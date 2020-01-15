В Нижнекамске торжественно выписали первого новорожденного в год столетия ТАССР

Фото: пресс-служба администрации г. Нижнекамска

Малыш появился на свет 1 января 2020 года, в 7 часов 17 минут, в многодетной семье Дениса и Светланы Березко. Денис работает с 2012 года в ПАО «Нижнекамскнефтехим», начинал аппаратчиком, сейчас — начальник цеха №1319 завода бутилкаучука ПАО «Нижнекамскнефтехим». Мама — Светлана Березко, учитель начальных классов школы №29. Маленький Илья родился раньше срока и до сегодняшнего дня находился в больнице под наблюдением врачей.

На торжественную выписку новорожденного приехали заместитель генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов, председатель профсоюзной организации предприятия Фанис Муртазин, заместитель руководителя исполнительного комитета НМР по социальным вопросам Ильнар Бадретдинов, руководитель управления здравоохранения НМР Венера Рахимова, главный врач ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» Рамиль Хамидуллин.

Начальник управления ЗАГС НМР Белла Махотина вручила семье Березко свидетельство о рождении ребенка с поздравительной речью президента РТ Рустама Минниханова и главы НМР Айдара Метшина, а также сертификат и метрику новорожденного. Здесь же была проведена процедура имянаречения.

Детскую коляску, игрушки для детей, подарочные сертификаты на покупку детских и бытовых товаров подарили представители «Нижнекамскнефтехима». Кроме этого, семья первого родившегося в этом году ребенка в НМР получила памятный знак «100 лет ТАССР».

— Позвольте от лица руководства «Нижнекамскнефтехима», лично Азата Шаукатовича Бикмурзина поздравить вас с таким замечательным событием, рождением Ильи Денисовича. Самое главное — желаем крепкого здоровья вашей семье и особенно мамочке. Позвольте вам вручить паспорт от детского транспортного средства, которое вам очень пригодится в ближайшие годы, — обратился к молодым родителям заместитель генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов.

— Уважаемая большая, дружная, счастливая семья, наш многотысячный трудовой коллектив разделяет вместе с вами эту радость. Желает детям светлого, счастливого пути по жизни. Ваш отец несет серьезную ответственность на своем производстве, где долгие годы работает. Дорогой Денис Александрович, мы всегда рядом и окажем любую поддержку, — поздравил семью председатель профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима» Фанис Муртазин.

Светлана и Денис Березко признались, что не ожидали такого большого внимания к рождению сына. Они выразили огромную благодарность руководству предприятия.

— Наш «Нижнекамскнефтехим» очень заботливо относится к детям, оказывает весомую социальную поддержку. Спасибо всем большое. Но особенно моей жене, она большая молодец, мужественно выдержала все тяготы. Не без помощи специалистов — высококлассных и настоящих профессионалов своего дела — у нас появился такой малыш. Очень приятно видеть, что радость от рождения ребенка с нами разделяют уважаемые люди, которым так же, как и нам, а может, даже в большей степени очень приятно, когда на свет появляются такие крохи, особенно в год столетия — векового юбилея ТАССР, — поделился впечатлениями глава семейства Денис Березко.

Он также рассказал, что имя Илья сыну, ставшему четвертым ребенком в семье, дали не случайно, а в честь русского богатыря Ильи Муромца.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» существует четкая и отработанная годами социальная политика. Целый ряд льгот предусмотрен для молодых семей: оказывается материальная помощь при рождении ребенка, работает программа «Мать и дитя», в рамках которой семьи могут отдохнуть в санатории-профилактории «Корабельная роща» на базе отдыха «Дубравушка», летом работают детские лагеря «Юность» и «Олимпиец».

Ежегодно предприятие организует массовые новогодние театрализованные представления, оказывает благотворительную помощь малоимущим и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, людям с ограниченными возможностями здоровья. В канун Нового года НКНХ дарит сладости и подарки всем детям сотрудников.



Партнерский материал

