«Нас всех объединяет одно — любовь к своему делу»

Сразу 10 нефтехимиков стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года-2019»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» отличились на ХХ юбилейном ежегодном Всероссийском конкурсе «Инженер года-2019». Эта премия считается одной из престижных в профессии. Одна из ее целей — выявить элиту инженерного корпуса России. На сайте Кремля президент России Владимир Путин, приветствуя победителей конкурса, отметил, что страна по праву может гордиться блестящей плеядой талантливых инженеров и изобретателей. А их прорывные открытия стали мощным вкладом в укрепление экономики. Кто и за какие заслуги представил флагман нефтехимии Татарстана — в материале «Реального времени».

«Такие награды возможно получить только раз в жизни»



Прошедший в Москве конкурс «Инженер года-2019» еще раз подтвердил высокий профессионализм нефтехимиков. Начальник исследовательской лаборатории нефтепереработки и пиролиза Научно-технологического центра Ирек Газизов — один из молодых талантливых сотрудников НКНХ. По версии «Инженерное искусство молодых» был награжден дипломом и памятной медалью.

— С одной стороны приятно. Такие награды возможно получить только раз в жизни. Мне очень повезло, что я попал в число победителей этого конкурса. Работа не только моя — всего коллектива. Узнав о победе, я сразу же поделился впечатлениями с коллегами. Я всего лишь оформил работу и отправил, ее заметили и это радует, — поделился впечатлениями Ирек Газизов.

Его трудовой путь на НКНХ начался в 2012 году, сразу после окончания «Казанского (Приволжского) федерального университета». Молодого сотрудника приняли в научно-технологический центр. И не ошиблись. С его участием был проведен целый ряд испытаний, которые имели положительный результат, а технические решения предлагались к постоянному промышленному использованию.

Как рассказал «Реальному времени» Ирек Газизов, он является соавтором трех публикаций в научных журналах, трех патентов РФ на изобретение, семи рационализаторских предложений по «Нижнекамскнефтехиму». Неоднократно участвовал в научно-практических конференциях, где был награжден дипломами II и III степени.

— Планов много впереди. Я недавно сменил деятельность. До этого занимался каучуком, сейчас — стиролом и мономерами. Вхожу в новое русло, начинаю с чистого листа. Надо развиваться многосторонне. Нельзя останавливаться на достигнутом — рассказал он.

С любовью к профессии



Начальник цеха Завода олигомеров и гликолей Сергей Красильников — еще один лауреат всероссийского конкурса «Инженер года-2019». По версии «Профессиональные инженеры» удостоен диплома и памятной медали. Свою трудовую деятельность начал в 1995 году в должности аппаратчика окисления 5-го разряда.

Заслуги Сергея Красильникова можно перечислять долго. Он принимал участие в пуске и наладке производства этиленгликоля, замене системы управления и противоаварийной защиты цеха №2405. Является автором и соавтором 29 рационализаторских предложений.

Под его руководством была реализована программа по модернизации производства и перевода его на метановый балласт с наращением мощности окиси этилена с 200 000 тонн до 230 000 тонн. Сейчас ведется работа по наращению мощности до 300 000 тонн в год совместно с лицензиаром фирмы «Сайнтифик Дизайн» (США).

По словам коллег, Сергей Красильников — руководитель новой формации, действующий грамотно и оперативно, владеющий современными компьютерными программами. Ему удалось создать молодой, дружный, сплоченный и работоспособный коллектив, который отличает высокая дисциплина и качество труда. К слову, в 2018 году план производства выполнен на 101,1%.

Проект первого в Татарстане депо грузовых вагонов

На престижном всероссийском конкурсе «Инженер года-2019» отличился и Олег Терещенко. На «Нижнекамскнефтехиме» он работает с 2008 года. Начинал в должности главного ревизора по безопасности движения Управления транспорта и логистики цеха №1141. В 2011 году переведен начальником депо ремонта грузовых вагонов №3318, в 2014 назначен главным инженером УЖДТ.

