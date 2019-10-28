ФНС недосчиталась каждого шестого рубля налогов самозанятых Нижнекамска

Первопроходцы нового налогового режима в столице нефтехимиков недоплатили в ФНС 269 тысяч рублей

Нижнекамские самозанятые выходят из тени, свои доходы в налоговой инспекции зарегистрировал уже 1881 человек. Но некоторые из подрабатывающих граждан уже успели угодить в долговую яму. Бюджет недосчитался 269 тыс. рублей по налогу на профессиональный доход. Об этом сегодня шла речь на еженедельной планерке руководителей в администрации города. Все подробности — в материале «Реального времени».



Самозанятые должники



С начала года самозанятые Нижнекамска заплатили налогов на 1,706 млн рублей. Как отметил в выступлении заместитель начальника МРИ ФНС Ленар Фассахутдинов, сотрудники налоговой инспекции провели обширную информационную кампанию и постарались усовершенствовать меры поддержки этой категории граждан.

— Инспекцией проводились семинары-совещания на градообразующих предприятиях города: «Нижнекамскнефтехиме», «ТАИФ-НК», ТЭЦ, «Нижнекамскшине», ТАНЕКО. Были созданы открытые классы в вузах, колледжах и 20 школах города, размещена информация в СМИ. Все это дало результаты. В рамках правового поля сейчас работает 1881 человек, — сообщил Фассахутдинов.

Работа в этом направлении, по его словам, будет продолжена и дальше. Тем более что резервов для дальнейшего привлечения самозанятых к регистрации еще немало. Особенно в таких сферах, как сдача жилья и другого имущества в аренду, оказание услуг по репетиторству, медицинской помощи на дому, автоперевозок и других. Налоговики обещают посодействовать всем, кто к ним обратится, окажут методологическую помощь.

Однако мало зарегистрироваться, важно и потом работать легально, а значит, платить налоги, а с этим уже есть проблемы. Среди самозанятых появились первые должники. На 1 октября по городу и району задолженность по налогу на профессиональный доход составила 269 тыс. рублей. К неплательщикам применяют меры взыскания.

Долги по налогам — более 800 миллионов

Ленар Фассахутдинов также подвел итоги работы налоговой службы в регионе. За 9 месяцев 2019 года в бюджет Нижнекамского муниципального района поступило 2,16 млрд рублей. Среди основных источников — налог на физических лиц — 1,149 млрд рублей, и земельный — 768 млн рублей.

— Отмечается снижение поступлений по земельному налогу. Это объясняется тем, что в 2010 году ООО «Профит» не осуществляло авансовых платежей. Процент выполнения годовых плановых назначений в бюджет составил 75,7%, — отметил заместитель начальника нижнекамской налоговой.

Основными должниками являются «Ресурс-Инвест» (долг составляет 68 млн 686 тыс.), «Химокам-Агро» — 29 млн 298 тыс., «Эко-Парк» — 16 млн 484 тыс. руб., и другие. Многие из этих предприятий находятся на стадии банкротства. Фото rt-online.ru

Общая же сумма задолженности по налогам в городе и районе составила 841,3 млн рублей. В консолидированный бюджет — 381,1 млн рублей.

— Основными должниками являются «Ресурс-Инвест» (долг составляет 68 млн 686 тыс.), «Химокам-Агро» — 29 млн 298 тыс., «Эко-Парк» — 16 млн 484 тыс. руб., и другие. Многие из этих предприятий находятся на стадии банкротства, — добавил Ленар Фассахутдинов.

Активная работа ведется по взысканию долгов с физических лиц. Сейчас на исполнении в нижнекамской налоговой инспекции находится 4 881 судебный приказ на сумму 50,246 млн рублей. Самым крупным неплательщиком является некий гражданин Абукаев. Он задолжал около 600 тысяч рублей.

Проштрафились в благоустройстве

Во второй части «делового понедельника» речь зашла о благоустройстве Нижнекамска. С начала года специальной комиссией рассмотрено около 2000 дел об административных правонарушениях. По словам начальника отдела мобилизационной подготовки и безопасности населения НМР Тимофея Николаева, чаще всего нарушения касаются правил уличной торговли, размещения наружной рекламы, несанкционированных свалок.

— В 878 случаях неправильно хранились отходы. Еще 185 протоколов составлены за размещение транспортных средств на озелененных территориях, из которых 183 — в отношении физических лиц, два — в отношении юридических лиц, — рассказал Тимофей Николаев.

По его словам, с начала года наложено штрафов на сумму 3,355 млн рублей. Большую часть из них (76,4%) уже взыскали. В работе с должниками задействованы судебные приставы-исполнители. С их помощью удалось собрать долгов еще на 415 тысяч рублей.