Новости общества

18:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Нижнекамскнефтехим» присоединился к всероссийской акции «Звон Победы»

17:35, 24.06.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» присоединился к всероссийской акции «Звон Победы»
Фото: Максим Платонов

Сегодня, 24 июня, ровно в полдень, в управлении железнодорожного транспорта ПАО «Нижнекамскнефтехим» раздались гудки локомотивов и тепловозов, а в управлении автомобильного транспорта ООО «УАТ-НКНХ» включили сигналы десятки транспортных средств. Таким образом предприятие присоединилось к всероссийской акции «Звон Победы».

Акция прошла по всей территории России после окончания парада Победы. Одновременно в течение одной минуты включились сигналы на всех транспортных средствах — от личных автомобилей до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем