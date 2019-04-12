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«Нижнекамскнефтехим» выплатит дивиденды на 36,4 млрд рублей

10:17, 12.04.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» выплатит дивиденды на 36,4 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

В этом году «Нижнекамскнефтехим» направит на выплату дивидендов более 36,4 млрд рублей. Об этом стало известно на Годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось в головном офисе предприятия. Участие в нем приняли первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

В 2018 году выручка от реализации продукции выросла на 16% и достигла 189 млрд рублей. Было реализовано 716 тыс. тонн каучуков и 717 тыс. тонн пластиков, что больше показателей 2017 года. Предприятие достигло рекордных объемов выработки пластиков, бутилового каучука, бензола, пропилена, изопрена из изобутана, изопрена из изопентана. Индекс физического объема составил 103,2%.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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