Как принципы ESG меняют промышленность Татарстана

Компромиссом между сохранением природы и развитием заводов могут стать комплексные экологические разрешения. Пока КЭР имеют 10% предприятий республики

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Меньше года остается 300 российским предприятиям, суммарно выбрасывающих 60% загрязняющих веществ, чтобы получить экологическое разрешение. Дедлайн для «Перечня 300» — январь 2023 года, остальным нужно успеть до 2025-го. Сейчас в России документ имеет лишь 1% объектов. В Татарстане работа ведется активнее — КЭР получили 10% объектов. Об этом шла речь на итоговой коллегии Волжско-Камского управления Росприроднадзора. Какие компании доказали экологическую эффективность, что грозит тем, кто не получит документ вовремя — в материале «Реального времени».

Курс на чистоту

Вопрос борьбы с изменением климата в России переходит в практическую плоскость. Государство намерено в ближайшие несколько лет снизить негативную нагрузку на природу, улучшить качество воздуха и стоков. Ключевым в борьбе за экологию стал 2019 год, когда в закон об окружающей среды внесли поправки, обязывающие промышленников получить комплексное экологическое решение на 7 лет.

Это новый для российской промышленности и природоохранного законодательства документ. Он содержит весь перечень обязательных требований в области охраны окружающей среды для конкретного предприятия.

При отсутствии КЭР предприятие ждет 100-кратное повышение оплаты за негативное воздействие на окружающую среду. А также попадание в топ-загрязнителей природы

— Документ позволит государству контролировать предприятия, оказывающие воздействие на окружающую среду. Это металлургия, химическая, горнодобывающая промышленность, производство минеральной продукции, захоронение отходов производства и потребления, — пояснил «Реальному времени» Ярослав Кабаков, директор по стратегии компании «Финам».

Государство определило список 300 российских предприятий, вклад которых в суммарные выбросы составляет 60%. Внедрить современные технологии, и подать заявку на получение КЭР они должны до конца этого года. Оставшиеся — до 2025-го. После чего собственники должны будут в течение четырех лет оснастить источники загрязнения атмосферы, расположенные на объектах первой категории, автоматической системой контроля выбросов загрязняющих веществ.

При отсутствии КЭР предприятие ждет 100-кратное повышение оплаты за негативное воздействие на окружающую среду. А также попадание в топ-загрязнителей природы.

240 объектов в Татарстане

В Татарстане до 2025 года экологическое разрешение должны получить 240 объектов. Среди них Заинская ГРЭС, «Азнакаевскнефть», Биологические очистные сооружения Зеленодольска, Очистные сооружения канализации Альметьевска, «Нижнекамскнефтехима» (объекты: первая промышленная зона, вторая промышленная зона, полигон захоронения отходов, БОС), а также городские биологические очистные сооружения Казани.

— Десять объектов Татарстана получили комплексные экологические разрешения, двое из которых входят в топ-300. Прошу руководителей всех предприятий организовать необходимую работу. Процесс получения происходит по принципу «одного окна», заявку рассматривают восемь заинтересованных органов, — обратился к промышленникам во время итоговой коллегии руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

Четыре объекта «Нижнекамскнефтехима»

«Нижнекамскнефтехим», входящий в СИБУР, стал одним из первых нефтехимических предприятий России, который получил КЭР. Речь идет о второй промышленной зоне. В настоящее время на рассмотрении находится еще одна заявка — на биологические очистные сооружения.

— По двум оставшимся объектам «Первая промышленная зона» и «Полигон промышленных отходов» КЭР мы должны получить в срок до 1 января 2025 года, но ставим цель — получить документ ранее установленных законодательством России сроков, — сообщила «Реальному времени» начальник отдела охраны окружающей среды управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» Светлана Ямкова.

