорожно-уличной сети, пешеходных дорожек, тротуаров, остановочных павильонов и подземного перехода, расположенных на территории предприятия

Все 134 вахтовых автобуса проходят санитарную обработку, ведется контроль за их наполняемостью. Для сотрудников подрядных организаций организованы отдельный транспорт и вход на территорию предприятия. Работникам компании доступны бесплатные парковочные места.

Дважды в день, включая выходные, спецтехника проводит санитарную обработку дорожно-уличной сети, пешеходных дорожек, тротуаров, остановочных павильонов и подземного перехода, расположенных на территории предприятия. Разработан специальный график посещения столовых, чтобы не было скопления людей.

Время помогать

В период самоизоляции, а также в преддверии 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Нижнекамскнефтехим» принял решение оказать своевременную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, состоящим на учете в совете ветеранов войны и труда компании. Волонтеры компании раздали им более 120 продуктовых наборов и защитные маски.

Еще 750 продуктовых наборов получат инвалиды первой и второй группы

Еще 750 продуктовых наборов получат инвалиды первой и второй группы. Кроме того, на следующей неделе посильную помощь получат многодетные и малоимущие семьи нефтехимиков. Предприятие подарит детям планшеты, благодаря которым они смогут без помех получать дистанционное образование.

