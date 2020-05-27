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Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» провели субботник в честь 100-летия ТАССР и Дня химика

15:35, 27.05.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» провели субботник в честь 100-летия ТАССР и Дня химика
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Молодежный актив и спортивные инструкторы по физической культуры ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие в уборке территории учебно-тренировочной базы «Алмаш». Экологическую акцию нефтехимики приурочили к 100-летию образования ТАССР и профессиональному празднику — Дню химика.

Территорию убирали 20 работников разных подразделений компании. Основой упор сделали на лесной массив, где зимой сотрудники «Нижнекамскнефтехима» и горожане катаются на лыжах, а летом — на велосипедах и роллерах. Собрав мусор и сухие ветки, сотрудники подготовили трассы для занятия спортом и пешеходных прогулок.

Ранее сообщалось, сотрудники «Нижнекамскнефтехима» навели порядок вдоль автомобильной дороги, ведущей в Корабельную рощу.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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