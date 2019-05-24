Память о защитниках: поисковый отряд «Нефтехимик» поднял останки 62 бойцов

Фото: предоставлено поисковым отрядом «Нефтехимик»

После весенней экспедиции поисковый отряд «Нефтехимик» ищет родственников двух бойцов. Их останки обнаружили на месте боев в Волгоградской области. Всего за время вахты поисковики подняли останки 62 солдат: личность одного удалось установить по медальону, второго — по именной фляжке. Обо всем подробнее — в материале.

Поисковики ищут родственников двух солдат

Отправляться на место сражений Великой Отечественной войны перед каждым Днем Победы — для поисковиков традиция. В день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поисковый отряд «Нефтехимик» «Нижнекамскнефтехима» вернулся с весенней «Вахты Памяти». Почти 3 недели нефтехимики провели в степях возле села Самофаловка Волгоградской области. Здесь во время обороны Сталинграда проходили ожесточенные бои.

Раскопки поисковики вели на глубине до полутора метров. Первые останки были обнаружены уже на второй день экспедиции. Всего за время работы подняли останки 62 солдат. У одного из бойцов был найден медальон, по которому удалось установить личность погибшего. Им оказался 43-летний красноармеец из Тульской области. Еще у одного бойца была обнаружена именная фляжка, у другого — отличительные знаки младшего лейтенанта. Подобные находки поисковики считают особенно ценными, поскольку они дают шанс установить личность погибшего и найти родственников.

— Уже на второй день мы нашли одного бойца, а от него через 10 метров лежал еще один. В метрах двадцати были еще 10 погибших. В итоге на маленьком участке, на расстоянии менее 50 метров мы обнаружили останки 14 погибших солдат. Сейчас сложно говорить, но скорее всего, это было место боя, после которого погибших солдат как смогли, так и захоронили, — рассказала руководитель поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова.

Рядом с останками бойцов обнаружили четыре медальона, один из которых был в хорошем состоянии. Теперь поисковики ищут родственников Михаила Петровича Бочарова, который родился в 1899 году в Тульской области и пропал без вести во время Сталинградской битвы в ноябре 1942 года.

— На момент, когда он пропал, ему было 43 года. Скорее всего, у него были дети, и мы надеемся, что в ближайшее время найдем его родственников, — продолжила Ольга.

Первые останки поисковики обнаружили уже на второй день экспедиции

Остальные медальоны оказались утраченными: в них попала влага и бумага истлела. Также была найдена фляжка, помеченная фамилией «Качкин». Проанализировав записи фамилии в документах во время боевых действий и по расположению частей Красной Армии, удалось установить данные бойца. Им оказался солдат из Ростовской области Кашарского района Тимофей Васильевич Качкин 1905 года рождения, который пропал без вести в октябре 1942 года

«Если боец был молодой и детей не было, то сложно искать»

Поисковый отряд «Нефтехимик» был создан в 2004 году, за это время участники подняли останки более 800 солдат. Было найдено 35 медальонов и личных вещей, по которым удалось установить родственников 12 бойцов.

— Иногда получается найти близких сразу во время экспедиции. Как-то мы обнаружили останки бойца и по ложке установили его данные. Это был Павел Пантелеевич Чалых из Алтайского края. Буквально через 2 дня нашли его дочь, проживавшую в том же доме, откуда отец уходил на фронт. А есть такие вещи и медальоны, по которым уже лет 8 не можем найти близких. Если боец был молодой и детей не было, то сложно искать, — объяснила руководитель поискового отряда «Нефтехимик».

Останки, по желанию родных, поисковики нередко отвозят на родину солдата, чтобы его захоронили на родной земле.

— Как-то в Смоленской области, мы нашли обгоревший орден «Красной Звезды». По предположениям награда была утеряна во время боя. Вернувшись из экспедиции, начали поиск хозяина награды и его родственников. Благодаря поисковому братству имя неизвестного солдата установили быстро: выяснили, что орден принадлежал Василию Давыдовичу Першину 1916 года рождения. В сентябре 1943 года он погиб в бою — сгорел вместе с экипажем в танке. Василий Давыдович был представлен к ордену «Красной Звезды» — награду ему вручили 13 сентября, а 15 сентября он погиб в двухстах километрах от дома. Родственники знали, что он пал на смоленской земле, но не знали, где конкретно. Встретившись с родными Василия Першина для передачи ордена, мы ездили на место гибели экипажа, установили поминальную табличку. Теперь, когда едем в Смоленскую область на раскопки, всегда стараемся посетить это место и поклониться героям, — рассказала Ольга.

С 2004 года поисковым отрядом было найдено 35 медальонов и личных вещей бойцов

«Люди не ездят в экспедицию ради романтики»

В этом году в экспедицию отправились 25 человек, двое из которых новички. Ольга говорит, что «на раскопки ездят либо один раз, либо надолго».

— Можно быть каким угодно романтиком, но вряд ли простой человек приедет в эти леса и поля, если у него нет глубокого смысла убеждения в необходимости этой очень тяжелой работы, нет чувства долга — помнить о тех простых воинах, останки которых не погребены, — уверена Ольга.

Сейчас около половины участников экспедиции — это люди, которые пришли в отряд практически сразу после его основания и ездят регулярно.

— Эта работа не из легких, в день приходится проходить почти по 10 километров. Когда возвращаешься в лагерь, то надо воды натаскать, дров нарубить. Это очень тяжелая работа и люди не ездят в экспедицию ради романтики, — говорит Ольга.

Весенняя экспедиция прошла возле села Самофаловка Волгоградской области

Поисковый отряд создан при ПАО «Нижнекамскнефтехим». Деятельность отряда — одно из направлений патриотического воспитания молодого поколения в рамках молодежной политики предприятия. В его составе — работники компании и студенты подшефных учебных заведений, всего 25 человек. Компания со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку в важной и нужной работе поискового отряда «Нефтехимик». На каждую экспедицию выделяется автобус, средства на продукты питания, а также оказывается друга помощь.

— Выделение автобуса — это огромная помощь, она стоит немалых затрат для предприятия, но я считаю, что вложения не нужно оценивать в денежном эквиваленте, а нужно понимать, что это на благое дело. И это дело находит понимание руководства компании, нашего отдела по работе с молодежью. Выезжая в экспедицию, поисковики ставят цель: найти, поднять, захоронить и, по возможности, установить личности погибших в Великой Отечественной войны солдат, — рассказала руководитель поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова. — Мы благодарны им за то, что живем. Когда мы стоим со свечками над прахом солдат, то не важно, кто лежит в братской могиле, какой он был национальности, мы всем отдаем честь. Они бились за Родину до последнего, и благодаря им мы выиграли ту страшную, долгую войну. Поиск — это лишь то немногое, чем мы можем отдать дань памяти всем погибшим.

В следующую экспедицию отряд отправится в августе и, скорее всего, на это же место. В Волгоградской области захоронение найденных бойцов проходит раз в год — 23 августа. Поисковики хотят присутствовать на захоронении и надеются, что к этому времени смогут найти родственников бойцов Бочарова и Качкина, чтобы передать им медальон и фляжку.

В «Вахте Памяти» поисковый отряд «Нефтехимик» принимает участие 15 лет. На раскопки они выезжают дважды в год.



Партнерский материал