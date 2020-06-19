«Нижнекамскнефтехим» ко Дню медицинского работника передал районной больнице более 30 тыс. масок

Очередная партия защитных масок от ПАО «Нижнекамскнефтехим» была передана сотрудникам Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Это подарок от нефтехимиков ко Дню медицинского работника, который состоится 21 июня.

— Мы поздравляем ваш коллектив с профессиональным праздником, с Днем медицинского работника. В первую очередь мы желаем крепкого здоровья, чтобы мы быстрее прошли этот сложный период с наименьшими потерями. Желаем каждому работнику здравоохранения добра, благополучия, семейного тепла, чтобы все в жизни получалось так, как задумали, — поздравила собравшихся помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина.

— Действительно, у наших сотрудников героический труд, без отдыха. Они согласны на все, чтобы помочь людям. Поэтому благодарим вас за такую заботу. Самое важное, чтобы наши доктора не заболели. Мы получаем все самое лучшее, самое качественное. Огромное спасибо, — поблагодарил главный врач НЦРМБ Хабибулла Ахмедов.



Средства индивидуальной защиты будут переданы медикам и пациентам НЦРМБ.



Всего в период пандемии нефтехимики передали социальным, медицинским, спортивным и образовательным учреждениям города и республики более 230 тысяч защитных масок.