С его участием разработан и запущен в работу проект первого в Татарстане депо ремонта грузовых вагонов, установлены современное оборудование, станки с числовым программным управлением, испытательные стенды на основе микропроцессорной техники. Существующие мощности производят плановые виды ремонтов парка собственного подвижного состава и сторонних организаций, расположенных в Приволжском федеральном округе.

Также были модернизированы вагоны-цистерны моделей 15-1280-03 с установкой нижнего сливного прибора с тремя степенями защиты под перевозку химических грузов и не только.

«Приятно было познакомиться с инженерами со всей России»

Начальник исследовательской лаборатории сополимеров научно-технологического центра Диляра Фазилова тоже была отмечена жюри конкурса «Инженер года-2019». Она успешно разрабатывает и внедряет научно-исследовательские проекты на предприятии. В качестве яркого примера можно назвать выпуск СКДН новой марки 44М1, осуществляемый по заявкам потребителей. Полученые пилотные образцы направляются на омологацию ведущим шинным производителям.

— Я всегда хотела работать на «Нижнекамскнефтехиме». Внутри предприятия был свой трудовой путь. Сейчас работаю в научно-технологическом центре НКНХ. Начинала с аппаратчика третьего разряда, поняла, что хочу заниматься наукой. НТЦ стал для меня вторым домом. Предприятие помогло сформироваться мне как инженеру, наставило на путь, привило любовь к своему делу. Я работаю в команде, наш коллектив — единое целое, — отметила Дилара Фазилова, добавив, что является соавтором 10 докладов на научных конференциях, 11 публикаций в научных журналах, 4 патентов РФ на изобретения.

По словам Диляры, поездка в Москву стала для нее отличным стимулом для дальнейшей научной деятельности.

— Интересно было познакомиться со специалистами из разных уголков страны. На конкурс приехали сотрудники «Роскосмоса», металлургического, машиностроительного, авиационного комбинатов, много представителей было из Татарстана. Этих людей объединяет одно — любовь к своему делу. Все они специалисты в своей области, — рассказала Диляра Фазилова.

Кадры решают все

С честью флагман нефтехимии Татарстана на всероссийском конкурсе «Инженер года-2019» представила Алевтина Филиппова. В 1995 года она окончила с отличием Казанский государственный технологический университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».

В 1989 года ее приняли на работу на завод РМЗ ОАО «Нижнекамскнефтехим». В 1997 назначили на должность инженера-программиста группы АСУ цеха №2541 завода СПС. В этот период она участвовала с проектным институтом ЗАО «Проект» в корректировке проекта пятой технологической линии производства простых полиэфирных смол.

В 2000 году Филиппова была переведена инженером по качеству ПТО завода СПС, в феврале 2001 — назначена на должность ведущего инженера по качеству группы качества завода СПС, в 2019 — заместителем начальника производственно-технического отдела (по развитию) завода по производству стирола и полиэфирных смол.

Алевтина Филиппова обучает специалистов и рабочих по системам международного менеджмента. Разрабатывает должностные инструкции, положения о структурных подразделениях и других документов на уровне ПАО. Организует и проводит внутренние аудиты.

В Москву Алевтина Филиппова поехать не смогла из-за загруженного рабочего графика. К новости о своей победе во Всероссийском конкурсе «Инженер года-2019» отнеслась спокойно.

— Работы много, некогда думать о наградах. Мы занимаемся проектом по реконструкции этилбензола, рассматриваем контракты, документацию. Кроме того, ведется проект по реконструкции цеха комплекса олефинов. Хочу сказать спасибо нашему коллективу, это общая награда, — сообщила она.



Лучшее внедренное техническое решение

Начальник производства завода синтетических каучуков Ильдар Фазилов — также в числе победителей. При его участии были разработаны и внедрены мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий работ при проведении капитального ремонта и не только. С 2013-го по 2017-й успешно проведены опытно-промышленные испытания по переработке побочных продуктов при производстве изопрена-мономера.

— Очень приятно было поучаствовать в таком конкурсе, наша рационализаторская деятельность признана на всероссийском уровне. Она приносит пользу, мы не стоим на месте, движемся вперед в правильном направлении. Это большой плюс. Спасибо большое руководству «Нижнекамскнефтехима» за предоставленную возможность реализовать свои идеи на производстве в любой сфере. Главное иметь желание, — поделился впечатлениями он.

