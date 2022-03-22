Айрат Сафин: «Жители сами определяют то, что им ценно»

В Нижнекамске наградили победителей грантового конкурса «Формула хороших дел» СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Наши промышленные предприятия росли, развивались вместе с городом и всегда поддерживали социальные проекты», — сказал на церемонии награждения победителей программы «Формула хороших дел» СИБУРа Рамиль Муллин. Благодаря грантовой поддержке в этом году нижнекамские организации смогут реализовать семь социальных проектов. Подробнее о каждом — в материале «Реального времени».

«Формула хороших дел» в Нижнекамске



398 заявок поступило в конце прошлого года для участия в программе социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа. Из Нижнекамска грантовую поддержку получили семь проектов.



Среди победителей — учащиеся лицея №37. Ребята разработали проект «Моя чистая среда — планета Земля». По мнению директора учебного заведения Динары Котляр, проект привлечет внимание жителей 44, 45 микрорайонов к вопросам экологии, научит бережно относиться к окружающей среде, убедит в необходимости сортировки и переработки отходов.

Среди победителей — учащиеся лицея №37. Ребята и учителя разработали проект «Моя чистая среда — планета Земля»

— Мы — активная образовательная организация, участвуем во всех грантах. Волонтерская деятельность — одно из направлений «Формулы хороших дел». В нашей школе волонтерское движение развито. Наш отряд лучший в республике. Мы подавали заявку на два гранта, один из них прошел. Средства направим на развитие волонтерской деятельности, продолжим свою программу «Чистая среда», — отметила директор лицея №37 Динара Котляр.



Еще один победитель — детская музыкальная школа №1 с проектом «Мелодии родного края». Юные музыканты планируют организовать бесплатную серию концертов в школах Нижнекамска для популяризации музыкальной культуры и традиций народов, проживающих на территории Татарстана.



— Этот год — год культурного наследия, мы решили поддержать это направление. Выставили проект на грантовый конкурс СИБУРа. Не ожидали, что станем победителями. Мы будем проводить концертные мероприятия. У нас уже обговорен график концертов, которые смогут посетить учащиеся начальных классов, — сказала Кристина Назаренко, директор музыкальной школы №1.

Еще один победитель — детская музыкальная школа №1 с проектом «Мелодии родного края»

Диплом победителя получила детская художественная школа №1 и ее проект «Что такое Нефтехим?». Он посвящен «Нижнекамскнефтехиму», который в этом году отметит свое 55-летие. Проект заключается в создании из картона большого макета нефтехимического предприятия.



Местная общественная организация «Женщины Нижнекамска» представили на суд жюри проект «Родился ребенок — посади дерево». Его суть заключается в том, чтобы семьи вместе с детьми в возрасте до трех лет сажали деревья в честь рождения ребёнка и в будущем ухаживают за ними. Его авторы уверены, это привлечет внимание общественности к вопросам сохранности окружающей среды через призму семейных ценностей.



Отличилась спортивная школа «ДИНАМО» и ее проект «Школа кроссфита для детей и подростков». В его рамках будут проходить бесплатные тренировки в СК «Ярыш». Начиная с 1 сентября по 31 декабря 2022 года, планируется провести 60 занятий. В завершении проекта пройдет эстафета по кроссфиту, в которой смогут принять участие все желающие по возрастным категориям и мастерству.



Нижнекамский филиал Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова вошел в число победителей с проектом «Нижнекамье — территория чистых родников». Проект поможет изучить природные ресурсы Нижнекамского района, а также благоустроить силами волонтеров родник в Каенлинах, создать туристическо-рекреационную зону, соединенную экологическим маршрутом с родниками в селах Смыловка и Болгар.



Нижнекамский филиал Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова вошел в число победителей с проектом «Нижнекамье — территория чистых родников»

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» выиграла конкурс с проектом «Спортивное ориентирование — спорт свободы». По словам авторов, спортивное ориентирование имеет более чем тридцатилетнюю историю развития в городе. Все мероприятия будут проходить на открытых площадках. Ландшафт вокруг Нижнекамска позволит в короткое время познакомить около 600 нижнекамцев с основами ориентирования.



«Начинаем делать добрые дела точечно»

Церемония награждения победителей грантового конкурса «Формула хороших дел» СИБУРа проходила в нижнекамской мэрии. Глава исполкома НМР Рамиль Муллин напомнил, что «Нижнекамскнефтехим» на протяжении всей своей истории оказывал социальную поддержку городу.



— Наши промышленники производят не только нефтехимическую продукцию, но и счастье. Предприятия росли вместе с городом, поддерживали социальные проекты. Собственными социальными учреждениями «Нижнекамскнефтехима» могут пользоваться не только работники предприятий, но и жители города. Добрая традиция, которая была заложена нашими первостроителями, поддерживается и сегодняшним руководством компании, — сказал он.

Церемония награждения победителей грантового конкурса «Формула хороших дел» СИБУРа проходила в нижнекамской мэрии

Выступление продолжил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. По его словам, СИБУР уделяет большое внимание благотворительной деятельности. Именно поэтому компания внедрила в городах своего присутствия корпоративную программу «Формула хороших дел».



— Программа «Формула хороших дел», реализуемая компанией СИБУР, пришла на нашу территорию впервые. Благодаря ей, идеи и проекты наших сотрудников, а также неравнодушных граждан, претворяются в жизнь. Они охватывают три разных направления — это работа с бюджетными и социальными учреждениями, а также волонтерство сотрудников предприятия, которые получают поддержку, в том числе финансовую для реализации собственных идей, — сообщил он.



Айрат Сафин также рассказал о важных проектах, реализованных на предприятии в последние годы.



— «Нижнекамскнефтехим» запустил новую программу по сбору пластиковой тары, установил фандоматы в школах. Таким образом, мы хотим поменять отношение наших детей к пластику, объясняем, что его необходимо использовать вторично, а не захоранивать в виде отходов, — отметил он.



Стоит отметить, нефтехимическая столица Татарстана также была выбрана площадкой для реализации 4-х межрегиональных проектов

По его словам, добрые дела будут продолжены и в будущем.



— Помощь заиграла другими красками. Мы не только сами определяем, что надо городу. Жители сами определяют то, что им ценно. Начинаем делать добрые дела точечно, — отметил руководитель «Нижнекамскнефтехима».



Стоит отметить, нефтехимическая столица Татарстана также была выбрана площадкой для реализации 4-х межрегиональных проектов, среди которых научный фестиваль для детей STEAM FEST, интенсивны для преподавателей математики, физики, информатики и робототехники, Литературный фестиваль «Сила слова» и мастерская ресайклинга.

