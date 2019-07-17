Полиэтилен «Нижнекамскнефтехима» стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ»

Фото: Максим Платонов

Продукция ПАО «Нижнекамскнефтехим» вошла в число лучших товаров Республики Татарстан по итогам конкурса «Лучшие товары и услуги РТ», проводимого в рамках Программы «100 лучших товаров России». По решению экспертной комиссии звание лауреата республиканского конкурса присуждено линейному полиэтилену низкой плотности (ЛПЭНП) марки РЕ5118QM. Он был разработан специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» для производства стретч-пленок повышенной прочности с улучшенной поверхностью. Данная марка имеет улучшенную перерабатываемость, обеспечивающую высокое качество пленок, хорошую растяжимость, защиту от повреждений и загрязнений, а также высокую прозрачность.

Еще два продукта компании: полистирол общего назначения (поливинилбензол) марки ПСОН-25FEB и бромбутилкаучук марки 232 удостоены дипломов I степени. Победа на республиканском конкурсе дает «Нижнекамскнефтехиму» право представить данную продукцию в федеральном туре соревнования в рамках Программы «100 лучших товаров России». Ее результаты станут известны в декабре.

В конкурсе «Лучшие товары и услуги РТ» акционерное общество участвует с 2013 года. За это время компания номинировала 31 продукт. Из них девять становились лауреатами, 22 — дипломантами I степени.

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