Возгорание на заводе «Нижнекамскнефтехима» потушено

Сегодня на заводе изопрена-мономера «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. Сообщение на пульт МЧС поступило в 17.00, прибывшие спасатели ликвидировали открытое горение в 17.36.

«Сегодня на заводе изопрена-мономера (ИМ) во время ремонтных работ на установке БК — 3 произошло возгорание, есть пострадавшие. Возгорание ликвидировано. Создана рабочая комиссия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Угрозы взрыва или выброса химических веществ в атмосферу нет, ущерб окружающей среде отсутствует», — сообщила пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».

