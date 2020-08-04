«Нижнекамскнефтехим» приступит к разработке новых марок сырья

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» сможет расширить область применения продукции, повысить точность и чувствительность измерения, а также обеспечить экспрессность анализа. Для этих целей компания закупила новое оборудование. Его приобрели по программе развития этиленового производства «Нижнекамскнефтехима».

В Научно-техническом центре НКНХ появились гельпроникающие хроматографы, дифференциально сканирующий калориметр, хромато-масс-спектрометр, ИК-Фурье-спектрометр, автоматические титраторы, газовые хроматографы и другие.

Гельпроникающий хроматограф японского производства предназначен для изучения тонких изменений в химической структуре каучуков и полимеров. Получение новых видов каучуков с определенными эксплуатационными свойствами обеспечивается путем точной регулировки молекулярных массовых характеристик полимера в процессе его производства.

Оборудование для аналитического сопровождения технологии производства новых видов каучуков приобретено по программам реализации инвестиционного проекта «Строительство производства каучука ДССК периодическим способом мощностью 60 тыс. тонн в год» и «Модернизация существующего производства СКДН для получения каучука с улучшенными характеристиками на заводе СК».

Закупленный атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой способен определять примеси элементов в газообразных, жидких и твердых веществах, в том числе и в высокочистых. Важное достоинство метода — одновременное определение качественного состава по длине волны испускаемого света и количественное измерение его содержания по интенсивности испускания волны данной длины.

— Прибор обладает уникальными характеристиками: высокой точностью и чувствительностью измерения, которые составляют тысячные доли процента. До этого ни один прибор и ни один метод анализа не позволяли выявлять такое низкое содержание элементов. Второе преимущество прибора — способность определять практически все металлы периодической системы, а также возможность анализа водных проб и органических жидкостей без предварительной пробоподготовки. Одним словом, все продукты, которые производит «Нижнекамскнефтехим», можно будет контролировать на этом уникальном аппарате», — говорит начальник аналитической лаборатории НТЦ компании Лидия Гатиятуллина.



Ранее сообщалось, что на «Нижнекамскнефтехиме» получена 11-миллионная тонна каучука.