В 2015 году Ильдар Фазилов занял 3-е место в конкурсе молодых новаторов ПАО «Нижнекамскнефтехим» в номинации «Лучшее внедренное техническое решение». Также совместно с новаторами завода СК подал 35 рационализаторских предложений и получил один патент РФ на изобретение.

«Этой работе в институте не научат»

Начальник цеха завода по производству изопрена-мономера Ильнар Лукманов начал свою трудовую деятельность в ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2008 году в качестве аппаратчика перегонки 4-го разряда.

— Нижнекамск — город химиков. По окончании школы отучился на аппаратчика, потом получил высшее образование. Потихоньку продвинулся по карьерной лестнице. Много сил вложил в опытно-промышленные испытания получения высококонцентрированного дициклопентадиена и пипереленовой фракции. Проводил пуск и отладку технологического оборудования цеха, в том числе уникального реакторного оборудования и компрессоров. — рассказал Ильнар Лукманов.

— Нас пригласили в Дом инженеров, где были светила российской науки. Удалось пообщаться с интересными людьми. Приятно, что мои труды отметили на таком высоком уровне. Будем стараться работать в том же темпе, не снижать планку. В настоящее время мы разрабатываем проекты для снижения себестоимости продукции, улучшения экономических показателей. Профессия инженера-технолога непростая. Нужно быть целеустремленным, не бояться трудностей. Этой работе в институте не научат. Каждое производство особенное! — уверен Лукманов.

Шестьдесят шесть международных и зарубежных методик измерений

Алена Сапожникова — еще одна яркая представительница НКНХ, победительница всероссийского конкурса «Инженер года-2019». Прошла путь от микробиолога санитарно-промышленной лаборатории научно-технологического центра до начальника управления технического контроля, сейчас она курирует работу 513 человек.

Сегодня ее подразделение осуществляет контроль качества продукции на всех этапах жизненного цикла восьми заводов по 360 видам сырья и материалов, поступающих в производство и 120 наименований готовой продукции. Алена Сапожникова внесла вклад в централизацию заводских лабораторий, внедрила 66 международных и зарубежных методик измерений.

Активно участвует в автоматизации и совершенствовании рабочих мест. В том числе в пуске автоматизированных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха, позволяющих в круглосуточном автоматическом режиме следить за качеством атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Является автором двух рацпредложений, направленных на улучшение условий труда на рабочем месте.

Шестнадцать рационализаторских предложений

Ильсур Шаехов тоже вошел в элиту инженерного корпуса России. На НКНХ работает в должности ведущего инженера по АСУП цеха №4811 центра автоматизации.

Благодаря его стараниям, на базе контроллеров TREI ведена автоматизированная информационно-измерительная система «Хозучет». Он принимал участие в монтаже и пусконаладочных работах производства галобутилового каучука на базе контроллеров APACS/QUADLOG, являлся куратором монтажных и пусконаладочных систем полимеризации.

В 2017 году реализовал в АСУТП цеха №1307 проекты по увеличению конверсии в производстве галобутилкаучуков. Имеет 16 рационализаторских предложений.

«Всегда чувствую поддержку предприятия»

Сертификаты и знаки отличия также получили победители I тура конкурса: Сергей Касимов — начальник производства строящегося завода «Этилен-600», Эрик Гиззатуллин — начальник установки завода этилена, Ильнар Шарипов — заместитель начальника цеха завода пластиков, Артур Попов — начальник отдела проектно-конструкторского центра.

— Очень приятно было принять участие в церемонии награждения. Нас вызвали в управление, где вручили знак и сертификат. С 2005 года работаю на НКНХ. Здесь встретил свою будущую жену, получил квартиру. Начиная с 2014 года мною введено в работу шесть рационализаторских предложений. Всегда чувствую поддержку предприятия, благодаря которому мы можем постоянно совершенствоваться, — рассказал в интервью «Реальному времени» заместитель начальника цеха завода пластиков Ильнар Шарипов.



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