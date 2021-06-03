«Нижнекамскнефтехим» наградил победителей конкурса «День Нефтехима — 2021» среди педагогов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим» подвел итоги открытого конкурса методических разработок уроков и внеклассных мероприятий среди педагогов Нижнекамского муниципального района «День Нефтехима — 2021». В колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева состоялась церемония награждения победителей.

В конкурсе приняли участие порядка шестидесяти педагогических работников образовательных организаций. На суд жюри было прислано 50 работ на русском, английском и татарском языках. Цель конкурса — стимулирование педагогов к созданию методических разработок уроков и внеклассных мероприятий, посвященных истории развития градообразующего предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим», повышение интереса учащихся к предмету «Химия» и воспитание любви к родному краю и городу.

Конкурс проводился по трем номинациям: «Знакомимся с Нефтехимом» — методические разработки для детей младшего школьного возраста 1—4 классов, «В мире науки «Химия» — методические разработки для школьников среднего звена 5—7 классов, «Нефтехимия — профессия настоящего и будущего» — разработки для детей старшего школьного возраста 8—11 классов. Также были учреждены специальные призы в номинациях «Педагогическое мастерство» и «Дебют».

Формы подачи материалы были самыми разными: от классного часа и презентаций до квест-игр, анимационных видеороликов, виртуальных экскурсий и других. Работы оценивались по содержанию, ценности, доступности и актуальности, по оригинальности подачи учебного материала, степени практической реализации методической разработки в школе.

Участники присылали свои работы на рассмотрение оргкомитету. По итогам конкурса в каждой номинации были определены лауреаты и дипломанты. На церемонии награждения им были вручены дипломы, сувениры и денежные призы.



После награждения педагоги побывали на экскурсии в ПАО «Нижнекамскнефтехим», посетили основные производства компании. Здесь они увидели, какую продукцию производит предприятие и где она востребована. Педагоги были приятно удивлены организацией работы на предприятии, а также тем, как поддерживается чистота и порядок в цехах.



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