«Нижнекамскнефтехим», входящий в СИБУР, стал одним из первых нефтехимических предприятий России, который получил КЭР

Источники загрязнения атмосферы, расположенные на объектах первой категории «Нижнекамскнефтехима», согласно закону об охране окружающей среды, будут оснащены автоматической системой контроля выбросов. Критерии выбора стационарных источников и показателей выбросов, сбросов, подлежащих автоматическому контролю, определены правительством РФ.

На первой промышленной зоне нефтехимики предварительно определили три источника загрязнения атмосферы, на второй — один. Это технологические печи. Автоматические средства измерения сбросов также установят на БОС-НКНХ.

— В соответствии с действующим законодательством на второй промзоне систему автоматического контроля необходимо установить до 2025 года, на первой промзоне и БОС — ориентировочно до 2026 года. Так как срок его установки — 4 года после получения Комплексного экологического разрешения, — отмечают в «Нижнекамскнефтехиме». Однако в связи с утверждением поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства в декабре 2021 года сроки могут приблизиться.

«Татнефть» готовит документы

КЭР получили и два предприятия «Татнефти»: «Азнакаевскнефть» и ТАНЕКО (основная производственная площадка и полигон промышленных отходов). Для понимания объема требуемых документов: заявка на получение КЭР и приложенные к ней материалы только по «Азнакаевскнефть» едва уместились в две коробки из-под бумаги для принтера. Сейчас поданы заявки от «Нурлатнефти», «Бавлынефти».

Идет работа по подготовке документов и других предприятий группы «Татнефть».

— В целом работу по получению КЭР мы планируем завершить в 2022 году. До 2025 года ждать не будем, — отметил Ринат Мусин, сотрудник отдела экологической безопасности и охраны окружающей среды предприятия.

Проектно-изыскательские работы для получения КЭР начала и нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК». По закону предприятие должно получить разрешение до 2025 года. В прошлом году здесь заключили договор на оснащение автоматической системой мониторинга источника выбросов загрязняющих веществ — дымовой трубы технологической печи ВА-301 цеха №03 НПЗ.

На предприятии также провели детальное обследование источников выбросов для разработки технико-экономического обоснования инвестиций в проектирование и установку систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ.

Реформа пробуксовывает

Получение КЭР, отмечают специалисты, — длительный и сложный процесс, механизм не работает в полном объеме. В России экологическое разрешение имеют лишь 69 из 6,9 тыс. объектов, то есть 1%. Татарстан на фоне этих цифр выглядит куда лучше, в республике КЭР получили 10% объектов.

В прошлом году от РТ поступило 20 заявок, 12 заявлений взяты в работу, в восьми случаях пришел отказ еще на стадии подачи документов. Двум объектам КЭР не выдали.

— Получить КЭР смогут только те предприятия, на которых применены НДТ, а также нет превышения установленных нормативов по выбросам и сбросам. Если соответствие не достигнуто, компаниям необходимо будет разработать программу по повышению экологической эффективности. Ее рассматривает межведомственная комиссия при поддержке Экспертного сообщества по НДТ, — сообщил руководитель нижнекамского подразделения Росприроднадзора Василий Филиппов.

В прошлом году от РТ поступило 20 заявок, 12 заявлений взяты в работу, в восьми случаях пришел отказ еще на стадии подачи документов. Двум объектам КЭР не выдали

В этом году работа по получению КЭР в России, похоже, будет ускорена. Экспертам предстоит наблюдать целую серию ESG-трансформации промышленных предприятий.

— Внедрение наилучших доступных технологий и эколого-технологическая модернизация наряду с другими мерами должны косвенно помочь на 22% снизить совокупную массу выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с уровнем 2017 года. К 2025 году в стране не должно остаться городов с высоким и тем более очень высоким уровнем загрязнения воздуха, — сообщил «Реальному времени» член регионального штаба Народного фронта в Республике Татарстан Зуфар Юнусов.

Что касается итогов всей программы КЭР, отмечает эксперт, то говорить о них пока рано — это можно будет сделать в 2025 году, когда для флагманов как раз настанет дедлайн. К 2025 году будут актуализированы все справочники по НДТ и утверждены новые технологические показатели.

