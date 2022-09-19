Денис Драгунский: «Многие думают, что наши дети сейчас не читают. Это не так»

В Нижнекамске прошел литературный фестиваль «Сила слова». Среди гостей были также Андрей Усачев и Нина Дашевская

Фото: Ирина Ященко

Нижнекамск при поддержке СИБУРа на 2 дня стал литературной столицей Татарстана. Известные писатели Андрей Усачев, Денис Драгунский и Нина Дашевская провели творческие встречи с жителями города. Пообщаться с гостями, сделать совместное фото, взять автограф мог каждый желающий. Праздник для любителей чтения прошел в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Чем еще удивил семейный фестиваль «Сила слова» — в репортаже «Реального времени».



«Сила слова» в Нижнекамске



То, что семейный литературный фестиваль «Сила слова» — главное культурное событие этой осени, стало понятно с первых минут его открытия. Сотни искушенных читателей пришли пообщаться с любимыми авторами. Андрей Усачев, Денис Драгунский, Нина Дашевская встречали горожан в холле Дома народного творчества, где расположился книжный маркет.



Здесь были представлены самые востребованные новинки российских издательств: «Самокат», «Альпина Паблишер», «Карьера Пресс», «Розовый жираф», «Абрикобус» и «КомпасГид». К участию были приглашены и татарские издательства.



— Мы представляем издательство «КомпасГид» из Москвы. У нас преимущественно детская, подростковая литература на такие сложные темы, как буллинг, война. Недавно открыли фэнтэзи линейку, чтобы рассказывать старшим подросткам о непростых темах через мифические сюжеты. Главные наши хиты — «Сахарный ребенок», французский бестселлер «Коричневое утро» о влиянии фашизма на общество. Если вы не знаете, как говорить с ребенком на непростые темы, тогда вам к нам, — сказал Александр Лазарев, специалист по работе с блогерами и издательствами.



«Радоваться надо жизни. Это самая главная мысль»

Особый интерес у нижнекамцев вызвали книги Дениса Драгунского, сына знаменитого Виктора Драгунского. Именно он является прототипом того самого мальчика Дениски Кораблева из рассказов отца. Известный писатель любезно расписывался на обложках книг, фотографировался и отвечал на интересующие вопросы.



— У меня необычная судьба. Я, Драгунский Денис Викторович, с одной стороны, прототип знаменитого литературного персонажа Дениски, а с другой стороны — сам автор 25 книг. Сегодня у меня будет два выступления. На первом я расскажу детям, что правда, а что вымысел в «Денискинах рассказах». Второе выступление будет адресовано взрослому читателю. Я поведаю об искусстве новеллы, — рассказал в интервью «Реальному времени» Денис Драгунский.



На официальной церемонии открытия гостей фестиваля «Сила слова» нижнекамцы приветствовали громкими аплодисментами

Он также подчеркнул, что очень любит путешествовать по городам, общаться с читателями в непринужденной обстановке.



— Мне очень нравится идея ездить по России вместе с друзьями писателями, журналистами, педагогами и рассказывать людям о литературе. Многие думают, что наши дети сейчас не читают. Это не так. Гаджеты потихоньку уходят на второй план. Когда я езжу в метро, вижу, что 15 детей читают книги, а я один «сижу» в айфоне, — с улыбкой говорит писатель.



По его словам, приучать детей к чтению не стоит. Глядя на читающих родителей, ребенок сам возьмет книжку. С ним согласен не менее известный детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий, автор и исполнитель песен Андрей Усачев.



На литературном фестивале «Сила слова» он совестно с Галиной Дядиной представил программу «Что можно делать с облаками?». Нижнекамцы слушали стихи, песни и даже подпевали авторам.



— Радоваться надо жизни. Это самая главная мысль, которую хочется донести до зрителей. Детям — не обижать взрослых. Взрослым — детей. Стараться жить по возможности, так как велит сердце. Мы очень часто поступаем не в те институты, не на те работы, а некоторые женятся не на тех людях. Надо пытаться не обижать этот мир, стараться жить комфортно, — уверен Андрей Усачев.



Он отметил, что Нижнекамск похож на его родной город Зеленоград — компактной застройкой, широкими проспектами и зелеными насаждениями.



— Нижнекамскому читателю хочу пожелать, как и всякому другому, чтобы он знал, что интересные книжки есть. Что писатели — это не всегда скучно. Чтобы он был не только читателем, но и спортсменом, рыбаком. Чтобы у каждого была полноценная жизнь. Если мы будем с утра до вечера читать, то кто же будет трудиться, — с юмором сказал Андрей Усачев.



Андрей Усачев отметил,что Нижнекамск похож на его родной город Зеленоград — компактной застройкой, широкими проспектами и зелеными насаждениями

«Нижнекамск принимает у себя проект, наполненный смыслом»



На официальной церемонии открытия гостей фестиваля «Сила слова» нижнекамцы приветствовали громкими аплодисментами. Особую благодарность организаторам мероприятия выразил Айзат Махмутов, заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по социальным вопросам.



