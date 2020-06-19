«Нижнекамскнефтехим» приступает к монтажу первой крупногабаритной колонны на новом комплексе ЭП-600

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В понедельник, 22 июня, на территории строящейся площадки комплекса Этилен-600 «Нижнекамскнефтехима» начнется монтаж первого крупногабаритного оборудования. Колонна первичного фракционирования весом 640 тонн и высотой 78 метров прибыла в Нижнекамск по воде из Южной Кореи.

Устанавливать колону DA013-01, как и все 17 единиц крупнотоннажного оборудования, будет специализированная организация Mammoet. К монтажу специалисты привлекут крупнотоннажный кран грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн. На подготовительные работы, установку и закрепление колонны потребуется почти двое суток.

Завод будет ежегодно производить 600 тыс. тонн этилена, 270 тыс. тонн пропилена, 248 тыс. тонн бензола, 89 тыс. тонн в год бутадиена. На предприятии планируется создать 600 новых рабочих мест.

