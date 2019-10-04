В топ-1000 лучших менеджеров России вошли три управленца из Татарстана

В ежегодный рейтинг деловых лидеров страны включили руководителей «Нижнекамскнефтехима» и КАМАЗа

Опубликован «Топ-1000 российских менеджеров» — ежегодный престижный рейтинг Ассоциации менеджеров и ИД «КоммерсантЪ». Исследование признали эффективным инструментом оценки профессионализма менеджеров высшего звена в различных сферах: от промышленности до медиаиндустрии. Примечательно, что в этом году в рейтинг вошли три татарстанских деловых лидера — два управленца КАМАЗа и глава управления по корпоративной собственности «Нижнекамскнефтехима» Игорь Ларионов. Отметили татарстанских директоров за эффективную коммуникацию с органами власти и наладку отношений с внутренними стейкхолдерами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Тысяча лидеров

В ежегодные рейтинги ИД «КоммерсантЪ» преимущественно попадают руководители национальных корпораций — Сбербанка, ВТБ, «Росатома», «Газпрома», «Яндекса», Mail.ru Group, X5 Retail Group, РЖД и других компаний. В топ-1000 менеджеров также включают российские представительства мировых брендов уровня The Walt Disney Company, IBM и Visa Russia, аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России».

Региональных представителей в топах зачастую немного, а конечными бенефициарами большинства из попавших в топ «регионалов», как правило, являются крупнейшие отечественные частные инвесторы либо крупные холдинги. В числе завсегдатаев рейтинга управленцы из «Уралкалия» олигарха Дмитрия Мазепина, Уральского турбинного завода холдинга «Ротек», основным акционером которого является группа «Ренова» и ее владелец Виктор Вексельберг, Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко.

Любопытно, что второй год подряд в рейтинг входят управленцы из Башкирской электросетевой компании — но, если в 2018 году менеджеры занимали четыре позиции топа, в этом году только две. Отмечены были достижения председателя правления — генерального директора БЭСК Дмитрия Шароватова и директора по закупкам и логистике Анатолия Пискунова.

Второй год подряд в рейтинг входят управленцы из Башкирской электросетевой компании. В этом году в том числе отмечены достижения Дмитрия Шароватова. Фото rbtoday.ru

В 2019 году топ состоит из 12 объединенных рейтингов, каждый из которых выделил самых успешных управленцев разных направлений (от бизнес-лидеров, финансовых и маркетинговых директоров до асов по подбору персонала). Полный список «номинаций» в этом году выглядит так:

Бизнес-лидеры Топ-250 высших руководителей Топ-100 директоров по маркетингу Топ-100 коммерческих директоров Топ-100 финансовых директоров Топ-25 директоров по корпоративной социальной ответственности Топ-50 директоров по корпоративному управлению Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям Топ-100 директоров по персоналу Топ-50 ИТ-директоров Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок Топ-50 директоров по отношениям с органами власти

«Аудит достижений компании проводится без нашего участия»

Среди тысячи лучших управленцев России есть и трое представителей Татарстана (в прошлогоднем рейтинге был лишь один). Замгендиректора — начальник управления по корпоративной собственности «Нижнекамскнефтехима» Игорь Ларионов занял вторую строчку топа директоров по корпоративному управлению в отрасли «химическая промышленность».

Замгендиректора — начальник управления по корпоративной собственности «Нижнекамскнефтехима» Игорь Ларионов занял вторую строчку топа директоров по корпоративному управлению в отрасли «химическая промышленность». Фото kpfu.ru

— Могу предположить, что в оценку рейтинга «Коммерсанта» заложены принципы корпоративной культуры компании, «внешнее» отношение к ней акционеров и инвесторов. В прошлом году мы, например, разместили дебютный рейтинг биржевых облигаций на 15 млрд рублей. И это только те пункты, которыми непосредственно я занимаюсь, а огромный массив работы делается совместно, всей командой. Корпоративное управление ни в коем случае нельзя считать заслугой одного человека. Насколько этот рейтинг престижный, я вряд ли могу ответить, поскольку мое мнение все-таки будет субъективным. Но оценка независимых экспертов как минимум — признание заслуг всего предприятия на российском и международном уровне, особенно учитывая, что компании не предупреждаются об этом заранее, аудит достижений проводится без нашего участия, — подчеркнул в беседе с «Реальным временем» Игорь Ларионов.

