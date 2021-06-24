«Похожий проект мы делали в Тобольске»: представители НИПИГАЗа впечатлились этиленником «Нижнекамскнефтехима»
Строительную площадку нового олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн в год ПАО «Нижнекамскнефтехим» посетила рабочая делегация ведущего российского центра по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством НИПИГАЗ. Представители НИПИГАЗ уже занимались подобными проектами и высоко оценили организацию работ на ЭП-600.
Оборудование поступает в режиме нон-стоп
На площадке нового завода ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» стройка в самом разгаре — ведутся работы по монтажу подземных сетей, продолжаются бетонные работы и монтаж металлоконструкций, оборудования, трубопроводов. На базах «Гемонта» изготавливают, красят трубные узлы, из которых впоследствии на площадке будут смонтированы трубопроводы. Продолжается строительство основных зданий — это аппаратные, электрические подстанции и операторная. Ведутся работы по монтажу факела, градирни.
Строительно-монтажные работы реализованы на 20%. На печах пиролиза прогресс более ощутимый — сделано уже более трети от запланированного объема: ведется сборка не только металлоконструкций, но и внутренней футеровки. Начаты подготовительные работы для установки в проектное положение паробарабанов, после чего начнется обвязка трубопроводами.
Четверть работ по прокладке подземных трубопроводов на площадке комплекса уже выполнена. Персонал подрядной организации устанавливает оборудование будущего завода «Этилен-600».
— Оборудование поступает нон-стоп в режиме 24/7 — мы его принимаем, осуществляем таможенную очистку и входной контроль, и затем отдаем в монтаж. Всего по проекту 1924 единицы оборудования, поставлены в соответствии с графиком тысяча единиц оборудования, из них смонтированы 274 единицы, — говорит директор строящегося комплекса Ленар Нагимуллин.
На новом комплексе будет создано более 600 рабочих мест. Инженерно-технические работники уже набраны. Во второй половине текущего года будет набираться полевой персонал — аппаратчики, машинисты, слесаря. Основной упор будет сделан на специалистов, которые уже работают на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Однако двери открыты и для выпускников нижнекамских учебных заведений — они смогут устроиться на ЭП-600 после стажировки на действующем заводе по производству этилена и получения первичных навыков.
«Мы — единственные в России, кто перерабатывает такой вид сырья»
С ходом строительных работ ознакомилась рабочая делегация ведущего российского центра по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством НИПИГАЗ.
Директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин провел экскурсию и рассказал о нюансах ведущихся строительно-монтажных работ и особенностях реализации уникального проекта.
— Мы — единственные в России, кто перерабатывает такой вид сырья — прямогонный бензин. Мы производим из него этилен, пропилен, бутадиен, бензол. Ключевой особенностью проекта является нахождение в структуре локальных очистных сооружений, которые позволяют очищать технологическую воду и обратно возвращать в процесс. Также в составе производства будет эксплуатироваться факел бездымного горения и инсинератор для сжигания тяжелых остатков. Такая организация технологического процесса принесет существенную экономическую пользу и минимизирует вредное влияние на экологическую обстановку, — отметил он.
Гости из НИПИГАЗ уже занимались подобными проектами и высоко оценили организацию работ на ЭП-600.
— Интересный проект. Похожий проект на 2 млн тонн мы делали в Тобольске. Здесь 600 тысяч. Я думаю, что все получится. В процессе строительства участвуют компании с мировым именем — подрядная организация Linde и субподрядная Gemont. В заявленные сроки завод будет построен. Наш научно-исследовательский и проектный институт будет помогать всеми своими компетенциями, чтобы проект был запущен в срок, — Сергей Чекалин, исполнительный директор компании АО «НИПИГАЗ»:
Рабочий визит НИПИГАЗ подчеркивает значительность реализуемого проекта в структуре «Нижнекамскнефтехима». Подобные визиты позволяют обеспечить надежную базу для обмена опытом и информационного партнерства, подкрепить положительную репутацию ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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