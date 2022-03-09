Юристы «Нижнекамскнефтехима» получили высокую оценку
Правовой журнал Legal Insight подвел итоги исследования «THE CASE by Legal Insight. Изменившие правовую реальность». Цель масштабного проекта — определить лучшие юридические кейсы, повлиявшие на право, экономику и общество в 2021 году. Его участниками стали более 50 представителей компаний крупного и среднего бизнеса. Всего было рассмотрено 500 проектов в 15 номинациях. В двух из них отмечены специалисты юридического управления «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР.
Правоведы предприятия представили свои лучшие практики в номинации «Досудебное урегулирование споров года». В частности, речь шла об опыте этой деятельности с Федеральной налоговой службой. В результате проведенной работы, ФНС приняло решение об отказе в привлечении к ответственности «Нижнекамскнефтехима» по обратным акцизам и без каких-либо доначислений.
Этим примером юристы предприятия пытались донести информацию о том, насколько важно изменить ситуацию с мирным урегулированием споров в России — поощрить стороны к поиску путей, использовать все имеющиеся возможности для решения спора. Результаты исследования THE CASE by Legal Insight подтвердили правильность вектора юристов СИБУРа на досудебное урегулирование споров.
В другой номинации «Юристы за лучший мир» эксперты исследования и редакция журнала Legal Insight отметили личный вклад начальника юридического управления Айдара Султанова в борьбе с ложью в судебном процессе. На эту тему начиная с 2019 года он опубликовал 21 статью. «Нижнекамскнефтехим» обращался в Конституционный суд РФ по данному вопросу, но обращение было отклонено по формальным основаниям.
Наконец, в марте 2021 года Верховный суд РФ в Определении СКЭС ВС РФ признал, что ложь может являться процессуальным юридическим фактом, порождающим право на пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. На данное Определение уже активно ссылаются.ПромышленностьНефтехимия Татарстан Нижнекамскнефтехим
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым