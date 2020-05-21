На новый комплекс Этилен-600 «Нижнекамскнефтехима» доставлено первое оборудование

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На этой неделе на строительную площадку нового этиленового комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» поступила первая партия крупногабаритного тяжеловесного оборудования — 37 единиц линейных закалочно-испарительных аппаратов и 6 единиц паросборников для печей пиролиза. Оборудование доставили по воде на грузовом судне в рамках проекта строительства нового ЭП-600 мощностью 600 тысяч тонн в год, реализуемого совместно с компанией «Линде АГ».

К настоящему времени заказано 90% единиц оборудования и материалов. Поставка осуществляется c февраля по контракту. В Нижнекамск были доставлены первые анкерные болты и шаблонные кольца, необходимые для заливки фундаментов под колонное оборудование.

Всего в навигационный период с июня по сентябрь на «Нижнекамскнефтехим» будет доставлено 264 единицы оборудования, в том числе 17 единиц крупнотоннажного. Для складирования и хранения оборудования подготовлены площади под склады временного хранения в непосредственной близости от места монтажа, что позволит сократить временные и логистические издержки, связанные с выполнением процедур по таможенной очистке.



Согласно существующему графику, поставка оборудования будет завершена компанией «Линде АГ» в июле 2021 года.

В настоящее время в части проектирования работы выполнены на 72%, ведется работа по детальному и рабочему проектированию, формируется 3D-модель производства, разработаны монтажно-технологические схемы. Эту работу планируется завершить в мае 2021 года.

В феврале текущего года был подписан контракт с генеральным строительным подрядчиком — компанией ООО «Гемонт». В настоящее время осуществляется мобилизация персонала, параллельно ведется строительство вахтового городка. В ближайшее время планируется приступить к работам по монтажу основных коллекторов, подземных трубопроводов, устройству фундаментов и железобетонного каркаса, сообщает пресс-служба НКНХ.

