«Нижнекамскнефтехим» присоединился к всероссийской акции «Звон Победы»

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 24 июня, ровно в полдень, в управлении железнодорожного транспорта ПАО «Нижнекамскнефтехим» раздались гудки локомотивов и тепловозов, а в управлении автомобильного транспорта ООО «УАТ-НКНХ» включили сигналы десятки транспортных средств. Таким образом предприятие присоединилось к всероссийской акции «Звон Победы».



Акция прошла по всей территории России после окончания парада Победы. Одновременно в течение одной минуты включились сигналы на всех транспортных средствах — от личных автомобилей до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей.