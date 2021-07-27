Новости промышленности

13:24 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Аппаратчик «Нижнекамскнефтехима» удостоился государственной награды

12:26, 27.07.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Аппаратчик «Нижнекамскнефтехима» удостоился государственной награды
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Работник ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рамиль Абдуллов удостоился знака отличия «За наставничество». Указ о присуждении государственной награды подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Знак отличия Рамиль Абдуллов получил за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» он трудится 42 года. В настоящее время работает на заводе этилена аппаратчиком пиролиза.

Рамиль Абдуллов принимал активное участие в пусконаладочных работах и пуске производства «Этилен-450», а в дальнейшем — в реконструкции цеха пиролиза и фракционирования. Является автором и соавтором многих внедренных в цехе рационализаторских предложений.

Будучи высокопрофессиональным работником, владеющим педагогическими основами, уже многие годы он является наставником, своеобразной опорой в трудовой деятельности для коллег и проводником в профессию для студентов. Шефствуя над вновь принятыми молодыми работниками, Рамиль Абдуллов знакомит их с производством, тонкостями и сложностями оборудования, помогает адаптироваться в коллективе и организации в целом.

Партнерский материал

ПромышленностьНефтехимия Татарстан Нижнекамскнефтехим
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также