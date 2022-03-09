Юристы «Нижнекамскнефтехима» получили высокую оценку

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Правовой журнал Legal Insight подвел итоги исследования «THE CASE by Legal Insight. Изменившие правовую реальность». Цель масштабного проекта — определить лучшие юридические кейсы, повлиявшие на право, экономику и общество в 2021 году. Его участниками стали более 50 представителей компаний крупного и среднего бизнеса. Всего было рассмотрено 500 проектов в 15 номинациях. В двух из них отмечены специалисты юридического управления «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР.

Правоведы предприятия представили свои лучшие практики в номинации «Досудебное урегулирование споров года». В частности, речь шла об опыте этой деятельности с Федеральной налоговой службой. В результате проведенной работы, ФНС приняло решение об отказе в привлечении к ответственности «Нижнекамскнефтехима» по обратным акцизам и без каких-либо доначислений.

Этим примером юристы предприятия пытались донести информацию о том, насколько важно изменить ситуацию с мирным урегулированием споров в России — поощрить стороны к поиску путей, использовать все имеющиеся возможности для решения спора. Результаты исследования THE CASE by Legal Insight подтвердили правильность вектора юристов СИБУРа на досудебное урегулирование споров.



В другой номинации «Юристы за лучший мир» эксперты исследования и редакция журнала Legal Insight отметили личный вклад начальника юридического управления Айдара Султанова в борьбе с ложью в судебном процессе. На эту тему начиная с 2019 года он опубликовал 21 статью. «Нижнекамскнефтехим» обращался в Конституционный суд РФ по данному вопросу, но обращение было отклонено по формальным основаниям.



Наконец, в марте 2021 года Верховный суд РФ в Определении СКЭС ВС РФ признал, что ложь может являться процессуальным юридическим фактом, порождающим право на пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. На данное Определение уже активно ссылаются.