Первую строчку того же топа в отрасли «машиностроение» заняла корпоративный директор КАМАЗа Жанна Халиуллина. Она же, к слову, была единственной представительницей Татарстана в аналогичном прошлогоднем рейтинге. Замгендиректора «КАМАЗа Михаил Матасов стал в этом году «номером один» в своей отрасли в топе «50 лучших директоров по отношениям с органами власти». «Реальное время» связалось с пресс-службой автогиганта, но оба победителя оказались на совещании и на момент подготовки материала ответить не смогли.

Замгендиректора КАМАЗа Михаил Матасов стал в этом году «номером один» в своей отрасли в топе «50 лучших директоров по отношениям с органами власти». Фото chelnyltd.ru

В 2017 году в число тысячи лучших менеджеров России попало целых пять татарстанских управленцев. Кроме уже знакомых представителей «Нижнекамскнефтехима» Игоря Ларионова и КАМАЗа Михаила Матасова, в «Топе-250 высших руководителей» была отмечена работа экс-замгендиректора — начальника управления собственности «Татнефти» Виктора Городнего и еще двух «камазовцев» — директора центра информационных и коммуникационных технологий Артема Головатого и директора по правовым вопросам Алексея Трубникова.

Сергей Хестанов эксперт по макроэкономике, советник гендиректора «Открытие Брокер», экономист, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте РФ Во-первых, любой рейтинг, и неважно, кто его готовил — «КоммерсантЪ» или кто-то другой, всегда в чем-то условен. Просто потому, что, когда рейтинги составляются, особенно, если это делается добросовестно, выделяют измеримые критерии, а уже на их основании составляются выборки компаний. Нюанс в том, что каких-либо универсальных критериев в природе не бывает, поэтому есть великое множество рейтингов и критериев. Есть показатели, которые более-менее нормально формализуются, например доходность на акционерный капитал, а есть те, которые формализуются нелегко, в частности таких критериев много в оценке эффективности менеджеров любого звена. Поэтому мне кажется, что самый здравый взгляд на этот рейтинг таков: он имеет право на жизнь, но не стоит его абсолютизировать. Человек, который изобретет однозначный критерий оценки менеджеров для начала получит нобелевскую премию по экономике, а потом очень интересные предложения. Поскольку такой критерий не может быть простым — существует слишком много задач, которые ставятся менеджеру собственниками компании, это порождает великое множество стратегий и еще более великое множество реализаций этих стратегий. «КоммерсантЪ» — уважаемое издание, и определенный здравый смысл в этом рейтинге есть, но, повторюсь, абсолютизировать не стоит.

Рустем Шайахметов экономист, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления УГНТУ, глава компании «Р-Инвест» Рейтинги во многом формальны, поскольку у нас достаточно закрытая экономика. Есть режиссеры, а есть актеры. Актеры всегда на виду, а режиссеров не всегда знают. Но, если в кинофильмах режиссер обязательно указывается в титрах, здесь мы зачастую его не видим. В более развитых странах ситуация с бизнесом более открытая, по ряду причин. Эффективность или неэффективность менеджера — понятие в принципе спорное. Как определяется эффективный менеджер? Управляемая им компания добивается определенных успехов. Но 80% этих успехов, как правило, достигается или не достигается в зависимости от трендов, существующих в данный момент на рынке. Если, допустим, у нас растет нефть, главное — не мешать добывать и продавать ее, рост у компании будет само собой. При спаде разные сектора экономики по-разному реагируют, и в разных регионах у разных секторов экономики реакция может быть также различной. Существует слишком большое количество параметров, которые нужно учесть для составления подобных рейтингов. Я ни в коей мере не хочу сказать о полной необъективности рейтинга, но в целом я считаю, что подобные рейтинги не рисуют картину нашей экономики.

Ольга Голыжбина