— Хотел бы поблагодарить СИБУР за активность, социальную инициативу, которую проявила компания. Такие фестивали в нашем городе нужно проводить чаще. Мы внедряем свою грантовую историю в культурно-образовательные проекты. Поэтому всех настраиваю на плодотворную, образовательную активность. Большое спасибо. Успехов всем, — обратился он к зрителям.



Станислав Матвиенко, руководитель службы по работе с государственными органами по РТ СИБУРа, отметил, что «Сила слова» — отличная возможность интересно провести время для всей семьи.



— Существует проблема семейного досуга. У детей одна программа, у родителей — другая. Иногда всем бывает скучно. Очень рады, что существует формат книжного фестиваля, который выступает объединяющим фактором для всех категорий. Благодаря программе «Формула хороших дел» СИБУРа состоялось это мероприятие. Нижнекамск принимает у себя проект, наполненный смыслом. Компания вкладывает в развитие города и его жителей, — подчеркнул он.



Гости фестиваля не раз признавались в любви к Нижнекамску

Высокий уровень образования нижекамцев, богатый книжный фонд Центральной библиотечной системы отметила руководитель агентства социального маркетинга, директор фестиваля «Сила слова» Людмила Ильинова:



— Я рада, что в зале так много людей. Я счастлива оказаться на этой сцене. «Сила слова» впервые проводится в Нижнекамске. Основная задача фестиваля — создать уникальное пространство, которое сподвигнет жителей Нижнекамска купить книги, познакомиться с писателями, поучаствовать в мастер-классах. Хочется отметить, что в вашем городе очень хорошая центральная библиотека и высокопрофессиональный директор, который болеет за свое дело душой.



В этот день гости фестиваля не раз признавались в любви к Нижнекамску. По словам писателей, возможность участвовать в различных фестивалях влияет на качество жизни людей, их эмоциональное состояние, повышение общего уровня культуры в регионе.



После открытия фестиваля, параллельно с творческими встречами, прошли мастер-классы, театр теней, лекция о Гарри Поттере, аниме и манге, серия театрально-литературных активностей. В этот же день нижнекамцы пообщались со знаменитой детской писательницей Ниной Дашевской.



— Мой любимый возраст 12, 13, 14 лет. В это время появляются вопросы, на которые мы, взрослые, отвечаем всю жизнь. Это очень интересный возраст, люди быстро меняются. Я не могу сказать, что пишу для подростков, скорее всего мой главный герой — подросток. Со своими читателями я буду говорить о главном герое. О том, каким они его видят, кто был бы им интересен, — рассказала Дашевская.



«Все начинается к картинок, а потом просыпается любовь к литературе»



Не менее насыщенная программа ждала горожан на второй день фестиваля «Сила слова». В воскресенье состоялась дискуссия на тему «Зачем нужна современная литература» — модератором стал Шамиль Идиатуллин, а также лекция о Михаиле Булгакове, финал конкурса чтецов, спектакль «Про мою маму и меня», кино-лекция «Федор Достоевский в поп-культуре», мастер-класс по театральному искусству, театр теней



Для учителей русского языка и литературы прошла педагогическая лаборатория, участники которой подробно поговорили о литературе, чтении и новых подходах в образовании.



Долгожданным и незабываемым моментом фестиваля стала творческая встреча с Алексеем Сальниковым, получившим всероссийскую известность с выходом романа «Петровы в гриппе и вокруг него». Кроме этого, перед зрителями выступила популярная писательница Юлия Кузнецова. Она известна читателю по трилогии «Первая работа» и как автор повестей «Дом П», «Выдуманный жучок», «Где папа?» и других.



Не менее насыщенная программа ждала горожан на второй день фестиваля «Сила слова»

Среди зрителей фестивали была Наталья Зарипова с сыном Артемом. Мальчик с интересом слушал писателей, разглядывал детские книги. Особенно второкласснику понравилась яркая энциклопедия про динозавров, а также мастер-классы и конкурс-чтецов.



— Это отличная возможность выйти из дома. Драгунский писатель моего детства. Я читала его книги. Хотелось познакомиться с его сыном Денисом Драгунским. Думаю, что после этого фестиваля мы достанем книгу «Денискины рассказы» и обязательно прочтем ее всей семьей, — поделилась впечатлениями Наталья Зарипова.



Малик Миннегалиев, несмотря на свой юный возраст, любит читать стихи Виктора Драгунского. Школьник пришел на фестиваль вместе с мамой, чтобы познакомиться с сыном автора.



— В последний раз мы читали «Тайны становятся явным», — признался он.



Учитель русского и литературы Оксана Ведяева, не скрывая эмоции, сказала, что встреча с любимыми писателями надолго останется в памяти. Завтра она обязательно расскажет о ней своим ученикам.



— Приятно, что много людей пришли на фестиваль «Сила слова». Родители приучают детей к чтению. Дети интересуются книгами. Все начинается к картинок, а потом просыпается любовь к произведениям, литературе, — заключила она.



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