Путин подписал указ о присвоении медали ордена бывшему замгендиректору «Нижнекамскнефтехима»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами Российской Федерации. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» присвоена бывшему заместителю генерального директора по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рустаму Ахметову. Он проработал на «Нижнекамскнефтехиме» до начала 2019 г.

Кроме этого, почетных наград удостоились еще два представителя Татарстана. Генеральный директор нефтяной компании ЗАО «Алойл» Риф Вафин получил почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ». Учителю общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» Наталье Сафиуллиной присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».