Оберегая природу: «Нижнекамскнефтехим» установил фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой тары

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

По статистике, каждый россиянин производит в год более 400 кг отходов, а площадь полигонов в стране уже составляет более 4 млн га. К 2024 году в России планируется снизить долю материалов, вывозимых на свалки, и увеличить объем перерабатываемого мусора. Но без сортировки из отходов можно извлечь лишь от 3 до 5% вторсырья. Другое дело — фандоматы. С их помощью на вторичную переработку можно отправить до 90% тары. ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало одним из первых предприятий в Нижнекамске, которое реализует пилотный проект по раздельному сбору мусора. В своих подшефных учебных заведениях нефтехимики установили шесть фандоматов, еще два — на территории компании.

Пластиковые бутылки в обмен на баллы и призы

Первое знакомство с необычным устройством под названием «фандомат» состоялось у учащихся подшефной школы №36. Здесь прошла торжественная линейка, где третьеклассникам в игровой форме показали, как работает уникальное оборудование.

В начале встречи заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов поинтересовался у ребят, что они знают о «Нижнекамскнефтехиме»

В начале встречи заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов поинтересовался у ребят, что они знают о «Нижнекамскнефтехиме».

— Поднимайте руки, не стесняйтесь, — обратился он к школьникам.

— «Нижнекамскнефтехим» — это группа заводов, которая делает полезные продукты, — уверенно сказал ученик третьего класса.

— Это очень большое предприятие. Оно имеет популярность и в Европе, и в России, но больше всего в Татарстане, — ответил другой.

— Молодцы, — поддержал ребят Родион Булашов. — А теперь поднимите руки те, у кого родители работают в «Нижнекамскнефтехиме».

В зале взметнулся лес рук. Оказалось, что у большинства детей мама или папа трудятся на нефтехимическом предприятии.

Оказалось, что у большинства детей мама или папа трудятся на нефтехимическом предприятии

Главное — научить детей беречь природу

Родион Булашов рассказал ребятам, что нефтехимики пришли в школу с ответственной экологической миссией. На первом этаже они установили фандомат, который принимает использованные пластиковые бутылки и алюминиевую тару для дальнейшей переработки.

— «Нижнекамскнефтехим» уделяет огромное внимание проблемам экологии. Большая работа была проделана в рамках реконструкции биологических очистных сооружений, строительства и модернизации станции очистки воды и не только. Сегодня мы хотим рассказам юным нижнекамцам о современных технологиях, которые помогают беречь природу. В школе №36 мы открываем первый фандомат, приобретенный на средства «Нижнекамскнефтехима», — сказал Родион Булашов.

На первом этаже в школе нефтехимики установили фандомат, который принимает использованные пластиковые бутылки и алюминиевую тару для дальнейшей переработки

После чего он предложил ребятам пройти к фандомату и проверить его работу. Школьники с интересом клали в устройство пластиковые бутылки и алюминиевые банки. В ответ фандомат выдавал специальный талончик, на котором крупными буквами написаны слова благодарности за сохранение природы, а также указано количество баллов, полученных за использование оборудования. За пластиковую тару фандомат начисляет 1 балл, за алюминиевую — 2.

В будущем классы, набравшие наибольшее количество баллов, получат призы.

— Пластик — это искусственно созданный материал. Он нужен для людей, которые, к сожалению, отходы используют нерационально. Реки и озера загрязнены пластиком. Сегодня весь мир учится разделять мусор. Мы очень рады, что «Нижнекамскнефтехим» дал возможность приучать детей с первого класса беречь природу. Для нас главное не количество бонусов и призы, а то, что дети будут учиться сохранять окружающую среду, — отмечает директор школы №36 Александра Офицерова.

Собранный пластик пойдет на вторичную переработку

Фандомат в течение двух недель будет работать в тестовом режиме, чтобы определить объем принимаемой тары, сроки заполняемости и вывоза содержимого специальной компанией для отправки отходов на дальнейшую переработку.

— Современные тренды, такие как циклическая экономика, говорят о том, что все материалы в дальнейшем должны быть переработаны. Сегодня мы наглядно показываем, как это происходит. «Нижнекамскнефтехим» — крупнейшее нефтехимическое предприятие, производящее в том числе пластик, и благодаря фандоматам можно уйти в нулевой цикл захоронения, — подчеркнул Родион Булашов.

Цель экологической акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» — с юного возраста научить молодое поколение собирать мусор раздельно и возвращать его во вторичный оборот

По его словам, еще одна цель экологической акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» — с юного возраста научить молодое поколение собирать мусор раздельно и возвращать его во вторичный оборот, спасая планету от загрязнения бытовыми отходами.

Аппараты по приему использованной алюминиевой и пластиковой упаковки для ее последующей переработки (ресайклинга) нефтехимики также установили в средних школах №25, 32, 36, 37, лицее №35, колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева, в главном административном здании заводоуправления ПАО «Нижнекамскнефтехим» и поликлинике «СОГАЗ».

Партнерский материал