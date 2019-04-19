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Возгорание на заводе «Нижнекамскнефтехима» потушено

19:38, 19.04.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»

Сегодня на заводе изопрена-мономера «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. Сообщение на пульт МЧС поступило в 17.00, прибывшие спасатели ликвидировали открытое горение в 17.36.

«Сегодня на заводе изопрена-мономера (ИМ) во время ремонтных работ на установке БК — 3 произошло возгорание, есть пострадавшие. Возгорание ликвидировано. Создана рабочая комиссия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Угрозы взрыва или выброса химических веществ в атмосферу нет, ущерб окружающей среде отсутствует», — сообщила пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».

Промышленность Татарстан
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