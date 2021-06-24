«Похожий проект мы делали в Тобольске»: представители НИПИГАЗа впечатлились этиленником «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнетехим»

Строительную площадку нового олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн в год ПАО «Нижнекамскнефтехим» посетила рабочая делегация ведущего российского центра по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством НИПИГАЗ. Представители НИПИГАЗ уже занимались подобными проектами и высоко оценили организацию работ на ЭП-600.

Оборудование поступает в режиме нон-стоп



На площадке нового завода ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» стройка в самом разгаре — ведутся работы по монтажу подземных сетей, продолжаются бетонные работы и монтаж металлоконструкций, оборудования, трубопроводов. На базах «Гемонта» изготавливают, красят трубные узлы, из которых впоследствии на площадке будут смонтированы трубопроводы. Продолжается строительство основных зданий — это аппаратные, электрические подстанции и операторная. Ведутся работы по монтажу факела, градирни.



Строительно-монтажные работы реализованы на 20%. На печах пиролиза прогресс более ощутимый — сделано уже более трети от запланированного объема: ведется сборка не только металлоконструкций, но и внутренней футеровки. Начаты подготовительные работы для установки в проектное положение паробарабанов, после чего начнется обвязка трубопроводами.



Четверть работ по прокладке подземных трубопроводов на площадке комплекса уже выполнена

Четверть работ по прокладке подземных трубопроводов на площадке комплекса уже выполнена. Персонал подрядной организации устанавливает оборудование будущего завода «Этилен-600».



— Оборудование поступает нон-стоп в режиме 24/7 — мы его принимаем, осуществляем таможенную очистку и входной контроль, и затем отдаем в монтаж. Всего по проекту 1924 единицы оборудования, поставлены в соответствии с графиком тысяча единиц оборудования, из них смонтированы 274 единицы, — говорит директор строящегося комплекса Ленар Нагимуллин.



На новом комплексе будет создано более 600 рабочих мест. Инженерно-технические работники уже набраны. Во второй половине текущего года будет набираться полевой персонал — аппаратчики, машинисты, слесаря. Основной упор будет сделан на специалистов, которые уже работают на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Однако двери открыты и для выпускников нижнекамских учебных заведений — они смогут устроиться на ЭП-600 после стажировки на действующем заводе по производству этилена и получения первичных навыков.

На новом комплексе будет создано более 600 рабочих мест. Инженерно-технические работники уже набраны

«Мы — единственные в России, кто перерабатывает такой вид сырья»



С ходом строительных работ ознакомилась рабочая делегация ведущего российского центра по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством НИПИГАЗ.

Директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин провел экскурсию и рассказал о нюансах ведущихся строительно-монтажных работ и особенностях реализации уникального проекта.



— Мы — единственные в России, кто перерабатывает такой вид сырья — прямогонный бензин. Мы производим из него этилен, пропилен, бутадиен, бензол. Ключевой особенностью проекта является нахождение в структуре локальных очистных сооружений, которые позволяют очищать технологическую воду и обратно возвращать в процесс. Также в составе производства будет эксплуатироваться факел бездымного горения и инсинератор для сжигания тяжелых остатков. Такая организация технологического процесса принесет существенную экономическую пользу и минимизирует вредное влияние на экологическую обстановку, — отметил он.



Гости из НИПИГАЗ уже занимались подобными проектами и высоко оценили организацию работ на ЭП-600.



С ходом строительных работ ознакомилась рабочая делегация ведущего российского центра по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством НИПИГАЗ

— Интересный проект. Похожий проект на 2 млн тонн мы делали в Тобольске. Здесь 600 тысяч. Я думаю, что все получится. В процессе строительства участвуют компании с мировым именем — подрядная организация Linde и субподрядная Gemont. В заявленные сроки завод будет построен. Наш научно-исследовательский и проектный институт будет помогать всеми своими компетенциями, чтобы проект был запущен в срок, — Сергей Чекалин, исполнительный директор компании АО «НИПИГАЗ»:



Рабочий визит НИПИГАЗ подчеркивает значительность реализуемого проекта в структуре «Нижнекамскнефтехима». Подобные визиты позволяют обеспечить надежную базу для обмена опытом и информационного партнерства, подкрепить положительную репутацию ПАО «Нижнекамскнефтехим».

