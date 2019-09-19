Нефтехимики завоевали бронзу на отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

С 11 по 14 сентября на базе Парка науки и искусств «Сириус» в Сочи состоялся первый отраслевой чемпионат профессионального мастерства для нефтехимических и нефтеперерабатывающих компаний — PetrochemSkills. Организатором масштабного мероприятия стало ПАО «СИБУР Холдинг» совместно с Союзом «Молодые профессионалы». Соревнования проходили по различным компетенциям отрасли, в трех участвовали нижнекамские нефтехимики и в каждой завоевали третье место.

Первый отраслевой чемпионат по нефтехимии

«Нижнекамскнефтехим» на отраслевом чемпионате представляли трое работников предприятия. Радик Аглямов выступил в компетенции «Ремонт технологического оборудования», Андрей Кукарин достойно показал себя в компетенции «Аппаратчик химических производств», сотрудница НТЦ Лейсан Муллакаева участвовала в компетенции «Лабораторный химический анализ». Вместе с ними в Сочи отправились профессиональные эксперты — сотрудники «Нижнекамскнефтехима» Артем Роменский, Мария Ильина и Наталья Фатхутдинова.

Борьба за лидерство разыгралась между такими крупными нефтехимическими гигантами, как «СИБУР», «Газпром нефть», «Роснефть», «Нижнекамскнефтехим» и «Танеко». В каждой компетенции было представлено более 10 участников. Результаты соревнований организаторы держали в секрете до самого конца.



Радик Аглямов, участник соревнований в компетенции «Ремонт технологического оборудования»

«Готовиться к этому чемпионату мы начали в конце июля. Подготовка шла сразу по нескольким направлениям. Никто не знал, какие нас ждут задания. Страшно было только на первых этапах соревнований, но в итоге мы поняли, что бояться нечего. Многое из того, что было представлено в модулях, мы выполняли на своих рабочих местах», — рассказывает Радик Аглямов, выступавший в компетенции «Ремонт технологического оборудования».



«Честно, даже не надеялась на призовое место. Очень обрадовалась, когда узнала, что попала в тройку победителей. Без поддержки наставников и руководства «Нижнекамскнефтехима» не удалось бы добиться такого высокого результата», — делится впечатлениями Лейсан Муллакаева.

Бесценный опыт и новые знакомства

Первым наставником в компетенции «Аппаратчик нефтехимических производств» у Андрея Кукарина стала инженер-технолог ПАО «Нижнекамскнефтехим» Наталья Фатхутдинова. До начала отраслевого чемпионата она помогала готовиться к предстоящим испытаниям, а в Сочи оценивала знаниях других конкурсантов.

«Чемпионат очень интересный. Он помог расширить кругозор, показал, что аппаратчик должен не только хорошо владеть практическими знаниями, но и теоретическими. Несмотря на то, что на одной площадке встретились работники одной отрасли, подход к выполнению заданий у всех был разный. Порой экспертам приходилось нелегко. Во время присвоения оценок шла настоящая борьба, бурное обсуждение, но все заканчивалось положительными нотками, чувством выполненного долга», — поделилась своими впечатлениями Наталья Фатхутдинова.

Благодаря усилиям своего наставника Андрей Кукарин стал бронзовым победителем отраслевого чемпионата. На «Нижнекамскнефтехиме» он работает с 2013 года, и когда поступило предложение принять участие в соревнованиях, согласился не раздумывая. Ведь в первую очередь — это обмен опытом, знакомство с новыми людьми.

Андрей Кукарин, бронзовый призер соревнований в компетенции «Аппаратчик химических производств»

«Я выступал в компетенции «Аппаратчик химических производств». Стояла задача достойно представить наше предприятие. Все, что от меня требовалось, выполнил. Хотелось бы, конечно, завоевать первое место, но, увы, в этот раз не получилось. Есть еще к чему стремиться», — рассказывает Андрей.



По словам нижнекамских нефтехимиков, на протяжении всего отраслевого чемпионата среди всех участников команда «Нижнекамскнефтехима» была самой сплоченной, ребята всегда старались помогать и поддерживать друг друга.

Полученный бесценный опыт и знания участники первого отраслевого чемпионата профессионального мастерства планируют внедрять на производстве «Нижнекамскнефтехима». Добавляют, что на достигнутом останавливаться не собираются, продолжат совершенствовать профессиональные навыки, чтобы в следующий раз подняться на первое место пьедестала почета.

Партнерский материал

